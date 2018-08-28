Аппаратчик установки производства серной кислоты АО «РНПК» Сергей Канов: На работе все вместе мы – сила!

СЕГОДНЯ 16:14 2018-08-28T16:18:08+03:00

Для многих из работников завод стал вторым домом, а коллектив – второй семьей

Изменить размер текста: A A

2 сентября работники нефтяной, газовой и топливной промышленности отметят свой профессиональный праздник. В нашем регионе отрасль представлена одним из крупнейших предприятий области – Рязанской нефтеперерабатывающей компанией, дочерним обществом НК «Роснефть».

«ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ И БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ»

На сегодняшний день в РНПК работает более 3,5 тысячи человек. Операторы технологических установок, операторы товарные, машинисты, механики, электромонтеры, прибористы, слесари и лаборанты – всех не перечислишь. Каждый из них – важная составляющая большого, хорошо отлаженного механизма, часть дружной команды, которую многие называют семьей.

Среди тех, для кого предприятие стало вторым домом – Сергей Канов, аппаратчик установки производства серной кислоты. На заводе он трудится уже 25 лет. Сергей Павлович вспоминает, что в 90-е годы найти стабильную работу в городе было непросто. Среди немногих предприятий, державшихся на плаву, был нефтезавод. Несмотря на отсутствие профильного образования молодого Сергея приняли на работу оператором газофракционирующей установки.

– Я всегда хотел быть рабочим, делать что-то своими руками и видеть результаты своего труда, – рассказывает Сергей Павлович. – Когда я пришел на завод, небольшой опыт работы у меня уже был. Но и коллеги вокруг мне очень помогли, многому научили. Многие из них тогда работали чуть ли не с момента основания завода, говорили, что нужно постоянно учиться и быть внимательнее в работе – все-таки не конфетная фабрика. Здесь твоя жизнь зависит от каждого члена бригады, а их жизни, в свою очередь, зависят от тебя.

«РАБОТА ВЫЗЫВАЕТ АДРЕНАЛИН И ДАРИТРАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ»

Действительно, серная кислота – отнюдь не безобидный шоколад. Однако, по словам Сергея Канова, если всего бояться, то и из дома выходить не стоит. А технике безопасности на предприятии уделяется особое внимание: ежегодно работники сдают экзамены по промышленной безопасности и в обязательном порядке используют в работе средства индивидуальной защиты.

Основное назначение установки по производству серной кислоты – это утилизация сероводорода. При сжигании этого вещества как раз и образуется серная кислота и пар высокого давления. Получаемый пар поставляется в заводской коллектор и используется на производстве. А концентрированная серная кислота служит катализатором для получения высокооктанового компонента бензина.

На производство серной кислоты Сергей Павлович стремился сам. На этой установке он работает уже 19 лет. Говорит, что это очень интересно.

– Какой-то адреналин в этом деле есть, – рассказывает аппаратчик. – Ну и, в первую очередь, это общение с людьми. Иногда приходишь на работу без настроения. А с коллегами пообщаешься, по установке пройдешь – и сразу легче становится. Это уже моя жизнь. И даже, когда я бываю в отпуске, к концу начинаю скучать по работе.

Сегодня на завод приходит много молодежи. В этих ребятах Сергей Павлович с улыбкой узнает себя в молодости. Они также стремятся быстрее всему научиться, а самое главное – у них есть желание и интерес. Поэтому Сергей Канов и его коллеги стараются помочь новичкам поскорее влиться в большую семью РНПК и понять, что один в поле не воин, а все вместе они – сила.

НАША СПРАВКА

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции.

Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: высокооктановые автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, котельные топлива, дорожные и строительные битумы. Объем переработки в 2017 году составил более 13 миллионов тонн нефти.

РНПК обеспечивает постоянное развитие технологий и повышение качества продукции, реализуя программы развития производства и внедряя систему «цифрового завода».

На правах рекламы.