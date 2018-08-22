Избежать автомобильных заторов на дорогах Рязанской области, оптимизировать движение общественного транспорта позволит транспортное моделирование

СЕГОДНЯ 15:06 2018-08-22T16:01:10+03:00

При разработке математической модели проводится разделение города на отдельные транспортные районы. На схеме Театральная площадь Рязани и сопредельные улицы.

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Уже давно во всем мире для решения задач транспортного моделирования применяются математические модели. С увеличением общего автопарка эти задачи становятся все более актуальными. Комплексный подход к организации пассажиро- и грузоперевозок и транспортной инфраструктуры становится залогом успешного развития экономики всего региона. Компания ООО ПФП «Квантэкс» более 10 лет выполняет научно-исследовательские работы в области транспортного планирования и моделирования на территории РФ, в том числе в Рязани и Рязанской области.

Спасение регионов от пробок – дело самих регионов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и приказами Министерства транспорта РФ, органами местного самоуправления должна быть разработана документация по организации дорожного движения и развитию транспортной инфраструктуры (ПКРТИ, КСОДД, ПОДД).

Для решения этих задач ООО ПФП «КВАНТЭКС» разработаны научные методы получения актуальной и полной исходной информации, создания соответствующих математических моделей. Специалисты выявляют узкие места улично-дорожной сети, оценивая справляется ли имеющаяся инфраструктура с нагрузкой в пиковые периоды.

При разработке математической модели проводится разделение каждого муниципального образования на отдельные транспортные районы. Данные по местам работы населения и их проживания объединяются в рамках конкретного района. Тем самым, с учетом уровня автомобилизации, формируется основа для моделирования соответствующих объемов и видов транспортных средств.

25 удачных проектов

Для получения данных о параметрах дорог и улиц специалистами ООО ПФП «КВАНТЭКС» проводятся исследования с помощью передвижной дорожной лаборатории КП-514СМП, установленной на базе легкового автомобиля «LADA Largus». Измеряются геометрические параметры автодорог (профиль, уклоны, участки с ограниченной видимостью), проводится панорамная видеосъемка. Далее информация заносится в видеобанк программного модуля «Титул–2005».

Транспортные обследования проводятся в автоматическом режиме при помощи камеры ThermiCam Narrow Angle 10-7042 и программного комплекса Traficon, либо с использованием детектора Стрелка-Wave-A-01, а также высокоэффективных видеокамер и датчиков движения, квадрокоптера Phantom-4.

Применяемая научная методика сбора исходных данных и создания математических моделей не раз подтверждала свою эффективность на практике при разработке ООО ПФП «КВАНТЭКС» проектной документации по совершенствованию схем организации дорожного движения (КСОДД) и при составлении программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ).

Сегодня ООО ПФП «КВАНТЭКС» – единственная в стране коммерческая организация, выполнившая научно-исследовательскую работу по заказу Министерства образования и науки РФ в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», проводимую в рамках сотрудничества с научно-исследовательскими организациями стран-членов ЕС в области транспортных и космических исследований.

За последние три года ООО ПФП «КВАНТЭКС» успешно выполнило более 25 проектов в сфере транспортного планирования и моделирования, в том числе в Московской, Рязанской, Владимирской, Калужской, Архангельской, Нижегородской, Тульской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе и Камчатском крае, некоторых других регионах России. Работы неизменно получали положительные отзывы и решали острые транспортные проблемы, с которыми многие годы безуспешно пытались бороться местные власти. Есть успешный опыт разработки предложений по оптимизации движения Рязани, в том числе общественного транспорта.

Следующий важный шаг

ООО ПФП «КВАНТЭКС» по итогам проведенных работ является правообладателем объектов интеллектуальной собственности «Транспортная макромодель города Рязани», «Транспортная макромодель Рязанской области», «Транспортная макромодель Рязанского района», и еще более 10 объектов интеллектуальной собственности.

Проведенная работа может послужить основой для разработки обновленной транспортной модели города Рязани, включая общественный транспорт.

ООО ПФП «КВАНТЭКС» не раз помогал администрации города в разработке эволюционных методов усовершенствования транспортной ситуации в Рязани на научной основе. В 2012 году за счет увеличения вместимости подвижного состава по предложениям специалистов компании количество маршруток было сокращено на 20%.

По предложениям специалистов компании было уменьшено количество нерегулируемых пешеходных переходов, проблемных левых поворотов, организовано двустороннее движение по улице Горького, разработаны перспективные схемы организации движения грузового автотранспорта и схемы дислокации дорожных знаков. Проведено моделирование параметров движения на ключевых участках Рязани: Первомайском проспекте, улице Есенина, включая путепровод. Открыто движение по улице Колхозной, проведено моделирование транспортных потоков Северной Окружной дороги в районе улицы Солнечной. Реализованы иные предложения, что положительно сказалось как на общей транспортной ситуации, так и в плане улучшения качества перевозок и безопасности пассажиров. На протяжении последних лет специалисты компании постоянно участвовали в уточнении и разработке схемы движения общественного транспорта, транспортной ситуации в целом. Тем самым удалось добиться увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, улучшения качества дорожного движения.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на встрече с руководством города поставил задачу продолжить работу по созданию обновленной транспортной модели областного центра, включая общественный транспорт.

При этом, как считают специалисты компании, от того, какой следующий шаг будет реализован, зависит не только пропускная способность улично-дорожной сети города, но и качество пассажирских перевозок. Такие предложения у компании имеются, и они могут быть предоставлены администрации города для обсуждения. При этом данные решения должны быть реализованы с учетом мнения граждан с тем, чтобы они были ими одобрены.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Почетный председатель ВООПИиК России Галина Маланичева:

– ВООПИик поддерживает стремление ООО ПФП «Квантэкс» участвовать в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры исторических городов и регионов России. Деятельность по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры исторических городов и регионов России, в том числе с целью развития историко-культурного туризма, следует признать актуальной, она заслуживает поддержки.

Ректор РГАТУ, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии транспорта Николай Бышов:

– Мы имеем многолетний опыт сотрудничества с «КВАНТЭКС» в области транспортного планирования и моделирования, разработки схем организации дорожного движения, программ комплексного развития территорий, схем общественного транспорта. Эти работы проводятся в соответствии с соглашением с Министерством образования и науки Российской Федерации. По отзывам экспертов, достигнуты значимые научные и практические результаты, которые будут применены при разработке схем организации дорожного движения, программ комплексного развития территорий.

Президент Международной академии транспорта, доктор технических наук, профессор Виктор Досенко:

– Снижение смертности и травматизма от ДТП – одна из основных задач в сфере дорожной деятельности, для РФ эта тема наиболее актуальна сегодня. Одной из эффективных мер решения задачи является разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД), а также программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), их разработка предусмотрена действующим законодательством.

Разработка проектов невозможна без транспортного моделирования. Доклады ООО ПФП «Квантэкс» на международных конгрессах, проводимых Академией, раскрывают самые актуальные темы по разработке КСОДД и ПКРТИ. Полученные результаты могут быть использованы как отечественными разработчиками транспортных моделей, так и зарубежными поставщиками систем транспортного моделирования для учета специфики РФ в своих продуктах.

Председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России», член правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики Геннадий Дрожжин:

– Поддерживаем стремление ООО ПФП «КВАНТЭКС» разрабатывать схемы организации дорожного движения в исторически значимых с точки зрения развития народных художественных промыслов и ремесел регионах, способствуя при этом решению имеющихся транспортных проблем. Тем более, что руководитель ООО ПФП «КВАНТЭКС» Павел Логинов на общественных началах активно участвует в нашей работе.

В ТЕМУ

ООО ПФП «КВАНТЭКС» – одна из немногих в России фирм с многолетним опытом работ и научных достижений по теме транспортного планирования и моделирования.

Среди сотрудников и партнеров предприятия – выпускники ведущих вузов Рязани – агротехнологического университета, радиотехнического университета, а также ведущих вузов России – МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова, МИФИ.

Предприятие располагает современным оборудованием, в их числе – программный комплекс транспортного моделирования мирового уровня PTV Vision фирмы PTV AG (Германия).

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