2018-08-18T10:09:59+03:00
Происшествия

В Рязанской области рухнул частный вертолет, пилот – в тяжелом состоянии

Следственный комитет проводит проверку по факту жесткой посадки
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Фото: Richard YeowartФото: Richard Yeowart
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17 августа, как уже сообщалось, в Рязанской области совершил жесткую посадку частный легкомоторный вертолет Robinson. В нем находился только пилот – 42-летний мужчина, которого госпитализировали в Областную клиническую больницу. По данным регионального минздрава, он находится в тяжелом состоянии.

Информация о случившемся поступила в МЧС в 18.30. К деревне Милованово, рядом с которой и произошло крушение, устремились медики, спасатели, пожарные и следственная группа.

В Московском межрегиональном управлении на транспорте СКР объявили о начале проверки и уточнили, что воздушное судно вылетело из Рязани и держало курс на Шацк (немногим более 140 километров от областного центра).

В соцсетях тем временем называют модель вертолета - Robison R-44, его бортовой номер - RA 06371, а также имя пилота – Андрей Алексеев.

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