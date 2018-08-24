Заставить коммунальщиков бесплатно поменять батарею? Легко!

СЕГОДНЯ 17:13 2018-08-24T17:19:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Народная мудрость гласит, что сани нужно готовить летом. То же самое можно сказать и о системе отопления в доме. Если батареи в вашей квартире старые – заменить их можно только до начала сезона. По большому счету, мало кто знает, что даже в приватизированной квартире в некоторых случаях заменой радиаторов должна заниматься управляющая компания. Если у вас старый дом, в котором ремонт не делался десятилетиями, у вас есть шанс добиться бесплатной замены радиатора. Правда, коммунальщики в подавляющем большинстве случаев предпочитают про эту свою обязанность забывать, вместо этого предлагая менять батареи собственникам за свой счет.

Самые дотошные рязанцы доказывают свои права через суд, заставляя управляющие компании не только менять батареи, но и выплачивать моральный ущерб за испорченные в борьбе с коммунальщиками нервы.

Вентилей нет – батареи меняет УК

Житель Сасова пошел в суд с иском к обслуживающей его дом управляющей компании. Ранее он обратился в УК с просьбой оценить состояние радиаторов. После проверки комиссия составила акт о том, что две батареи – в кухне и жилой комнате – нужно заменить. Однако делать это компания отказалась, сославшись на негласное правило о том, что вся внутренняя сантехника квартиры, будь то смесители, трубы или батареи – это имущество собственника жилья, за которое отвечает он сам.

В суде сасовец доказал, что на отрезке от стояка отопления до батареи вентилей в его квартире нет. А это значит, что радиаторы – часть общей системы отопления, поскольку предназначены, в том числе, для транспортировки тепла по многоэтажке.

Суд согласился, что в таком случае батареи относятся к общему имуществу. В итоге требования жильца суд удовлетворил, обязав управляющую компанию в течение месяца заменить радиаторы. Плюсом фирме придется уплатить госпошлину и компенсировать моральный вред истцу в размере 1 тысячи рублей.

С чего начать?

Замена батарей отопления в квартире через УК начинается с подачи заявления. Всем известно, что для общения с этими организациями нужно определенное терпение. Поэтому подготовьте такое заявление заранее, лучше – в двух экземплярах. На одном из них ответственное лицо УК должно будет поставить отметку о принятии. Проследите также, чтобы стояла дата, входящий номер и разборчивая подпись принявшего лица. Вам это пригодится в дальнейшем, например, если батарею вдруг прорвет, то возмещать материальный ущерб вам и вашим соседям будет обслуживающая организация.

Очень часто работники ЖКХ намерено «путают» понятие «ремонт» батарей с их «заменой». Понятно, что если человек захочет поставить себе более современные радиаторы, то обслуживающая организация вряд ли захочет их оплачивать. Но если старый чугун не выдержит и лопнет, обдавая все и вся кипятком, то тут уже отвечать должны коммунальщики. И предотвращать такие аварии должны именно они, а не несчастные жильцы, которые и так платят за все из своего кармана.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Олег Попов, председатель рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек»:

– Управляющие компании трактуют любые нормы так, как это выгодно только им. Однако в федеральном законодательстве черным по белому написано, что имущество собственника начинается от запорной аппаратуры, и если ее нет – значит, имущество общее. По этим спорам часто идут судебные разбирательства, и Фемида в большинстве своем становится на сторону потребителя. Дело в том, что, не имея специальных навыков и оборудования, вы сами никогда не поймете, нужна ли замена вашему радиатору до того момента, пока он не начнет ржаветь или течь. Это за вас должны сделать работники управляющих компаний. По закону каждые три года они обязаны проводить профилактический осмотр внутриквартирных сетей, в том числе и отопления. Но когда в последний раз к вам наведывались с таким обходом?