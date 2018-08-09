Начальник Рязанского управления соцзащиты: Ситуация с отравлением детей – непредвиденная для «Дружбы», и лагерь вышел из нее с честью

СЕГОДНЯ 17:48 2018-08-09T17:56:07+03:00

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История с отравлением детей по пути в лагерь «Дружба» на Азовском море получила большой резонанс. О переживаниях родителей, чьи чада ели те самые макароны в поезде и попали в ту самую смену, мы рассказывали в одном из прошлых номеров «толстушки». Однако у многих мам и пап остались вопросы, которые мы задали ответственным за организацию отдыха специалистам министерства труда и соцзащиты Рязанской области. На самые острые вопросы, волнующие рязанок, ответила начальник управления соцзащиты Наталья Рогатина.

«По отзывам, этот лагерь – на достойном уровне»

Первый опыт отдыха юных рязанцев в лагере «Дружба» омрачился массовым отравлением в поезде. В дальнейшем у рязанских родителей возникли претензии к организации самого отдыха в лагере, к пляжу и питанию. Мы поинтересовались у начальника управления соцзащиты Натальи Рогатиной, по каким критериям выбирали этот лагерь.

– В этом году лагерь «Дружба» впервые предложил свои услуги по отдыху и оздоровлению детей Рязанской области на конкурсной основе по системе госзакупок. Это порядок, который обязательно предусматривает соответствие учреждения ряду требований, в том числе к безопасности и санитарно–эпидемическому состоянию. Подтверждением всем установленным нормам стало то, что лагерь входит в реестр детских оздоровительных учреждений Ростовской области, имеется полный комплект документов, необходимый для его функционирования. Помимо этого, для максимально объективной оценки, специалисты министерства предварительно изучили отзывы об этом лагере. По их результатам можно было говорить о том, что «Дружба» работает на достойном уровне. Следующим этапом было посещение лагеря – такой контроль качества и соответствия параметрам заключенного госконтракта мы проводим каждую смену, в каждом лагере. Затем, уже во время отдыха, ответственные специалисты проверяют, как приняты дети, какие и в каком формате услуги им оказывают.

Что касается именно этого случая, отмечают в минсоцзащиты, он был сразу на контроле Роспотребнадзора, и все действия сотрудники лагеря выполняли строго по распоряжению этого ведомства.

– Медицинская помощь была оказана четко в соответствии с протоколом: детей встретили с поезда, заболевших – незамедлительно направили в медучреждения. Остальных ребят доставили в лагерь, где их еще раз осмотрели специалисты. Так, таганрогские медики определили группу детей, которая находилась в зоне риска, и назначили им щадящий режим. Этих детей объединили в один отряд, чтобы обеспечить соответствующее диетическое питание и наблюдение медперсонала. После проведения поэтапного комплекса противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, когда закончился щадящий режим, детей расселили по отрядам в зависимости от возраста. Разместить старались с учетом пожеланий детей, предоставить им максимально удобные условия проживания. Лагерь готовился к заезду в плановом режиме и, естественно, не предполагал подобной форс–мажорной ситуации. Можно говорить, лагерь вышел из нее с честью. Его сотрудники отнеслись к возникшим проблемам с большой ответственностью, профессионально, сделали все возможное, чтобы своими силами решить все на месте.

– Дети жаловались родителям на питание. Чем их кормили?

– Во время трехдневной инспекции рабочая группа, в которую входила и я лично, проверяла в числе прочих вопросов и организацию питания в столовой. Меню в лагере рассчитано на 14 дней. Оно разработано согласно СанПиН, которые определяет обязательные требования: по калорийности, соотношению белков, жиров, углеводов, количеству и составу витаминов... Нарушений выявлено не было. А вот вкусы у всех, конечно, разные. Мы общались с детьми. Одни говорили, что их кормили лучше, чем дома, потому что разнообразнее. Другие выражали недовольство. Чаще всего это бывало по утрам: в это время дают каши, далеко не все дети – любители такого блюда. Ребят, которые находились на щадящем режиме, кормили паровыми котлетами, нежирным бульоном, сухариками – продуктами, которые положено давать при восстановлении после отравления. Столовая лагеря оснащена системой кондиционеров, которые в жару работали, обеспечивая комфортную температуру в помещении.

В столовой установлен кондиционер. Фото: лагерь «Дружба»

– Еще одна проблема, волнующая родителей, – это мелкое море и заход с острыми камнями.

– Начнем с того, что этот пляж сертифицирован, то есть позволяет организовать купание детей, исполняя все требования к этому процессу. В частности, купание должно происходить при благоприятных погодных условиях: отсутствии дождя, шторма, сильных порывов ветра... В эту смену, к сожалению, погода не всегда позволяла ребятам зайти в море. Например, во время работы нашей комиссии был шторм, дети не купались. Заход в воду на этом пляже имеет особенности – он галечно–каменистый. Это, кстати, был один из моментов, о которых наши сотрудники разговаривали с родителями перед отправлением поезда, чтобы они помогли донести до ребятишек, на что им стоит обратить внимание. Упоминали и о том, что на море, по нашему мнению, детям будет правильнее идти с тапочками.

«Мобильные выдают детям в определенное время»

– Почему детей лишали мобильных телефонов?

– С этим вопросом к нашей комиссии дети обращались чаще всего. Отвечаю. Мобильные телефоны являются неким источником психологической зависимости современных детей. Это уже большинством принятое мнение. Так и в лагерях – почти 100% учреждений пришли к тому, что для организации полноценного отдыха, вовлечения детей в живое общение, игры, массовые мероприятия, эффективной работы по их развитию, мобильные выдают в определенное время, а в остальное – хранят у администрации лагеря. Насильно мобильные никто не отбирает у детей, и некоторые ими пользовались. Я наблюдала сцену, когда на дискотеке две небольшие группы сидели, поглощенные играми в своих телефонах, в то время как основная часть детей веселилась и общалась. Мне было жаль, что они выбрали такой вариант отдыха, если это можно так назвать... Как я уже сказала, для звонка родителям в «Дружбе» телефоны ежедневно в установленные часы выдаются. Если же нужно срочно связаться с ребенком, у всех родителей есть контакты вожатого. Было несколько случаев, когда некоторые дети буквально противопоставляли себя коллективу, были готовы на конфликт с окружающими ради того, чтобы оставить мобильник. Тогда по их просьбам мы связывались с родителями, объясняли ситуацию. Все, с кем общались, соглашались с принятыми в лагере режимом и правилами.

– Почему некоторых детей родители забирали из лагеря?

– Да, нескольких детей забрали, но это никак не связано с отравлением. Это обычная ситуация, которая происходит в каждую смену, в любом лагере. Такие дети, как правило, просто бывают не готовы к отдыху отдельно от родителей. Некоторые из тех, кто уехал из «Дружбы», оказались еще и слишком далеко от дома. В первую неделю у детей всегда идет адаптация к новым условиям, и не все ее проходят.

– Детям, которые потеряли время в больнице, компенсируют дни отдыха?

– С каждым из них организована индивидуальная работа: выявляем потребности детей, предлагаем варианты дополнительного отдыха.

Что касается компенсации за отравление по страховке РЖД, то она не включает такие случаи. В отношении фирмы, которая предоставляла питание в поезде, работают следственные органы.

Фото: лагерь «Дружба». Ребята выдержали непростой путь в автобусе от поезда до лагеря.

«Никаких нарушений мы не выявили»

– Родителей интересует вопрос распределения путевок. Поясните, как вы определяете, кто в какой лагерь поедет?

– В прошлом году у нас заработала электронная очередь для постановки на учет детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении. Очередь формируется в соответствии с временем подачи заявления, указанным в нем времени года и месторасположении оздоровительного учреждения (средняя полоса или морское побережье РФ). Те, кто в силу их очередности путевки на море получить не смогли, включаются в список на следующий год. Они будут оздоравливаться в числе первых. Так справедливо – все желающие дети отдохнут на море.

– Почему никого из родителей не взяли вместе с комиссией из Рязани?

– Родители не могут находиться на территории лагеря – так положено по санитарным правилам. В лагере есть специально оборудованное место для встречи детей с родителями. Родители рязанских детей – и такие были – могли посещать своих детей, но, естественно, в соответствии с установленным порядком. Наша комиссия составила акт по итогам проверки качества предоставления услуг. Нарушений мы не выявили. Помимо решения обязательных рабочих вопросов, мы всегда находимся в тесном и непрерывном контакте с администрацией каждого лагеря, и они обычно отвечают нам вниманием к потребностям наших отдыхающих. Конечно, обе стороны – и мы, и персонал учреждений – хотим, чтобы наши ребята получали полноценный отдых, а их родители были спокойны за своих детей.