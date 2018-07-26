Мать отравившегося в поезде по пути в лагерь рязанского школьника: «Я даже не знала, что мой ребенок в больнице, пока не подняла панику»

26 Июль 17:42 2018-07-26T17:40:35+03:00

Фото: из архива лагеря. По словам детей, из меню больше всего им нравится белый хлеб.

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Новость о массовом отравлении рязанцев по пути в детский лагерь «Дружба» на Азовском море разлетелась по всей стране. Спустя неделю в ростовской больнице продолжают оставаться еще пятеро ребят. «Комсомолка» связалась с родителями «отдыхающих» и выяснила, с чего все началось и как сегодня чувствуют себя дети.

«В толпе некоторые дети кричали от страха»

14 июля в поезде Москва - Кисловодск 296 детей из Рязани выехали на долгожданный отдых в приморский лагерь «Дружба». Большинство из них получили путевки от регионального министерства труда и соцзащиты. Казалось бы, процедура обычная, но родители почувствовали неладное еще до выезда.

- У нашей семьи нет возможности отправить ребенка летом за город, поэтому мы ездим отдыхать в лагеря и санатории. Путевка в лагерь - удовольствие не из дешевых, и мы не первый год пользуемся правом на оздоровительную путевку от соцзащиты. Дочь отдыхала в санатории «Прометей» в Новомичуринске, потом два года ездила в санатории Анапы. И все было вполне нормально - расписных дворцов и ресторанного питания никто не ждал, но условия были вполне хорошие. В этом году одними из первых встали на очередь, но весной оказались в самом хвосте. Соцзащита до последнего скрывала название лагеря, даже когда деньги на дорогу собрали и билеты купили. В итоге нам досталась «Дружба». Уже само месторасположение вызывает вопросы. Ростовская область, Таганрог, промышленный район. Есть мелкий залив с мутной водой и острыми камнями при заходе в море, - рассказала Виктория (имена изменены. – Ред.).

По словам родителей, организация сбора оставляла желать лучшего.

- Неизвестно, зачем собрали детей за три часа до отправления. Даже сами представители соцзащиты к этому времени еще не приехали. Больше всего нас поразило мини-собрание для родителей. На нем нам заявили, что моря нет - есть болото с камнями. Ничего, мол, пусть дети съездят в аквапарк два раза. Но за вход платим отдельно. Еда холодная, но вы, мол, не переживайте - хлеба наедятся. И вообще - отправляетесь по бесплатным путевкам да еще права качаете. Мы в шоке были от таких заявлений.

Стоянка поезда в Рязани была всего 5 минут, и за это время ребят нужно было разместить в вагонах.

- Дети и родители с вещами и с провожающими родственниками все в одну кучу смешались, суетились при посадке. Чемоданы в поезд никто не поднимал, в толпе некоторые дети кричали от страха. Говорят, что какую-то девочку даже придавили, - поделилась Виктория.

«После ужина в поезде их больше не кормили»

В 17 часов поезд тронулся в путь, а через некоторое время ребят позвали на ужин в вагоне-ресторане. Детей накормили макаронами с сосисками, выдали по пол-литра воды и пакетику чая. Через час после еды ребята почувствовали себя плохо, у 52 из них позже обнаружили признаки интоксикации. По прибытии поезда в Ростов одного ребенка госпитализировали с высокой температурой, состояние остальных оценивалось как удовлетворительное, и их отправили в лагерь. Однако затем число госпитализированных выросло до 13 человек.

- Утром дочь позвонила и сказала, что ночь прошла ужасно, почти всех рвало. Но их места как-то обошла эта зараза. Спасибо ангелу-хранителю, - рассказала Виктория.

Другим детям повезло меньше.

- Моей дочке ночью стало плохо, ее вырвало два раза, и болел живот. Сначала я не придала этому значение, думала, может, что-то съела не то. По словам дочери, в их вагоне тошнило 7 человек. Позже узнала, что у сына тоже болел живот, но он только откусил один раз сосиску, она ему не понравилась, и есть он не стал, - поделилась Светлана.

Еще одной родительнице и вовсе не сообщили, что ее сын отравился.

- Я даже не знала, что мой ребенок в больнице, пока не подняла панику. Целый день звонила, но трубку никто не брал. В тихий час взяли, но не ответили, а в 16.30 благодаря другим родителям я дозвонились до вожатой. Та сказала, что мой ребенок в больнице Таганрога, хотя он находился в районной больнице села Веселое, - рассказала Наталья.

Родители возмущены, что здоровым детям не давали даже воды при 35-градусной жаре в течение почти 15 часов.

- Моей дочери измерили температуру, она была нормальной, и она с остальными детьми дальше поехали в лагерь. После того ужина в поезде их больше не кормили. Получается, их кормили только один раз. Когда приехали в лагерь, был еще осмотр и расселение. Покормили их только около двух часов дня, - рассказала Светлана.

Фото: из архива лагеря. После купания дети жалуются родителям на порезы стоп из-за острых камней и ракушек.

«Самое вкусное – хлеб»

По словам родителей, детей в лагере несколько раз переселяли.

- В лагере за пять дней их переводили из корпуса в корпус четыре раза. Детей с симптомами отправляли в изолятор, а остальные перетаскивали свои чемоданы по корпусам и по лестницам. Им никто не помогал. Толком им ничего не объясняют. Говорят, что с карантином связано, но не четыре раза же! И при каждом переезде новые вожатые и по-новому формировали отряд. Как специально издевались, - говорит Виктория.

Еще одна проблема, волнующая многих родителей, в том, что у детей забирают мобильные телефоны.

- Первый день дочка была одна в палате, телефоны забрали. Связалась я с детьми только через сутки (!), получается, 17 июля. Самочувствие детей было хорошее, - рассказала Светлана.

В то же время некоторые родители признались «КП», что ситуация налаживается - у детей перестали отбирать телефоны.

Вопрос питания особенно остро волновал детей и родителей в первые дни карантина. В соцсетях пишут о пустом супе, слипшемся рисе, котлетах-размазнях.

- Кормят их настолько плохо, что ребенок говорит, что самое вкусное - хлеб. Но его быстро разбирают. Дома она хлеб ест в неделю раз, и то под моим нажимом, - поделилась Виктория.

Организацией досуга родители также недовольны, особенно пляжным отдыхом.

- Дети выходят из моря с порезанными ногами. Либо пытаются в сланцах зайти, и эти сланцы засасывает в ил. Один мальчик в обычных сандалиях купался, а потом ходил в них в мокрых весь день... Весь больной приехал. Где взрослые были, они не видели ничего? – возмущается Светлана. - Нас, родителей, до сих пор удивляет, как такому лагерю дали разрешение на работу при таких условиях?

Недовольными отзывами об организации досуга в лагере пестрит специально созданное сообщество в соцсети. С «КП» тоже поделились наболевшим:

- Дети неделю в лагере, а на море их водили один раз. Администрация лагеря обещала зарядку, но провели только один раз. Процедур практически нет - кислородные коктейли и соляная комната всего на пару минут. Еда съедобная через раз. Из фруктов дают только яблоки. Полдник или сонник - это пара печенек или сухарик, бывает с соком или кефиром. Еда холодная. Я звонила в минсоцзащиты, спрашивала про это, и мне ответили, что там якобы жарко, и, чтобы еда не испортилась, включают кондиционеры. Пляжа нет, заход в море не оборудован. Море, если его можно так назвать, с острыми камнями, ракушками и тиной. Без спецобуви в море не зайти. Во второй и первой смене в море была тухлая рыба, окурки и змеи. Дети говорят: мама, больше нас сюда не отправляй! – отмечает Светлана. - С таким беспределом со стороны лагеря встречаемся впервые.

В то же время группа лагеря в соцсети «ВК» изобилует красочными фотоотчетами о насыщенной жизни ребят. По словам же рязанских мам и пап, администрация не реагирует на просьбы и жалобы родителей и добавляет их в черный список.

КОНКРЕТНО

После массового отравления детский оздоровительный лагерь «Дружба» посетила инспекция. Условия отдыха школьников оценили специалисты министерства социальной защиты Рязанской области и юрист регионального детского омбудсмена. По данным министерства, ситуация в лагере остается на контроле. Пока в больнице находится 5 детей, состояние которых удовлетворительное. Министерство рассматривает вопрос о предоставлении им дополнительных дней отдыха по согласованию с родителями. Сообщается также, что деньги за ужин в поезде родителям вернут. По итогам проведения следствия в рамках возбужденного уголовного дела при установлении виновных министерство инициирует вопрос о предоставлении компенсации потерпевшим детям.