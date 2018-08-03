Экономичность и безопасность

3 Авг. 17:11 2018-08-03T18:38:33+03:00

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Централизация – это традиции экономии

В настоящее время существует две основных системы теплоснабжения: централизованное и децентрализованное. Централизованное – это наиболее привычный нам вид теплоснабжения, тепло в дома поступает с крупных теплоисточников: либо с теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), обслуживающих крупные районы города, либо с крупных котельных, в ведении которых – от нескольких домов до нескольких кварталов.

Курс на централизованное теплоснабжение был взят еще в 30–е годы прошлого века. В то время это была государственная политикаэкономии топливно–энергетических ресурсов. К началу 50–х годов в Советском Союзе уже была создана система теплоснабжения, характеризующаяся высокой степенью централизации. В настоящее время около 80% тепловой энергии в России производится за счет централизованных источников.

Децентрализованные варианты теплоснабжения – это автономное, поквартирное или индивидуальное, а также домовое теплоснабжение. В первом случае в каждой квартире (или частном доме) стоит газовый котел, которым управляет собственник квартиры. Во втором – общедомовой котел осуществляет подачу тепла во все квартиры здания. Эйфория крышных котельных и поквартирного отопления пришла к нам в начале 90–х годов.

Неоспоримые преимущества

Разобраться в преимуществах различных вариантов поставки тепла в наши дома мы попросили специалиста – заместителя начальника производственно–технического отдела Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей Вадима Львовича Розенблата:

- «У централизованных систем теплоснабжения есть 5 неоспоримых преимуществ:

- высокая экономичность благодаря замещению простого сжигания топлива (при температуре 1500–2000 °С для подогрева воздуха в помещениях до 20 °С) тепловыми отходами цикла производства электроэнергии на ТЭЦ;

- вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых домов;

- точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где с ними можно эффективно бороться;

- возможность работы на разных видах топлива;

- высокий электрический КПД крупных ТЭЦ и тепловой КПД крупных котельных».

Вадим Львович рассказывает и о преимуществах центральныхкотельных перед индивидуальными источниками тепла. По его словам, это большая мощность, это сжигание топлива в одном месте, а не в каждой квартире, эффективнее решаются проблемы дымоудаления, так как выбросы осуществляются в дымовую трубу, высота которой обеспечивает их рассеивание.При выборе местоположения источников учитывается и роза ветров относительно жилых массивов.

К основным проблемам применения в домах крышных котельных относятся отсутствие внятного собственника (когда котельная является коллективной собственностью жителей), невысокий срок службы котлов, большие затраты и сложности сбора средств на необходимые крупные ремонты.

Поквартирное отопление пришло к нам из теплых стран, где нет необходимости отапливать подъезды и подвалы. В наших климатических условиях последнее необходимо, иначе срок службы зданий резко сокращается.

Кроме того, безопасность: газ в квартирах – это взрывоопасно, в квартиру должен быть постоянный доступ, а в котельных – специальное оборудование, обученный персонал.

Есть у централизованного теплоснабжения и недостатки: большие затраты, длинные сети, потери в тепловых сетях, эксплуатационные расходы. Поэтому там, где домов немного, ТЭЦ или котельную строить нерентабельно, предпочтительнее индивидуальное отопление.

В идеале – разумное сочетание центрального и автономного отопления

Многие застройщики и в городе сейчас предпочитают децентрализованные формы теплоснабжения новых домов. При этом отмечают существенные плюсы такого варианта: пользователь самостоятельно регулирует температурный режим исходя из своих ощущений теплового комфорта, в том числе сам принимает решение о начале и окончании отопительного сезона, в условиях заниженных цен на газ для населения по сравнению с ценами для ТЭЦ подобная схема может быть экономически выгодной.

– На самом деле экономичность поквартирного отопления – это не более чем легенда, – отмечает Вадим Львович. – Во–первых, надо прибавить стартовые платежи – котел ведь вы покупаете за свои деньги. Затем, помимо стоимости газа, прибавьте стоимость обслуживания газового оборудования, а по мере его износа еще и стоимость ремонта и последующей замены. Не забывайте и о безопасности. Сиюминутная выгода потом может выйти боком. Да и возможность регулировать температуру – это скорее не преимущество, а удобство.

При грамотной эксплуатации объектов, домов и при централизованной системе теплоснабжения можно добиться нормального экономичного режима потребления и создания у себя комфортных условий. Сегодня есть современные устройства, которые позволяют регулировать собственное потребление в автоматическом режиме. Можно изменять объемы потребления и экономить энергоресурсы, свое энергопотребление.

Идеальный вариант – разумное сочетание двух видов теплоснабжения: для городов в местах плотной застройки– централизованное, для мелких населенных пунктов и отдаленных районов городов – децентрализованное. Именно это подсказывают и экономическая логика, и мировой опыт. В развитых европейских странах давно признаны надежность, экономичность, экологичность систем централизованного теплоснабжения, а ряд стран даже опережает Россию по показателям централизации энергоснабжения.

РМПТС идет по пути повышения эффективности системы централизованного теплоснабжения города: есть планы закрытия неэффективных котельных, переключение объектов от них к более централизованному теплоисточнику – ТЭЦ. Проводится перекладка ветхих и реконструкция существующих тепловых сетей с использованием энергоэффективных материалов и оборудования. Система централизованного теплоснабжения модернизируется в соответствии с утвержденной в 2015 году «Схемой теплоснабжения г. Рязани», которая в этом году актуализируется на период до 2034 года.