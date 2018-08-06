Не барское это дело: экс-депутат Рязанской облдумы задолжал за капремонт 320 тысяч

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-06T14:45:49+03:00

Долг накоплен, очевидно, не из-за забывчивости. Иначе в суде Малютин не пытался бы отбиться от него так настойчиво

При этом весь перечень собственности народного избранника уместился в этот материал с трудом

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Железнодорожный суд Рязани вынес решение о взыскании долга за капремонт со злостного неплательщика взносов – мужчина «забыл» уплатить более 320 тысяч рублей за две квартиры и три нежилых помещения, расположенных в многоэтажке на улице Татарской.

По информации пресс-службы регионального Фонда капремонта, средства не поступали с осени 2014 года, то есть с самого начала работы программы.

В суде интересы собственника представлял юрист, который пытался доказать, что платежи начислены неправильно, а сроки исковой давности уже прошли. Однако эти доводы суд отклонил, обязав оплатить в общей сложности более 365 тысяч рублей: долг плюс пени. Сейчас выплачено уже 100 тысяч. Долг за самое большое нежилое помещение – свыше 931,кв. м – пока не погашен.

Но отчаиваться собственнику не стоит, деньги он найдет наверняка: как стало известно «КП»-Рязань», должник – не кто иной, как бывший депутат Рязанской областной Думы Евгений Малютин.

Основатель строительной компании ЗАО «Мервинский жилищный комплекс» известен тем, что первым в Рязани купил Porsche Cayenne Turbo. Сейчас такой автомобиль стоит от 11,5 миллионов рублей.

Но какой Porsche без достойной оправы в автопарке? Это несолидно. А потому в сведениях о доходах и имуществе депутатов облдумы V созыва за 2014 год в собственности народного избранника значились еще: Audi A8, Hummer H2, Hummer H3 и SKODA Octavia. У супруги Малютина все скромнее: только Audi Q7 и BMW X6.

Земельные участки экс-депутата устанешь считать – 27. Дома всего два, зато квартир, по данным на 2014 год, восемь. И еще 26 зданий, сооружений и прочих объектов недвижимости.

Где-нибудь под половицей денежку для оплаты долга, скорее всего, он найдет.