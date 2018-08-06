2018-08-06T13:16:10+03:00
Недвижимость

Без крыши дома своего: Два месяца люди живут под открытым небом и спасают имущество от дождей

Затянувшийся из-за разгильдяйства подрядчика капремонт кровли обошелся жильцам уничтоженным палисадником, сломанным домофоном и залитой техникой
Константин МОГИЛИН
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Рабочим на крыше похоже, что очень весело. А на правила безопасности, видимо, наплевать.Рабочим на крыше похоже, что очень весело. А на правила безопасности, видимо, наплевать.
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Говорят, один ремонт в квартире равен трем пожарам и пяти переездам. А если речь идет о ремонте многоквартирного дома, то масштабы бедствия разрастаются автоматически. И тут уже как повезет с подрядчиком…

9 июня в доме №18 на проезде Грибоедова начался капитальный ремонт кровли… Рабочие сняли покрытие и… исчезли. И вот уже два месяца люди живут в буквальном смысле без крыши над головой.

- Дожди заливают наши квартиры. Телефоны, телевизоры, домофоны, вся техника выходит из строя, испорчена мебель и ковры. Иначе как вредительством мы действия подрядчика назвать не можем, - заявили журналисту «КП» жители дома.

В таком состоянии крыша находилась с начала июня. Фото: Константин МОГИЛИН

В таком состоянии крыша находилась с начала июня.Фото: Константин МОГИЛИН

«Ваша крыша – вы и охраняйте!»

Конкурс, объявленный Фондом капремонта, на замену крыши в двухэтажном доме, построенном в середине прошлого века еще пленными немцами, выиграло МП «РСУ №1». Однако дальше процесс пустили на самотек. Как позднее признался жильцам ответственный за капремонт крыши бригадир Василий Ефимов, рабочие-гастарбайтеры сбежали, а его за неимением подчиненных перевели на новый объект.

- Строительные материалы для новой крыши раскиданы по двору и складированы в подъезде дома: бери - не хочу, - говорят жители. - При этом нам, жильцам, предлагается их охранять, чтобы никто не своровал. А в самом начале ремонта бригадир попросил ежедневно давать его работникам по 200 кубов воды, а также предоставить возможность для подключения различных электрических инструментов к нашей сети. До РСУ №1 дозвониться невозможно. А в Фонде капитального ремонта нам пояснили, что помочь не могут, так как это не их обязанность, а они лишь собирают деньги.

«Верните деньги за цветы!»

Однако с возвращением на многострадальную крышу рабочих ситуация к лучшему не изменилась. Даже наоборот. Например, скидывая сверху фрагменты старой кровли, новая бригада полностью уничтожила палисадник, за которым жильцы ухаживали много лет. Люди не поленились и написали претензию на имя директора РСУ №1 Николая Кленушкина. В ней они перечисли все декоративные кусты и цветы, уничтоженные рабочими: барбарис, розы, гортензия, пионы, флоксы, тюльпаны, ландыши, нарциссы, лилии, ирисы, васильки, маки, мальвы, дельфиниум, гвоздика, ромашка, цинии, львиный зев, ипомея и бархотки.

- В эти растения вложен не только наш труд, но и денежные средства. Мы обращались к рабочим с просьбой не кидать туда бревна, но реакции – ноль. Поэтому теперь требуем компенсировать нанесенный вред и выплатить каждому владельцу палисадника по 3 тысяч рублей, - написали в своей претензии жильцы дома.

Теперь жильцы дома хотят знать, кто возместит им потери, возникшие из-за протечек, а также кто и за чей счет будет восстанавливать испорченное благоустройство двора?

Мусор валяется по всему двору. Фото: Константин МОГИЛИН

Мусор валяется по всему двору.Фото: Константин МОГИЛИН

Урегулировать спорные вопросы обязан подрядчик

Для того чтобы ответить на эти вопросы «Комсомолка» обратилась в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. В пресс-службе ведомства нам пояснили, что между фондом и подрядной организацией МП «РСУ № 1» заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши. Окончание ремонта по договору - 1 сентября. В случае если подрядчик не уложится в сроки, то ему грозят штрафные санкции за каждый день просрочки.

- Согласно условиям договора, подрядчик несет риск случайной порчи и повреждения общего имущества в многоквартирном доме, имущества собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имущества третьих лиц, расположенного в многоквартирном доме. Таким образом, в случае если по вине подрядчика собственникам нанесен ущерб, они вправе обратиться в Фонд капитального ремонта Рязанской области с заявлением. Мы направим это обращение подрядчику с требованием устранить недостатки. В настоящее время на рассмотрении в фонде находится обращение жителей многоквартирного дома № 18 по проезду Грибоедова. Подрядчику уже направлено письмо с требованием урегулировать спорные вопросы с собственниками помещений и усилить контроль производства работ по капитальному ремонту крыши, - сообщили в региональном фонде капремонта.

Кому-то фрагменты старой кровли загородили окна. Фото: Константин МОГИЛИН

Кому-то фрагменты старой кровли загородили окна.Фото: Константин МОГИЛИН

О подобных историях мы писали уже не раз. В последнее время горожане все чаще страдают от дилетантства строительных бригад. Дело в том, что подрядчики стараются набирать рабочих из числа так называемых гастарбайтеров, многие из которых до приезда в Россию никакого ремонтного или строительного опыта не имели. Но компаниям такие работники очень даже выгодны – они и сговорчивее, и дешевле. А в результате мы получаем то потопы, то пожары, то жуткий брак.

А КАК У НИХ?

Жителю Екатеринбурга после проведения в доме капремонта пришлось искать деньги для восстановления своей трехкомнатной квартиры. Ущерб жилищу нанесли весьма ощутимый - экспертиза оценила его почти в 1 миллион рублей. Работники нанятой фондом капремонта подрядной организации устроили на чердаке пожар. Когда пожар тушили, пришлось сломать стены и часть перегородок. Кроме того, вся квартира была залита водой. Разрешить возникшую проблему в досудебном порядке подрядчик и фонд не захотели. Пострадавший обратился в суд, где было подтверждено, что требования истца обоснованны. Но по решению суда возместить ущерб обязали… рядового рабочего, приехавшего из Средней Азии.

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