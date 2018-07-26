Какая связь между мигренью и бессонницей?
Эдмунд Мессина, доктор медицинских наук, директор клиники Мичиган говорит: «При мигрени трудно получить хороший сон. Многие люди страдают от бессонницы в результате мигрени. Эта неспособность спать является началом порочного круга, так как исследования показывают, что недостаток сна может также вызывать мигрень».
Как влияют мигрень и бессонница на организм и как разорвать порочный круг?
Почему ночи без сна – причина пугающих проблем со здоровьем?
Дефицит сна – это не просто физические и психические муки, но и «родитель» серьезных проблем со здоровьем. И целый набор неприятных моментов: снижение работоспособности, ухудшение физического состояния, подавленность, нежелание творить и жить полной жизнью.
Все это объяснимо, ведь энергию брать неоткуда – мозг не отдыхает после изматывающего рабочего дня, работая в губительном режиме.
Интересные факты: если вы спите менее 5 часов, шансы получить сахарный диабет повышаются в 2,5 раза; на 45% увеличивается вероятность сердечного приступа; на 12% увеличивается шанс умереть при каких-либо обстоятельствах.
Бессонница прекращает работу мозга
Недостаток сна приводит к тому, что работа некоторых участков мозга замедляется или даже прекращается.
Теменная доля. Отвечает за математику и логику. При нехватке сна замедляется скорость мыслительного процесса, возникают проблемы с решением логических задач.
Неокортекс. Отвечает за память и обучение. Затрудняется приобретение новых навыков.
Височная доля. Отвечает за язык. Речь становится несвязной.
Лобная доля. Отвечает за креативность. Возникают проблемы с воображением и оригинальностью идей, с фокусированием на задаче, в речи используются клише.
Префронтальная кора. Отвечает за суждения и зрение. Появляются проблемы со зрением и галлюцинации.
Что происходит с телом без сна
– Возрастает тяга к соленой, жирной и нездоровой пище.
– Недостаток сна активирует в теле систему «дерись или беги», что приводит к усиленному сохранению жиров и выработке гормона, который вызывает бессонницу.
– Менее 7 часов сна приводят к увеличению веса.
– Увеличивается выработка лептина, что приводит к усилению аппетита.
Проблемы с вождением машины
21 час без сна — приравнивается к уровню алкоголя в крови 0,8, который дает право признать водителя пьяным
В тестах на вождение не выспавшиеся водители приравниваются к тем, кто употреблял алкоголь:
• 17-19 часов без сна — приравнивается к уровню алкоголя в крови 0,5.
• 21 час без сна — приравнивается к уровню алкоголя в крови 0,8, который дает право признать водителя пьяным.
Лечить бессонницу необходимо грамотно!
Потому что бесконтрольный прием снотворных может стать причиной физической и психологической зависимости. И вскоре, чтобы заснуть, потребуется все большая доза лекарств, что может привести к серьезным побочным эффектам.
От мигрени до инсульта – рукой подать
Мигрень – это серьезное неврологическое заболевание
Доказано, что у страдающих мигренью в два раза выше шанс получить инфаркт миокарда и в три раза – нарушение мозгового кровообращения. Так что, лечить ее необходимо.
При злоупотреблении анальгетиками приступы любой головной боли учащаются, мигрень приобретает хроническую форму. Чтобы сократить количество приступов, нужно предотвратить патологические изменения в головном мозге.
Механизм мигрени
При мигрени сначала развивается спазм сосудов, который сопровождается кислородным голоданием тканей мозга. Именно из-за него возникает специфический симптом мигрени — аура. Это появление перед приступом особых ощущений — запахов, мелькания мушек, головокружения, ползания мурашек и т.д. Спустя некоторое время сосуды наоборот, расширяются и развивается застой крови, отек ткани мозга вокруг сосудов — это стадия пульсирующих болей.
Мигрень может сопровождаться рвотой, тошнотой, головокружением, проблемами со сном, которые в свою очередь снова провоцируют мигрень. Очень часто головные боли зависят от количества или качества сна.
Связь «мигрень – бессонница» имеет обоюдный характер
В то же время трудности со сном влияют на возникновение головной боли в 58% случаев
Люди, страдающие головными болями, в 30-60% случаев имеют некачественный сон. Это число может достигать 90%! В то же время трудности со сном влияют на возникновение головной боли в 58% случаев. Сон может провоцировать головную боль, но может ее и облегчать. Напрашивается вывод, что головные боли необходимо лечить вкупе с препаратами, которые регулируют качество сна. Если удастся устранить причины бессонницы, с большой вероятностью можно победить и мигрень.
Одно лечение двух проблем
Эффективный вариант лечения – магнитное поле. Его благотворное действие на обе проблемы обусловлено болеутоляющими, сосудорасширяющими, противоотечными и успокаивающими свойствами.
• Мигрень. Магнитотерапия дает возможность изменить тонус внутримозговых сосудов, улучшить кровоснабжение мозга, ликвидировать кислородное голодание, что в итоге позволяет быстро снять болевой приступ мигрени. Магнитотерапия способна полностью купировать приступ без обезболивающих или снизить его интенсивность до терпимого уровня.
• Бессонница. Магнитное поле подходящих параметров вызывает физико-химические изменения в клетках головного мозга, которые позволяют наладить работу нервной системы и восстановить нормальный сон. Человек быстро засыпает и спит долго и полноценно. А после лечебного курса наблюдается стойкое сохранение нормального сна без всяких дополнительных мер.
Такое магнитное воздействие на голову называется транскраниальным. Оно не вызывает привыкания, легко переносится, не имеет побочных эффектов и абсолютно безопасно. Лечение проводится курсом по 1 процедуре в день (20 минут перед сном) в течение 10-12 дней.
Магнитотерапия, безусловно, улучшает качество терапии обоих заболеваний.
Мигрень и бессонница: оптимальное решение сразу двух проблем
«В медицинской практике для лечения и профилактики заболеваний головного мозга и проблемах со сном целесообразно применять аппарат ДИАМАГ». Из отчета «Оценка клинической эффективности аппарата АЛМАГ-03 при лечении заболеваний головного мозга»
Медицинский аппарат транскраниальной магнитотерапии – ДИАМАГ (АЛМАГ-03) создан компанией ЕЛАМЕД совместно с НИИ инсульта.
Его программное обеспечение разработано специально для использования в клиниках и сосудистых центрах, но благодаря простому управлению ДИАМАГ стали успешно применять в домашних условиях.
ДИАМАГ – это реальный шанс решить сразу обе проблемы – мигрень и бессонницу, избавившись от их последствий, а также от риска инсульта.
Аппарат способствует восстановлению нормального кровообращения, помогает наладить питание тканей головного мозга, ликвидировать его кислородное голодание. ДИАМАГ способствует укреплению нервной системы и психоэмоциональному равновесию.
ДИАМАГ дает возможность:
• избавить от головных болей;
• увеличить межприступный период при мигрени и снизить длительность приступов;
• устранить головокружение, снизить риск обморока;
• помочь снижению внутричерепного давления;
• уменьшить тревожность и раздражительность;
• стабилизировать артериальное давление;
• восстановить здоровый сон без всяких дополнительных мер.
Важно, что положительное действие магнитотерапии, как правило, сохраняется несколько месяцев при курсовом лечении, что помогает свести к минимуму прием обезболивающих и транквилизаторов.
ДИАМАГ – чтобы наслаждаться здоровым сном и жизнью без боли!
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