Какая связь между мигренью и бессонницей?

26 Июль 09:43 2018-07-27T11:28:50+03:00

Дефицит сна – это не просто физические и психические муки, но и «родитель» серьезных проблем со здоровьем

И почему нехватка сна приравнивается к алкогольному опьянению?

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Эдмунд Мессина, доктор медицинских наук, директор клиники Мичиган говорит: «При мигрени трудно получить хороший сон. Многие люди страдают от бессонницы в результате мигрени. Эта неспособность спать является началом порочного круга, так как исследования показывают, что недостаток сна может также вызывать мигрень».

Как влияют мигрень и бессонница на организм и как разорвать порочный круг?

Почему ночи без сна – причина пугающих проблем со здоровьем?

Дефицит сна – это не просто физические и психические муки, но и «родитель» серьезных проблем со здоровьем. И целый набор неприятных моментов: снижение работоспособности, ухудшение физического состояния, подавленность, нежелание творить и жить полной жизнью.

Все это объяснимо, ведь энергию брать неоткуда – мозг не отдыхает после изматывающего рабочего дня, работая в губительном режиме.

Интересные факты: если вы спите менее 5 часов, шансы получить сахарный диабет повышаются в 2,5 раза; на 45% увеличивается вероятность сердечного приступа; на 12% увеличивается шанс умереть при каких-либо обстоятельствах.

Бессонница прекращает работу мозга

Недостаток сна приводит к тому, что работа некоторых участков мозга замедляется или даже прекращается.

Теменная доля. Отвечает за математику и логику. При нехватке сна замедляется скорость мыслительного процесса, возникают проблемы с решением логических задач.

Неокортекс. Отвечает за память и обучение. Затрудняется приобретение новых навыков.

Височная доля. Отвечает за язык. Речь становится несвязной.

Лобная доля. Отвечает за креативность. Возникают проблемы с воображением и оригинальностью идей, с фокусированием на задаче, в речи используются клише.

Префронтальная кора. Отвечает за суждения и зрение. Появляются проблемы со зрением и галлюцинации.

Что происходит с телом без сна

– Возрастает тяга к соленой, жирной и нездоровой пище.

– Недостаток сна активирует в теле систему «дерись или беги», что приводит к усиленному сохранению жиров и выработке гормона, который вызывает бессонницу.

– Менее 7 часов сна приводят к увеличению веса.

– Увеличивается выработка лептина, что приводит к усилению аппетита.

Проблемы с вождением машины

21 час без сна — приравнивается к уровню алкоголя в крови 0,8, который дает право признать водителя пьяным

В тестах на вождение не выспавшиеся водители приравниваются к тем, кто употреблял алкоголь:

• 17-19 часов без сна — приравнивается к уровню алкоголя в крови 0,5.

• 21 час без сна — приравнивается к уровню алкоголя в крови 0,8, который дает право признать водителя пьяным.

Лечить бессонницу необходимо грамотно!

Потому что бесконтрольный прием снотворных может стать причиной физической и психологической зависимости. И вскоре, чтобы заснуть, потребуется все большая доза лекарств, что может привести к серьезным побочным эффектам.

От мигрени до инсульта – рукой подать

Мигрень – это серьезное неврологическое заболевание

Доказано, что у страдающих мигренью в два раза выше шанс получить инфаркт миокарда и в три раза – нарушение мозгового кровообращения. Так что, лечить ее необходимо.

При злоупотреблении анальгетиками приступы любой головной боли учащаются, мигрень приобретает хроническую форму. Чтобы сократить количество приступов, нужно предотвратить патологические изменения в головном мозге.

Механизм мигрени

При мигрени сначала развивается спазм сосудов, который сопровождается кислородным голоданием тканей мозга. Именно из-за него возникает специфический симптом мигрени — аура. Это появление перед приступом особых ощущений — запахов, мелькания мушек, головокружения, ползания мурашек и т.д. Спустя некоторое время сосуды наоборот, расширяются и развивается застой крови, отек ткани мозга вокруг сосудов — это стадия пульсирующих болей.

Мигрень может сопровождаться рвотой, тошнотой, головокружением, проблемами со сном, которые в свою очередь снова провоцируют мигрень. Очень часто головные боли зависят от количества или качества сна.

Связь «мигрень – бессонница» имеет обоюдный характер

В то же время трудности со сном влияют на возникновение головной боли в 58% случаев

Люди, страдающие головными болями, в 30-60% случаев имеют некачественный сон. Это число может достигать 90%! В то же время трудности со сном влияют на возникновение головной боли в 58% случаев. Сон может провоцировать головную боль, но может ее и облегчать. Напрашивается вывод, что головные боли необходимо лечить вкупе с препаратами, которые регулируют качество сна. Если удастся устранить причины бессонницы, с большой вероятностью можно победить и мигрень.

Одно лечение двух проблем

Эффективный вариант лечения – магнитное поле. Его благотворное действие на обе проблемы обусловлено болеутоляющими, сосудорасширяющими, противоотечными и успокаивающими свойствами.

• Мигрень. Магнитотерапия дает возможность изменить тонус внутримозговых сосудов, улучшить кровоснабжение мозга, ликвидировать кислородное голодание, что в итоге позволяет быстро снять болевой приступ мигрени. Магнитотерапия способна полностью купировать приступ без обезболивающих или снизить его интенсивность до терпимого уровня.

• Бессонница. Магнитное поле подходящих параметров вызывает физико-химические изменения в клетках головного мозга, которые позволяют наладить работу нервной системы и восстановить нормальный сон. Человек быстро засыпает и спит долго и полноценно. А после лечебного курса наблюдается стойкое сохранение нормального сна без всяких дополнительных мер.

Такое магнитное воздействие на голову называется транскраниальным. Оно не вызывает привыкания, легко переносится, не имеет побочных эффектов и абсолютно безопасно. Лечение проводится курсом по 1 процедуре в день (20 минут перед сном) в течение 10-12 дней.

Магнитотерапия, безусловно, улучшает качество терапии обоих заболеваний.

Мигрень и бессонница: оптимальное решение сразу двух проблем

«В медицинской практике для лечения и профилактики заболеваний головного мозга и проблемах со сном целесообразно применять аппарат ДИАМАГ». Из отчета «Оценка клинической эффективности аппарата АЛМАГ-03 при лечении заболеваний головного мозга»

Медицинский аппарат транскраниальной магнитотерапии – ДИАМАГ (АЛМАГ-03) создан компанией ЕЛАМЕД совместно с НИИ инсульта.

Его программное обеспечение разработано специально для использования в клиниках и сосудистых центрах, но благодаря простому управлению ДИАМАГ стали успешно применять в домашних условиях.

ДИАМАГ – это реальный шанс решить сразу обе проблемы – мигрень и бессонницу, избавившись от их последствий, а также от риска инсульта.

Аппарат способствует восстановлению нормального кровообращения, помогает наладить питание тканей головного мозга, ликвидировать его кислородное голодание. ДИАМАГ способствует укреплению нервной системы и психоэмоциональному равновесию.

ДИАМАГ дает возможность:

• избавить от головных болей;

• увеличить межприступный период при мигрени и снизить длительность приступов;

• устранить головокружение, снизить риск обморока;

• помочь снижению внутричерепного давления;

• уменьшить тревожность и раздражительность;

• стабилизировать артериальное давление;

• восстановить здоровый сон без всяких дополнительных мер.

Важно, что положительное действие магнитотерапии, как правило, сохраняется несколько месяцев при курсовом лечении, что помогает свести к минимуму прием обезболивающих и транквилизаторов.

ДИАМАГ – чтобы наслаждаться здоровым сном и жизнью без боли!

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Приобрести ДИАМАГ можно в аптеках:

– Спрэй Первомайский проспект, д. 35 тел. (4912) 93-77-01

– Ригла, пл. Свободы, д. 2 тел. (4912) 21-72-82

– Ригла Первомайский проспект, д. 32 а тел. (4912) 30-75-75

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