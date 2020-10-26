Во время дойки поем мы песни

Екатерина Сверчкова своих коров в лицо не знает, узнает только по вымени.

Признаться, не ожидал, что командировка в ООО «Надежда» Александро-Невского района будет настолько интересной и насыщенной впечатлениями. Современный животноводческий комплекс - это уже далеко не та ферма, которую мы себе представляем по воспоминаниям советского периода. Первое, что бросается в глаза – чистота. А чистота, в свою очередь, это результат внедрения современных технологий в процесс производства молока. Конвейерный принцип дойки, сбалансированное питание коров, автоматизация процессов – это все очень важно. Но не менее важным остается и человеческий фактор. От людей, работающих с животными, и сейчас зависит многое, ведь корова – живое существо, она любит хорошее обращение, ласку и, как говорят специалисты, в хорошем настроении дает больше молока.

От районного конкурса – к общероссийскому

Героиня нашей сегодняшней публикации как раз из категории тех тружеников мегафермы, что обеспечивают и настроение животным, и высокие производственные показатели. Знакомьтесь: Екатерина Сверчкова, оператор машинного доения ООО «Надежда». Она далеко не новичок в своем деле, работает в хозяйстве уже 22 года, а с 2006 года постоянно участвует в конкурсах профессионального мастерства. Оказывается, у мастеров машинного доения периодически проходят своеобразные соревнования – районные, областные и даже общероссийские. Екатерина уже успела победить и в районном и в областном конкурсе, а в прошлом году представляла Рязанскую область в общероссийском – в городе Уфе. И тоже успешно – второе место среди специалистов своей возрастной категории, пожалуй, самой престижной.

- Съехались мастера со всей России, - рассказывает Екатерина. - Когда приехали в Уфу – на вокзале нас встречала целая делегация, было очень торжественно. На конкурсе – сначала теория, экзамен – отвечаем на вопросы, мы называли его ЕГЭ. Затем – сборка-разборка доильного аппарата – на время и по порядку. Затем – правильное доение коров – это практическое задание в хозяйстве. Судьи смотрят, начисляют баллы. Мне сказали, что это первый случай, когда рязанский специалист получает награду всероссийского конкурса за много лет.

С дипломом и цветами: второе место на всероссийском конкурсе. Фото: министерство сельского хозяйства Рязанской области.

Как итог успехов последнего времени – областная доска почета, где Екатерина заняла достойное место, представив и свой район, и свое хозяйство, и свою профессию.

О своем выборе ни разу не пожалела

О своей работе Екатерина Сверчкова рассказывает увлеченно, часто смеется, иногда становится серьезной:

- В детстве ходила с мамой на работу, она работала здесь, на ферме. В детстве мы все бегали с мамками на работу. Работа была трудная, мы как могли, помогали. Я пришла работать, еще молокопроводов не было, работали вручную с доильными бачками. В бачок наливается молоко, вычерпывали и носили ведрами. Дома была корова, пробовала доить, конечно, вручную. Первая попытка дойки – лет в 12. После школы три года училась на бухгалтера в училище в Александро-Невском. Но я поняла, что это не мое, у меня даже мысли не было, чтобы работать где-то еще – только на ферме, бухгалтером работать даже не пыталась. Учиться пошла, потому что «надо было» получить образование. Когда мама ушла с работы, я встала на ее место. Так и осталась. Ни разу не пожалела – это мое, работа очень нравится.

Технология доения в хозяйстве современная, подстроена под коров, процесс дойки им нравится. Дойка длится 3 часа, 600 коров проходит через руки доярок, они все это время на ногах, но, по их словам, уже не тяжело - привыкли. И так три раза за день. Зарплата хорошая, зависит от надоя – сколько надоили, столько и получают.

Екатерина Сверчкова, оператор машинного доения ООО «Надежда». Она далеко не новичок в своем деле, работает в хозяйстве уже 22 года.

- Когда работаем – поем песни, это, наверное, с детства, тогда все пели в сельском клубе, - признается Екатерина. - В бригаде нас два человека. Коровы заходят к доильным агрегатам партиями по 36 голов, протираем вымя, подсоединяем, и начитается процесс дойки – несколько минут. После окончания процесса компьютер автоматически снимает аппараты, мы просто это контролируем. Коров узнаю по вымени – мы же не видим их в лицо. 600 коров – и каждую знаем по вымени. Всех помним и узнаем.

Максимальный надой, который был в хозяйстве – 32 литра молока от одной коровы за одну дойку. В день получалось 62 литра. Такой надой может быть после отела в течение нескольких месяцев, потом идет спад. Средний надой сейчас – 28-29 литров молока с коровы в сутки.

О самом главном

Екатерина с детства живет в селе Благие, где и расположена мегаферма ООО «Надежда». Живут семьей в квартире, но перестраивают родительский дом, куда и планируют вскоре переехать. Есть свое хозяйство, в котором нет коровы – на работе хватает. Есть курочки, поросята, телята, выращиваются на продажу. Сама Екатерина молоко не пьет, не любит и молочные продукты. Вот такие издержки профессии.

Особый разговор – о семье:

- Дети – школьники. Я не хочу, чтобы дети пошли по моим стопам. Старший очень далек от сельского хозяйства, ему это не интересно. Он в 10-м классе, больше по компьютерам, его любимый предмет – математика, как и у меня. Куда дальше – пока не определился. Сейчас хочет в банковскую сферу. Посмотрим. Дети учатся хорошо. Дочка, когда была поменьше, ходила ко мне на работу, сейчас ей это уже не интересно. У них фермы – в компьютерах. Моя мечта – чтобы дети отучились в школе, куда-то поступили, и у них все было хорошо.

В заключение Екатерина произносит фразу, которая, пожалуй, характеризует ее отношение и к славе и успехам, и к работе в целом:

- Я считаю, что сама еще не все знаю, еще многому можно и нужно учиться.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Руководство ООО «Надежда» о Екатерине Сверчковой

Сергей Оводков, генеральный директор ООО «Надежда»:

- Она родилась и росла в многодетной семье, с детства приучена к работе. Отсюда все ее качества – она честная, добросовестная, порядочная женщина, семья у нее отличная. Все эти качества и определяют ее профессиональные успехи.

Александр Руднев, заместитель генерального директора по животноводству:

- Екатерина молодец, она заслужила свои успехи. Это – огромный плюс хозяйству. Это показатель того, что мы многое можем, у нас получается. Ее работу и ее успехи заметили наверху, в области и решили ее отметить. В прошлом году на праздновании дня работника сельского хозяйства губернатор Николай Любимов вручил Екатерине медаль. Затем пришло приглашение на доску почета. Она трудолюбивая, грамотная, настойчивая, старается обучаться. Пользуется авторитетом в коллективе. И еще есть что-то такое особенное, что позволяет ей быть прекрасным специалистом. Она буквально берет за сосок – и молоко течет как из ведра. Ведь корова – она чувствует, кто и как к ней подходит.

Нина Гудзь, заведующая животноводческим комплексом:

- Екатерина у нас с малых лет. Сначала с мамой ходила к нам, мама ее была доярка. Потом работать к нам пришла. Работает добросовестно, все выполняет, одна из лучших, шустрая, ловкая, умная, добрая, неконфликтная. Она всегда стремилась и стремится всю работу делать добросовестно. За советом всегда приходят к ней, она знает про каждую корову все, может о каждой рассказать.

Короткой строкой:

- любимое блюдо своего приготовления – борщ;

- любимый предмет в школе – математика;

- любимый цвет – небесно-голубой;

- любимый фильм – «Любовь и голуби»;

- досуг – грибная охота, шопинг;

- любимая песня – это осталось тайной, Екатерина не призналась.