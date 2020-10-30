Руководитель ООО «Мир» Николай Игнатов: Благодаря усилиям наших специалистов урожай собран хороший

Бригада механизаторов завершила уборку кукурузы.

Александро-Невский район, граница с Тамбовской областью. Здесь, на южной окраине Рязанской земли, расположилось село Студенки. Про многие села нашей области можно написать иначе - затерялось. Но именно здесь, в Студенках, еще в советские времена была главная усадьба колхоза «За мир», а сейчас - центральный офис ООО «Мир», одного из крупнейших сельхозтоваропроизводителей района. Богатые традиции, плодородная земля, трудолюбивые люди сделали Студенки весьма процветающим селом, одним из центров сельского хозяйства района.

Урожай неплохой, но стремимся к большему

Вот уже 31 год руководит хозяйством Николай Игнатов, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, депутат Рязанской областной Думы. Он сам из этих мест, родился в селе Канищеве, что в двух километрах от Студенок, весь его трудовой путь связан с родным хозяйством. В разговоре сразу чувствуется, как он переживает за дело.

- Урожай мог быть больше, если бы не ураган, который обрушился на нас в начале мая, - говорит Николай Анатольевич, - тогда от пыльной бури пострадали посевы сахарной свеклы и подсолнечника. Пришлось пересевать часть площадей, был риск недополучить запланированный урожай, но благо даря усилиям наших специалистов, урожай собираем хороший. Хотя стремимся, конечно, к большему. Кстати, можем посмотреть, сейчас как раз заканчивается уборка одного из полей подсолнечника.

Цель нашего путешествия оказалась совсем недалеко: проехав через поле с посевами озимых, мы оказались на краю другого, где механизаторы как раз закончили работу и собирались переезжать дальше, на уборку второй части площадей с подсолнечником.

Агроном Эдеми Дадиани весьма сдержан:

- Урожай хороший в этом году. Подсолнечник сразу отправляется на сушилку, потом на склады.

Комбайнеры Сергей Фомин и Андрей Митюхин не скрывают удовлетворения от работы:

- За неделю убрали поле, переезжаем на другое. Урожай к полтиннику, это хороший показатель. Работаем на комбайнах Acros 595, также убирали зерновые, работали на силосе.

Оба - местные жители, Сергей - из Канищева, Андрей - из Студенок, где построил дом по программе поддержки молодых семей. Никуда уезжать не собираются, все жизненные планы связаны с хозяйством, здесь все устраивает.

«Полтинник» - это 50 центнеров с гектара, действительно, хороший показатель. При этом в среднем по области урожайность составляет 33 центнера с гектара.

Николай Игнатов рассказывает Николаю Любимову о планах развития хозяйства.

Не растение водством единым

В этом году урожай зерна по сравнению с прошлым годом лучше, так же, как и подсолнечника и сахарной свеклы. Всего площадь сельхозугодий в хозяйстве 8180 гектаров, из них пашня 7232 гектара, площадь под зерновыми культурами - 3200 гектаров, собранный урожай зерна составил 20300 тонн, что дало очень высокую урожайность - 63,5 центнера с гектара (для сравнения: средняя урожайность зерновых по области - 42,5 центнера с гектара). Залог успеха - современные технологии обработки земли, использование элитных семян и семян собственного производства, своевременное внесение удобрений, применение высокопроизводительной техники.

Цифровые показатели хозяйства - это прерогатива главного экономиста Елены Фетисовой. Она рассказала и о достижениях в другом направлении деятельности ООО «Мир» - молочном и мясном животноводстве.

Общее поголовье скота на 1 сентября 2020 года - 3893 голов, по сравнению с прошлым годом прибавка составила 200 голов. Поголовье дойного стада - 1341корова. Надой за 8 месяцев 2020 года - 5727 кг молока на корову - это на уровне прошлого года. Суточный надой - больше 30 тонн, суточный надой на одну корову - 23 килограмма.

В хозяйстве две большие фермы, в одной используется технология беспривязного содержания, в другой - привязное содержание. Сотрудники называют их мегафермами, и это оправданно - они на самом деле имеют все признаки современного животноводческого комплекса как по поголовью, так и по различным технологическим особенностям - содержанию, откорму, доению, выращиванию молодняка. Телята свои, выращиваются только для своих нужд, увеличивается поголовье. Бычки также остаются на откорм, а дальше - на мясо.

Корма хозяйство выращивает самостоятельно, заготавливается сенаж, силос, фураж.

Часть выработанного молока оставляется на выпойку телятам, остальное отправляется основному покупателю - на Старожиловский молочный комбинат. Ежедневно на молкомбинат отправляется цистерна - больше 20 тонн молока.

Жизнеобразующее предприятие для села

Неудивительно, что сотрудники предприятия ценят работу в хозяйстве. Средняя заработная плата здесь составляет 30400 рублей, в селе есть школа, ФАП, детский сад, Дом культуры. ООО «Мир» постоянно оказывает помощь в организации сельских и школьных мероприятий. Отремонтирована дорога, ведущая к селу. Для сотрудников строится жилье - в селе построен микрорайон, в селе Сергиевский Боровок (там 2-е отделение хозяйства) тоже новый микрорайон, детский сад.

Молодежь в селе есть, но часть уезжает в Рязань, в Мичуринск. ООО «Мир», конечно, заинтересовано в новых сотрудниках. Предприятие поощряет обучение ребят в сельхозакадемии, дает направление, при поступлении на работу выплачивает подъемные, по мере возможности обеспечивает жильем, в том числе по госпрограммам, при строительстве оказывает помощь.

О том, какую роль играет хозяйство в жизни села, можно судить по следующим цифрам: при населении Студенок примерно в 400 человек, включая детей и пенсионеров, в ООО «Мир» работает 320! Конечно, многие приезжают из соседних сел, часть сотрудников работает в Боровке, но, тем не менее, очевидно, что для Студенок и окрестностей хозяйство является просто жизнеобразующим.

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