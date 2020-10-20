В Рязанской области обсудили меры по сдерживанию коронавируса

В Рязанской области обсудили ряд мер по сдерживаю COVID-19. Они касаются "масочных" рейдов, работы общественного транспорта и "дистанционки". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области местная оперативная рабочая группа обсудила меры по сдерживанию COVID-19. На заседании назвали положение дел с заболеваемостью коронавирусом «довольно серьезным» и отметили высокий ежедневный прирост инфицированных. Напомним, с 12 октября в официальной статистике регистрируют по 87-91 положительному тесту в сутки.

Меры обсуждались следующие:

- сокращение на 50% заполняемости муниципального и коммерческого транспорта на городских и межмуниципальных маршрутах;

- усиление рейдовых мероприятий по соблюдению масочного режима и других санитарно-эпидемиологических норм;

Последние будут проходить в общественном транспорте, на объектах торговли и сферы услуг.

От всех без исключения организаций власти потребовали «обеспечить максимальный переход сотрудников на дистанционный режим работы там, где это возможно», а мероприятия проводить онлайн.

На заседании также шла речь об усилении контроля за «входным фильтром» на предприятиях. Профильные министерства должны будут выступить с рекомендациями по каждой из курируемых отраслей.