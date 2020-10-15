Татьяна Панфилова: Неравнодушные рязанцы могут оказать помощь пострадавшим жителям Скопинского района

Фото: РОО "Единая Россия".

В Скопинском районе продолжается устранение последствий пожара на территории военной части, расположенной в поселке Желтухинский. В Вослебовской средней школе и городе Ряжске организованы пункты временного размещения, куда эвакуированы жители близлежащих населенных пунктов.

Людям, оказавшимся в трудном положении из-за чрезвычайной ситуации, помогают местные отделения партии «Единая Россия», депутаты различных уровней, сторонники и молодогвардейцы.

На базе региональной общественной партийной приемной работает телефон горячей линии 8-800-222-65-63.

«Рязанцев, желающих помочь жителям Скопинского района, проконсультируют наши специалисты, подскажут, в чем именно нуждаются пострадавшие», – рассказала руководитель партийной фракции в областной Думе, председатель регионального Совета сторонников Татьяна Панфилова.

Кроме этого, в целях оказания поддержки людям, которые остались без жилья, одежды и средств существования, открыт специальный расчетный счет.

«Если вы не можете оставаться равнодушными к произошедшей трагедии и готовы оказать посильную финансовую помощь, на него можно перечислить добровольные пожертвования для ликвидации ЧС в Скопинском районе», – добавила координатор регионального исполкома партии «Единая Россия» по работе с обращениями граждан Елена Синица.

Наименование получателя – УФК по Рязанской области (Администрация муниципального образования – Скопинский муниципальный район Рязанской области)

ИНН 6219002391

КПП 623301001

Расчетный счет 40101810400000010008 в Отделение Рязань г. Рязань, БИК 046126001

ОКТМО 61644000

КБК: 603 20705030 05 0000 150 – Добровольные пожертвования на оказание помощи в ликвидации ЧС в Скопинском районе

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