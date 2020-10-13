Новые ограничения в Рязани из-за коронавируса: режим самоизоляции, удаленка и работа кинотеатров

В Рязани и области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Власти вынуждены вводить ограничительные меры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал постановление о введение на территории региона режима повышенной готовности с рядом ограничительных мер.

Режим самоизоляции

В Рязани и области с 13 по 26 октября для граждан в возрасте от 65 лет становится обязательным режим самоизоляции.

— Для людей с серьезными хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома, — подчеркнул губернатор.

Удаленная работа

Из-за режима повышенной готовности в связи распространением коронавируса рязанским работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы часть сотрудников, в первую очередь из группы риска.

Кроме того, с 13 октября по 9 ноября особый режим работы продлевается для отдельных стационарных организаций социального обслуживания.

Ограничения в работе кинотеатров и театров

Введение в Рязанской области режима повышенной готовности напрямую коснулось кинотеатры, театры, цирк и другие учреждения культуры. Они продолжат работать, но уже с загрузкой залов на 30% вместо 50%, как сейчас.

Работа школ и детских садов

Губернатор Николай Любимов обратил внимание на то, что мониторинг в школах и детских садах показал высокую эффективность утренних «входных фильтров», а также незамедлительного прекращения занятий в отдельных классах или группах в случае заболевания коронавирусом или превышения порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ.

— Пока школы и детсады мы не закрываем, но я прошу Роспотребнадзор вместе с министерством образования продолжать вести ежедневный мониторинг обстановки, — сказал Любимов.

Работа ночных клубов, ресторанов и дискотек

Режим повышенной готовности в Рязанской области предусматривает сохранение запрета на проведение массовых, публичных, зрелищных и развлекательных мероприятий, в частности на работу ночных клубов, дискотек.

— Необходимо максимально перевести в онлайн-формат все мероприятия либо перенести их проведение на более поздний срок. Временно до особого распоряжения следует приостановить работу организаций общественного питания с 23:00 до 09:00, за исключением обслуживания на вынос, — заявил губернатор. — Ресторанам, кафе, барам и ночным клубам необходимо строго соблюдать рекомендации, которые для них специально разработали в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

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