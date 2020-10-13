В Рязани утвердили график движения транспорта на время ремонта моста у цирка

Стало известно, как будет ходить транспорт, когда закроется проезд по Лыбедскому мосту. Фото: администрация Рязани.

В Рязани утвердили схему движения городского пассажирского транспорта на время реконструкции моста на улице Ленина. Указанная ниже схема будет действовать с момента перекрытия, о котором власти пообещали сообщить заранее.

Изменения в маршрутах движения троллейбусов и автобусов УРТ:

- троллейбусы №6 перестанут ходить;

- троллейбусы маршрута №3 на участке пути между остановками «Дом Художника» и «Кальное» следуют по улицам Маяковского, Есенина, Горького, Новой, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

- троллейбусы №5 (внутренний) при движении со стороны улицы Строителей следуют до остановки «Дом Художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, разворот на площади Театральной, улице Есенина, далее по своему маршруту;

- троллейбусы №5 (наружный) при движении от улицы Строителей следуют до остановки «Приобанк» по своему маршруту, далее разворот на площади Театральной, улице Есенина, улице Маяковского, Первомайском проспекте, далее по своему маршруту;

- троллейбусы №8 при движении со стороны депо №3 следуют до остановки «Кальное» по своему маршруту, далее по улицам Новой, Горького, Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;

- троллейбусы №8 при движении со стороны Комбайнового завода следуют до остановки «Дом Художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, Горького, Новой, далее по своему маршруту;

- троллейбусы №10 при движении со стороны площади Победы следуют до остановки «площадь Ленина» по своему маршруту, далее по улице Соборной, разворот на площади Соборной и обратно;

- автобусы №7 на участке пути между остановками «Памятник Павлову» и «Дом Художника» следуют по улицам Ленина, Право-Лыбедской, Горького, Краснорядской, Маяковского, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

- автобусы №11 при движении со стороны поселка Борки от остановки «Дом Художника» следуют по Первомайскому проспекту, улицам Соборной, Кремлевскому Валу, улице Грибоедова, улице Есенина до конечного остановочного пункта «площадь Театральная». В обратном направлении от конечной остановки «площадь Театральная» по улицам Ленина, Свободы, площади Свободы, улицы Грибоедова, Кремлевскому Валу, улицы Соборной, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;

- автобусы №13 при движении со стороны поселка Божатково следуют до остановки пункта «Дом Художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского, улице Есенина, (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

- автобусы №17 на участке пути между остановками «Театральная» и «Дом Художника» следуют по улице Есенина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

- автобусы №18 при движении со стороны поселка Дягилево следуют до остановки «площадь Ленина» по своему маршруту, далее по улице Соборной , Кремлевскому Валу, улице Грибоедова, улице. Свободы (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

- автобусы №23 на участке пути между остановками «площадь Свободы» и «площадь Ленина» следуют по улице Грибоедова, Кремлевскому Валу, улице Соборной (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.

Изменения в маршрутах движения автобусов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками:

- автобусы №№46, 47, 49, 53, 65, 73, 75, 77, 91, 98 на участке пути между остановками «Библиотека им. Горького» и «Политехнический институт» следуют по улицам Почтовой, Новослободской, переулку Посадскому, Лево-Лыбедской (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

- автобусы №68 на участке пути между остановками «площадь Ленина» и «Политехнический институт» следуют по улицам Горького, Право-Лыбедской, Ленина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

- автобусы №№57, 88 на участке пути между остановками «Театральная» и «Дом Художника» следуют по улице Есенина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

- автобусы №№66, 99 на участке пути между остановками «площадь Свободы» и «Детский мир» следуют по улице Грибоедова, Кремлевскому Валу, улице Соборной (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

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