Взрывы на складе боеприпасов под Рязанью: огонь перекинулся на соседнюю деревню

В Рязанской области уже несколько часов рвутся снаряды. Жителей срочно эвакуируют. Фото: Александр КАНУННИКОВ.

Огонь от пожара на военном складе, расположенного недалеко от поселка Желтухино Скопинского района, перекинулся на деревню Кузьминка-2, об этом «Комсомолке» сообщили в сельской администрации.

На место происшествия выехал вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Он посовещался с представителями всех ведомств, ответственных за обеспечение безопасности.

— Из Желтухино начали эвакуировать население, в первую очередь вывезли 130 школьников и 16 дошкольников. Все эвакуированные дети находятся у родственников, — сообщили в администрации Скопинского района.

По данным МЧС, из 14 населенных пунктов в радиусе нескольких километров (часть из них в соседнем Ряжском районе) уже эвакуировали более 1600 человек.

Кроме того, местные власти уже отключили две АЗС на трассе «Каспий» и эвакуируют людей из близлежащих населенных пунктов как Скопинского так и Ряжского районов.

Напомним, 7 октября около 13:20 на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе поселка Желтухинский Рязанской области, загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Пожарный расчет воинской части попытался потушить возгорание, но ничего не получилось (подробнее с видео).

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Власти перекрыли 11-километровый участок трассы Москва - Волгоград (Р-22 «Каспий») в Рязанской области из-за пожара на складе боеприпасов. МЧС подготовило самолет для ликвидации возгорания.

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