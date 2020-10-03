«Росводоканал» направил запрос главе администрации Рязани.

В обращении на имя главы администрации г. Рязани Елены Сорокиной генеральный директор ООО «РВК-центр» Андрей Рычков просит конкретизировать основания для отклонения инициативы потенциального концессионера.

Учитывая тот факт, что в соответствии с федеральным законом «О концессионных соглашениях» (№115-ФЗ от 21.07.2005) предложение разрабатывается на основании информации, предоставляемой Администрацией города, а также с учетом требований, установленных Постановлением Правительства РФ №300 от 31.03.2015, причины отказа выглядят неубедительными и требуют пояснений со стороны руководства города.

В первую очередь, это касается позиции Администрации города об отсутствии права собственности муниципалитета на часть объектов концессионного соглашения, а также в отношении несоответствия объектов концессионного соглашения, утвержденной схеме водоснабжения и водоотведения.

- На наш взгляд, это довольно странные аргументы. Кажется, город не знает до конца, чем сам владеет, каков правовой статус этих объектов, либо сведения, предоставленные нам в январе администрацией, были заведомо ложными, - комментирует отказ администрации Андрей Рычков, генеральный директор ООО «РВК-центр».

Странным и нелогичным выглядит отказ администрации города строить новые объекты, которые, по мнению специалистов «Росводоканала», могли бы качественно улучшить состояние городского водопроводно-канализационного хозяйства.

- Обсуждение размера уставного фонда ООО «РВК-центр», ничем не обоснованные предположения о финансовой несостоятельности компании – удобные манипулятивные формулировки для того, чтобы формировать у жителей города не образ партнера, а образ захватчика, - уточняет Андрей Владимирович в отношении публично озвученных сомнений в устойчивости компании. – Очевидно, что ООО «РВК-центр» - часть большой группы «Росводоканала», юридическое лицо, задачей которого является реализация проектов развития, к которым, безусловно, относится расширение концессионного сотрудничества с муниципалитетами.

В соответствии с требованиями части 4.11 статьи 37 федерального закона «О концессионных соглашениях» компания-инициатор должна обладать четырьмя признаками, чтобы иметь возможность предлагать администрациям российских городов подобное сотрудничество – не находиться в стадии банкротства или ликвидации, не иметь недоимок по налогам и сборам за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов предприятия , а также иметь возможность получения финансовых средств в размере не менее 5% от ежегодного объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций.

- Мы предоставили все необходимые документы в отношении ООО «РВК-центр» в полном соответствии с законодательством,- заявляет Андрей Рычков.

Генеральный директор ООО «РВК-центр» рассчитывает получить развернутые комментарии от администрации города в ближайшее время.

- Жаль, что полгода совместной работы, направленной на формирование сбалансированной инвестиционной модели развития системы водоснабжения и водоотведения Рязани, превратились в бессмысленную переписку. Вместо строительства новых объектов, использования лучших апробированных практик, улучшения экологии и решения проблемы «рыбного» запаха горожан напугали приходом частного инвестора, практически рейдера, хотя тому, кто знаком с концессионной практикой понятно, что объекты являются собственностью города. Похоже, все делается для того, чтобы сохранить контроль определенных городских элит над водоканалом. Кроме лозунгов - никакой конкретики. Мы так и не знаем, что именно сделано муниципальным оператором в части развития инфраструктуры, когда и в каком объеме МП «Водоканал» готов инвестировать в развитие городской системы в ближайшие годы, какие объекты будут построены и почему. Только в случае открытого и честного диалога у жителей города есть возможность сравнить и выбрать для себя оптимальный путь изменений. Пока отдельные муниципальные управленцы будут продолжать подменять интересы потребителей своими собственными, в наших городах будут и дальше изнашиваться инфраструктура, ухудшаться экология, а, значит, и качество жизни людей, - прокомментировал решение администрации г. Рязани Антон Михальков, генеральный директор ГК «Росводоканал».