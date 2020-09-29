Андрей Турчак: Благоустройство дворовых и общественных территорий является одним из самых успешных и результативных направлений работы партии

Фото: РОО "Единая Россия".

С 2020 года не менее 160 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений будут получать поддержку из федерального бюджета. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 23 сентября во время встречи с членами Совета Федерации.

Он добавил, что с 2018 года поддержку ежегодно получали 80 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. С этого года их количество увеличилось вдвое.

Отметим, что три муниципалитета Рязанской области – Сасово, Касимов и Кораблино – реализуют на своих территориях проекты благоустройства с использованием грантов как победители Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды.

С 2017 года в каждом субъекте федерации реализуется проект «Единой России» «Городская среда».

«Изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и общественных территорий является одним из самых успешных и результативных направлений работы партии», — отметил ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, ранее планировалось сократить программы благоустройства дворовых территориях. Однако «Единая Россия» выступила в защиту интересов жителей.

В Рязанской области в 2017 году в партпроект были включены 20 муниципальных образований, отремонтировано более 320 дворовых и 20 общественных территорий.

«Очень много дворов было благоустроено в Рязани – более 100. Однако жителям хотелось, чтобы, помимо новых тротуаров и подъездов к домам, установленных столбов освещения и лавочек с урнами, на территориях появлялись спортивные и игровые площадки, дополнительные парковочные места, проводилось озеленение», – рассказал региональный координатор проекта «Единой России» «Городская среда» Александр Ачалов.

Он отметил, что с 2018 года количество ремонтируемых дворовых территорий существенно уменьшилось – был выбран путь комплексного благоустройства дворов. Жители активно подавали заявки, участвовали в софинансировании проектов.

В 2018 году в программе формирования комфортной городской среды участвовали 11 муниципальных образований, включая областной центр – благоустроены 1 городской парк, 16 общественных и 15 дворовых территорий (в том числе 14 в Рязани). Причем в марте 2018 года было проведено рейтинговое голосование – жители выбрали общественные пространства, которые поэтапно благоустраиваются в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды.

«Что и как будет благоустроено, решают сами жители — на общественных обсуждениях и в ходе рейтинговых голосований, которые активисты партии организуют как в очном формате, так и дистанционно. С каждым годом число людей, участвующих в проекте, увеличивается», – подчеркнул Александр Ачалов.

Еще одна инициатива «Единой России» нашла отклик у жителей Рязанской области – с 2017 года в регионе реализуется программа поддержки местных инициатив. Она предполагает реализацию социально значимых проектов, предложенных жителями муниципалитетов, не только за счет средств областного и местного бюджетов, но и софинансирование граждан.

«Программа сразу же показала свою эффективность, – отметил замсекретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе Александр Шевырев. – И если в 2017 году было выделено около 7,4 млн рублей на 30 проектов, то в 2020 году субсидии областного бюджета в размере 177,4 млн рублей распределили на 185 проектов местных инициатив».

В городских и сельских поселениях благоустроили общественные территории, новые парки и скверы, провели ремонт воинских мемориалов, домов культуры, библиотек, автодорог, тротуаров, а также установили детские и спортивные площадки, улучшили в населенных пунктах инфраструктуру водо- и газоснабжения.

Добавим, что летом Владимир Путин подписал закон, инициированный «Единой Россией», о «народном бюджете». Он дает людям возможность самостоятельно решать, на что пойдут бюджетные деньги — и речь не только о городской среде. Инициативное бюджетирование заключается в распределении части средств местных бюджетов на предложения жителей и реализацию под их контролем. На уровне местного самоуправления все это уже невозможно без непосредственного участия граждан.

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