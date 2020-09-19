Кто и как ремонтирует крыши в Рязани: эхо весенних ливней

Как правило, на одной крыше работает звено из 4-­5 рабочих. Фото: Алексей ФОКИН

В редакцию «Комсомолки» обратился человек за семьдесят, Иван Федорович Ивашнин. Повод веский: его квартиру в микрорайоне Элеватор практически полностью залили при проведении капитального ремонта кровли. Обращаются к нам по разным поводам, но, поверьте, не на все жалобы мы реагируем, дабы не стать поневоле третейским судьей в соседских спорах. На это обращение мы отмолчаться права не имели, хотя бы потому что Ивашнин даже в суд не пошел, надеясь на порядочность руководителя организации, допустившей такое безобразие.

Отметим, что этот материал написан на основании постулатов, высказанных и. о. гендиректора Фонда капремонта Викторией Сорокиной в статье «Как в Рязанской области выбирают подрядчиков для капремонта домов».

«Надеюсь на порядочность»

Скажем честно, Иван Федорович не постоянно живет в квартире 7 дома 15, что на Элеваторе. Все-таки возраст солидный – частенько подолгу гостит у дочери, говорит, что «зять хороший попался». Но нет-нет, да и возвращается, пусть и не в такие комфортабельные, как у близких родственников, но все же родные, пенаты.

Перед нами акт обследования квартиры, датированный 18 июня текущего года. В жилой комнате 2/3 потолка, оклеенного полистироловой плиткой, отвалились. На другом потолке, покрашенном водоэмульсионной краской – следы залития, трещины. Такая же картина еще в одной комнате, на кухне и в коридоре. Потолок практически во всей квартире надо ремонтировать – акт есть, но подрядчик, подписи представителей которого имеются в нем, в досудебном порядке возместить ущерб не торопится.

– Я надеюсь на порядочность людей, ведь здесь не такая уж и огромная сумма, – поясняет причину своей «юридической пассивности» Ивашнин. – Да и крыша у меня над головой все-таки имеется, родная дочь не выгонит. Но есть люди, которые постоянно живут в моем доме. И состояние их квартир ничем не отличается от моего жилья.

Потолок практически во всей квартире надо ремонтировать – акт есть, но подрядчик, подписи представителей которого имеются в нем, в досудебном порядке возместить ущерб не торопится. Фото из архива Ивана ИВАШНИНА.

Единственный, кто принял участие в этом деле – руководитель управляющей компании (УК) Эдуард Падун. Именно по его инициативе как раз и родился упомянутый нами акт, который подписали обе стороны – фирма, проводящая капремонт и УК, на плечи которой и ляжет груз эксплуатации жилья «с чужими грехами».

«В первую очередь надо обратиться в Фонд капремонта»

Директор УК Эдуард Падун – многоопытный человек в сфере ЖКХ. Можно сказать, он был одним из реформаторов этой сферы в Рязани. Поэтому дотошно знает все нюансы этого непростого, зачастую завязанного на конфликте интересов людей, сегмента нашей жизни.

– В первую очередь, я и Ивану Федоровичу сказал, надо обратиться в Фонд капремонта – именно он заказчик работ, – рассказал Падун. – Если есть такая необходимость, мой юрист бесплатно поможет оформить все необходимые бумаги.

Директор УК привел пример: в доме №9 по улице Белякова работники при проведении ремонта кровли уронили вентиляционный канал на потолочную балку – потолок из гипсокартона в квартире на верхнем этаже лопнул – жители сразу обратились в прокуратуру, хотя представители подрядчика готовы были возместить ремонт:

– Так, на всякий случай…

Падун в разговоре неоднократно отметил, что работы на крышах домов в Дягилеве и на Элеваторе выполняли субподрядные организации. А нам стало известно, что владелец фирмы, их нанявший, является в данный момент кандидатом в Рязанскую облдуму – поэтому фамилию его мы указывать права не имеем. Получается, что у Фонда капремонта есть номинальный подрядчик, а фактически работы выполняют субподрядчики. Вопрос: теперь это его «пожизненное право»? Сколько было нареканий в отношении РСУ №1 – не счесть, а он все так же на подряде. Это так, по аналогии.

«На технологии надейся с оглядкой на небо»

В качестве эксперта мы выбрали Анатолия Митрохина. И вот почему: Анатолий Николаевич более тридцати (!) лет работал в Рязанском реставрационном управлении. Каждый, кто имеет отношение к строительству и ремонту, одобрит наш выбор – его опыт бесценен. Еще бы: Митрохин руководил реставрацией всех объектов Рязанского кремля и Николо-Ямского храма, музея-заповедника Сергея Есенина и историческими корпусами зданий нынешней сельхозакадемии.

Фото из архива Ивана ИВАШНИНА.

– Сейчас есть современные технологии и материалы, позволяющие ускорить процесс ремонта двускатных крыш, – поясняет наш эксперт. – Но все надо делать с оглядкой на небо: если есть вероятность осадков, старую кровлю раскрывать ни в коем случае нельзя. Исходить необходимо из принципа «сумеем сделать за один день» – далее на погоду рассчитывать нельзя.

При этом Митрохин сделал парадоксальное для несведущих заявление:

– Раньше мы крышами занимались только зимой – снег никогда не наделает столько бед, сколько дождь. Но в последние годы зимы стали теплые, и не знаешь, чего ждать.

И вот какую последовательность выполнения работ по ремонту крыши рассказал нам Митрохин. Первое: все, что можно сделать на земле, надо делать, «наверху» – только необходимый минимум. А прологом служит завоз максимального количества стройматериалов к объекту ремонта.

– Как правило, на одной крыше работает звено из 45 квалифицированных, подчеркиваю, рабочих, – поделился опытом Анатолий Николаевич. – Узнать жителям, что специалисты (!) работают, просто – никакого шума наверху нет, все знают алгоритм работы. Молоток, шуруповерт и небольшая бензопила – вот практически и весь инструмент кровельщиков.

Отличие сегодняшнего дня – появление контробрешетки или мембраны из современных материалов, которые не пропускают влагу внутрь. Затем на поверхность каждого стропила крепится специальный брусок 50х50, а уже на него прибивается тес, на который и закрепляется основной кровельный материал. Чаще всего это металлический профиль.

– Одни и те же люди выполняют весь объем работ: от начала и до конца, нет такого, чтобы одно звено ставило стропила, крепило мембрану, а другие – прибивали тес и закрепляли основную кровлю, – подчеркнул еще один нюанс опытный человек. – Может случиться так, что много людей будет простаивать из-за погоды.

Вместо послесловия

Проведя несложный анализ, мы убедились, что некоторые подрядчики работают «методом цыганки». В старину было как: давай я тебе на сале погадаю! На один кусок поплевала, на другой, на третий – хозяйка разве сало возьмет себе после этого? Понятно, кому оно достанется. Получается так, что подрядчик одну крышу «ущипнул», другую, третью – ура, у меня три крыши! А силенок-то работы выполнить не хватает! И мастерства.

Огульно во всех грехах обвинять лишь рязанский Фонд капремонта неправильно. Серьезная проблема характерна для многих городов и весей нашей страны – это отсутствие квалифицированных рабочих кадров. Что и подтвердил еще раз наш эксперт Анатолий Митрохин. Но лишь одно это обстоятельство не может служить оправданием безалаберно-хаотичной работы подрядчиков с одной стороны, и бесконтрольности со стороны Фонда – с другой.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Рассказал нам Митрохин и один случай, который только сейчас кажется курьезным, а тогда не на шутку напугал руководство фирмы по ремонту кровли:

– Раскрыли крышу в доме на улице Циолковского на большой площади – летний день обещал быть жарким. К обеду, откуда ни возьмись, набежала огромная грозовая туча. Хорошо, что у нас тент был где-то 250 квадратных метров. Я как раз отъехал на другой объект. Возвращаюсь обеспокоенный – вся крыша синяя (тент был из синего материала). Бригада успела тент растянуть, а затем держали его, чтобы на жильцов не протекло. А парусность представляете какая у этого полотнища? Ветер мог снести их всех вниз – отчаянные были ребята. А жильцы так ничего и не заметили.

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