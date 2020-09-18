91-летний рязанский ветеран, проживающий в студенческом общежитии, не хочет переезжать в предоставленную ему квартиру

Ветеранское удостоверение.

История ветерана войны Василия Павловича Бурлакова всплывает в рязанских СМИ с разной степенью интенсивности с 2012 года, когда в деревне Лопухи Рязанского района у него сгорел дом. В качестве маневренного фонда администрация Варсковского сельского поселения Рязанского района предоставила ему комнату в общежитии колледжа в поселке Варские.

Но, если честно, ветеран Бурлаков перебрался в эту комнату еще до пожара, поскольку проживать в глухой деревне для старого человека было затруднительно. При этом нахождение его в студенческом общежитии до момента пожара было совершенно необоснованно и нелегально.

С 2009 года пенсионер и живет среди молодых девчонок и ребят. Нужно сказать, у младшего поколения он пользуется авторитетом.

Отметим, что согласно имеющимся документам Василий Павлович родился в 1929 году, в то время как последний год, призывавшийся на фронт – 1927. Конечно, были исключения – сыны полка или ребята, приписавшие себе пару лет. И все же его участие в боевых действиях на территории Польши, о которых рассказывает Василий Павлович, мы ставим под сомнение.

Что касается трудового пути в местном колхозе в первые годы войны, то тут все очень похоже на правду. Во всяком случае некоторые события, известные нам по архивным документам и не имевшие широкой огласки, он пересказывает довольно точно.

В любом случае факт того, что Василий Бурлаков имеет статус «ветеран войны» никто не опровергает, поскольку труженики тыла на законных основаниях носят подобный статус.

Неоспоримо и то, что фамилия Бурлаков является «своей» для деревни Лопухи – в картотеке Министерства обороны РФ есть записи о смерти красноармейца Павла Владимировича Бурлакова – отца нашего сегодняшнего героя, призванного Солотчинским РВК.

Документы из архива Министерства обороны РФ.

Определением Рязанского областного суда от 5 июля 2017 года за ветераном Василием Бурлаковым закреплено право на получение благоустроенного жилого помещения по договору социального найма (эту жилплощадь можно впоследствии приватизировать), отвечающего всем требованиям, во внеочередном порядке. Решением Рязанского районного суда от 20 декабря 2018 года на администрацию Варсковского сельского поселения возложена обязанность предоставить такое жилье.

Мы побывали в поселке Варские и посмотрели квартиру, в которую по договору социального найма должен переселиться ветерана. Небольшая, но уютная квартира с хорошим ремонтом на третьем этаже соседнего дома (сейчас Василий Павлович проживает на четвертом этаже – Ред.).

Квартира, куда должен переселиться Василий Бурлаков.

17 сентября (четверг) ветеран впервые с нами побывал внутри. Квартира ему понравилась, но… переселяться туда он отказался. Сказал, что хотел бы жить на первом этаже. Ситуация странная. С одной стороны, есть ветеран, и есть жилье для него. С другой, есть некие факторы, которые мешают счастливому завершению этой истории.

Пожалуй, без вмешательства главы региона разрешить эту ситуацию наилучшим для всех образом, будет затруднительно.

Потолок в квартире.