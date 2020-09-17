«Росоводоканал» прокомментировал решение рязанских властей отказаться от концессии

На фото: МП «Водоканал» ремонтирует магистральную задвижку диаметром 600 мм на пересечении улиц Касимовское шоссе и Новая.

Руководство ГК «Росоводоканал» прокомментировали решение администрации Рязани об отказе от дальнейшего рассмотрения концессионной инициативы федерального оператора водоснабжения и водоотведения.

По словам генерального директора Антона Михалькова, жителям Рязани не дали возможности объективно разобраться в предложении, а отказ депутатов и рабочей группы от какого-либо обсуждения, подмена правовых понятий, манипулирование общественным мнением с самого начала определили ангажированный и предвзятый подход к оценке поданного предложения.

В стороне осталось и само МУП «Водоканал Рязани», которое никак не прокомментировав опубликованные на сайте ФАС убытки, и не представив альтернативное видение развития системы водопроводно-канализационного хозяйства города, источники финансирования будущих мероприятий.

— Нам сложно согласиться с озвученными выводами администрации, которая фактически монополизировала право на принятие решения о будущем водоканала Рязани, лишив рязанцев возможности рассматривать альтернативные сценарии развития городской инфраструктуры и, в конечном итоге, получать более качественную услугу водоснабжения и водоотведения, — отметил генеральный директор «Росводоканала» Антон Михальков. — Наше предложение сформировано строго в соответствии с данными, предоставленными МП «Водоканал» и администрацией Рязани, поэтому выявленные «несоответствия» вызывают и у нас вопросы в отношении качества и достоверности предоставленной ранее информации. Трудно оспорить тот факт, что мы неоднократно предлагали внести необходимые изменения в перечень мероприятий, финансовую модель для того, чтобы в первую очередь сфокусироваться на самых насущных проблемах городского хозяйства, тем более, что закон дает возможность предложить иные условия потенциальному концессионеру. К сожалению, за 30 дней рассмотрения инициативы мы не получили никакой обратной связи от участников рабочей группы, депутатов, при этом активно радеющих за водоканал в СМИ.

— Мы считаем, что со своей стороны предложили все варианты взаимодействия для честного и открытого диалога, направили ряд обращений в адрес рабочей группы, городской Думы, — продолжает Михальков. — И администрация города, и депутаты проигнорировали возможность действительно разобраться с содержанием предложения, зато максимально оперативно использовали его для предвыборной риторики и манипулирования общественным мнением.

По мнению Антона Михалькова, озвученное решение представляется предвзятым и ангажированным, принятым в интересах отдельных групп, но не потребителей.

— Уверен, «Росводоканал» может стать надежным и эффективном партнером города, привнести лучшие отраслевые практики, использовать свои инвестиционные возможности для развития системы водоснабжения и водоотведения Рязани на благо ее жителей. Мы продолжаем работать над этим проектом и рассчитываем на конструктивный подход всех заинтересованных сторон в интересах потребителей, — заключил руководитель группы компаний.