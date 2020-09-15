Ралли-кросс в Рязани: лучший спектакль за последние годы

Переворот Игоря Плотникова. Фото: Андрей и Евгений БАРАНЦЕВЫ.

12-13 сентября на трассе автоспортивного комплекса «Атрон» прошел второй этап чемпионата и Кубка России по ралли-кроссу. Пилоты из самых разных уголков страны, в том числе из Урала и Сибири, а также из Казахстана сыграли такой спектакль, которого давно не видел российский автоспорт.

Представитель Казахстана Павел Бородин. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Скажем честно, коронавирусный сезон пошел на пользу не только королевским автогонкам Формулы-1, но и многим национальным чемпионатам. Самоизоляция и ограничения заставили людей иначе почувствовать вкус жизни. Вот и в Рязань пилоты приехали с желанием мчаться к заветной цели и наслаждаться каждым моментом этого движения

Теплые, пусть и немного ветреные выходные, придали этапу отличную атмосферу. На главной трибуне автодрома собралось несколько сотен зрителей.

Напомним читателям, что соревнования в этой гоночной дисциплине первоначально проходят в формате четырех квалификаций (хитов), по результатам которых пилоты распределяются в зачетной таблице и получают право стартовать в полуфинальном (или сразу в финальном) заезде.

Класс Д2-Н. квалификационные баталии. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Квалификационные баталии мы опустим, хотя отметим, что страсти в этих отборочных заездах кипели порой ну просто запредельные (см. на фото переворот Плотникова)!

Игорь Плотников переворачивается после удара со стороны Евгения Животова. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Продолжение переворота... Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Далее представители двух зачетных групп – классов «Национальный» и Super-1600 – отправились выяснять отношения в полуфинальных заездах. Единственным неприятным сюрпризом на этой стадии, пожалуй, стали проблемы с машиной призера первого этапа Романа Степаненко (Самара) – пробиться в финал он не смог.

Открывал финальный смотр класс Д2-юниор, в котором на автомобилях Lada Kalina с рестрикторами (ограничителями мощности), выступают ребята, не достигшие 18 лет. Почти сразу после старта развернули автомобиль Владимира Юрченко (Екатеринбург), а дальше пошло поехало… Зрители хватались за голову и облегченно выдыхали, когда видели, что после столкновений машины все равно продолжают движение. Нужно сказать, что все без исключения пилоты в конечном счете пересекли финишную черту. Правда, Михаил Жужгов из Перми добрался до клетчатого флага фактически на трех колесах (результаты см. ниже).

Старт финального заезда в классе Д2-юниор. На заднем плане разворачивает Владимира Юрченко. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Далее за распределением медалей рязанского этапа взялись спортсмены класса Д2-Н, выступающие на автомобилях Renault Logan. Стартовый разгон вновь не обошелся без контакта – в результате Раис Минниханов (Казань) и Альберт Гайнуллин (Октябрьский) были вынуждены пропустить остальных пилотов вперед. В лидеры вышел Дмитрий Марченко, но еще в субботу он отмечал, что опыта выступления на этих автомобилях ему не хватает. Уже в начале второго круга первое место Марченко уступил Олегу Жаворонкову (Нижнекамск), который мастерски довел заезд до победы.

Старт финального заезда в классе Д2-Н - Минниханов и Гайнуллин пылят по траве. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Минниханов и Гайнуллин слишком широко входят в поворот после контакта на старте финального заезда. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В классе Super-1600 не было равных Марату Князеву (Казань), выступавшему ранее в европейском чемпионате по ралли-кроссу. А вот выступавшему и в этом классе Раису Минниханову снова досталось. На торможении после стартового разгона Игорь Усов (Омск) ударил автомобиль Кирилла Коноплева (Екатеринбург), тот в свою очередь отлетел в машину Минниханова. А буквально еще через несколько десятков метров между последними двумя спортсменами произошел еще один контакт, перечеркнувший для Минниханова надежды на пьедестал почета.

Старт финального заезда класса Surep-1600. Лидирует Марат Князев. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Пожалуй, наиболее плотная борьба развернулась в классе «Национальный», где товарищи по команде Михаил Симонов и Андрей Петухов сражались с одним из самых быстрых пилотов в российском ралли-кроссе Егором Саниным. В какой-то момент и Симонов, и Петухов оказались впереди Егора, но вместо того, чтобы разыграть командную тактику, продолжили сражение за первое место. Представившимся шансом Санин воспользовался сполна, и на последнем круге оформил свою очередную победу на рязанской трассе.

Финальный заезд в классе "Национальный". Андрей Петухов упирается в бампер Михаила Симонова. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Егор Санин и его заслуженный трофей. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В классе Super Auto «стахановец» Минниханов все-таки смог добраться до пьедестала почета. На счету казанского спортсмена второе место. Победу отпраздновал Евгений Животов из Старого Оскола.

Третий заключительный этап укороченного сезона пройдет в Грозном 23-24 октября.

Результаты соревнований:

Класс Д2-юниор (первенство России)

1. Николай Калинин (Йошкар-Ола)

2. Артем Антонов (Смоленск)

3. Данил Шакиров (Артемовский)

Класс Д2-Н (Кубок России)

1. Олег Жаворонков (Нижнекамск)

2. Михаил Путятин (Тюмень)

3. Дмитрий Марченко (Салават)

Класс Super-1600 (чемпионат России)

1. Марат Князев (Казань)

2. Олег Жаворонков (Нижнекамск)

3. Кирилл Коноплев (Екатеринбург)

Класс «Национальный» (чемпионат России)

1. Егор Санин (Самара)

2. Михаил Симонов (Сызрань)

3. Андрей Петухов (Санкт-Петербург)

Класс Super Auto (Кубок России)

1. Евгений Животов (Старый Оскол)

2. Раис Минниханов (Казань)

3. Дмитрий Юрченко (Вологда)

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