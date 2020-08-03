Автокросс в Рязани: как стул на голову
В минувшие выходные (1-2 августа) под Рязанью прошли первые в сезоне соревнования по автокроссу. Участникам состязаний стали более шестидесяти спортсменов в семи зачетных классах. Для многих рязанцев гонка стала неожиданным, но приятным сюрпризом, преподнесенным местной федерацией автомотоспорта, ко Дню города.
Организаторы предложили зрителям и участникам две различные конфигурации трассы – одна для легковых автомобилей и «багги», вторая для полноприводных УАЗов и грузовиков.
Какой-то особо яркой борьбы не получилось, хотя сказать, что гонка выдалась совсем скучной тоже нельзя. Были и перевороты, и открывшиеся капоты, и прочие атрибуты автокросса.
Не обошлось и без открытых капотов...Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Кому-то настроение мог подпортить дождь, проливавшейся над трассой и в субботу, и в воскресенье, но абсолютное большинство болельщиков стойко перенесли испытание непогодой. В ход шли традиционные зонты и дождевики, а когда уж совсем нечем было укрыться – раскладные стулья (см. фото).
Дождь над трассой, стул на голове.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Наибольшее количество участников по традиции последних лет собрала зачетная группа «Д2-классика» - 21 автогонщик.
Измотанные различными ограничениями, связанными с коронавирусом, рязанцы и гости региона, с благодарностью приняли возможность принять участие в соревнованиях или просто посмотреть на действо со стороны.
15-16 августа на трассе Княжое Кораблинского района запланирована еще одна рязанская гонка.
Заключительный заезд на "багги".Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Гость из Нижнего Новгорода Иван Уютин, первый раз приехав в Рязань, завоевал подиум.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Результаты соревнований
Класс Д2-классика (задний привод):
1. Дмитрий Исаев (Бронницы)
2. Сергей Симка (Бронницы)
3. Игорь Аникин (Рязань)
Класс Д2-Н (передний привод):
1. Станислав Евсенин (Рязань)
2. Максим Прописнов (Рязань)
3. Иван Уюткин (Нижний Новгород)
Класс Д3 («багги»):
1. Марат Мигунов (Нижегородская область)
2. Владислав Строганов (Нижегородская область)
3. Илья Копытов (Варские, Рязанская область)
Класс Т1-2500 (УАЗ):
1. Александр Коструков (Бронницы)
2. Михаил Коструков (Бронницы)
3. Станислав Арумс (Санкт-Петербург)
Класс Т4-1 (ГАЗ-53):
1. Фролов Валерий (Рязань)
2. Владимир Власов (Мушковатово, Рязанская область)
3. Андрей Кученев (Рязань)
Класс Т4-2 («Газель»):
1. Анатолий Ермаков (Рязань)
2. Алексей Ермаков (Рязань)
3. Алексей Савин (Рязань)
Класс Т4-3 (ЗИЛ-130):
1. Роман Степанов (Рязань) 3 балла
2. Александр Ильичев (Шатура, Московская область)
3. Максим Иванов (Рязань)
Александр Ильичев - серебряный призер соревнований.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Борьба за победу дуэта из Бронниц.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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