Автокросс в Рязани: как стул на голову

В минувшие выходные (1-2 августа) под Рязанью прошли первые в сезоне соревнования по автокроссу. Участникам состязаний стали более шестидесяти спортсменов в семи зачетных классах. Для многих рязанцев гонка стала неожиданным, но приятным сюрпризом, преподнесенным местной федерацией автомотоспорта, ко Дню города.

Организаторы предложили зрителям и участникам две различные конфигурации трассы – одна для легковых автомобилей и «багги», вторая для полноприводных УАЗов и грузовиков.

Какой-то особо яркой борьбы не получилось, хотя сказать, что гонка выдалась совсем скучной тоже нельзя. Были и перевороты, и открывшиеся капоты, и прочие атрибуты автокросса.

Не обошлось и без открытых капотов...Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Кому-то настроение мог подпортить дождь, проливавшейся над трассой и в субботу, и в воскресенье, но абсолютное большинство болельщиков стойко перенесли испытание непогодой. В ход шли традиционные зонты и дождевики, а когда уж совсем нечем было укрыться – раскладные стулья (см. фото).

Дождь над трассой, стул на голове.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Наибольшее количество участников по традиции последних лет собрала зачетная группа «Д2-классика» - 21 автогонщик.

Измотанные различными ограничениями, связанными с коронавирусом, рязанцы и гости региона, с благодарностью приняли возможность принять участие в соревнованиях или просто посмотреть на действо со стороны.

15-16 августа на трассе Княжое Кораблинского района запланирована еще одна рязанская гонка.

Заключительный заезд на "багги".Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Гость из Нижнего Новгорода Иван Уютин, первый раз приехав в Рязань, завоевал подиум.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Результаты соревнований

Класс Д2-классика (задний привод):

1. Дмитрий Исаев (Бронницы)

2. Сергей Симка (Бронницы)

3. Игорь Аникин (Рязань)

Класс Д2-Н (передний привод):

1. Станислав Евсенин (Рязань)

2. Максим Прописнов (Рязань)

3. Иван Уюткин (Нижний Новгород)

Класс Д3 («багги»):

1. Марат Мигунов (Нижегородская область)

2. Владислав Строганов (Нижегородская область)

3. Илья Копытов (Варские, Рязанская область)

Класс Т1-2500 (УАЗ):

1. Александр Коструков (Бронницы)

2. Михаил Коструков (Бронницы)

3. Станислав Арумс (Санкт-Петербург)

Класс Т4-1 (ГАЗ-53):

1. Фролов Валерий (Рязань)

2. Владимир Власов (Мушковатово, Рязанская область)

3. Андрей Кученев (Рязань)

Класс Т4-2 («Газель»):

1. Анатолий Ермаков (Рязань)

2. Алексей Ермаков (Рязань)

3. Алексей Савин (Рязань)

Класс Т4-3 (ЗИЛ-130):

1. Роман Степанов (Рязань) 3 балла

2. Александр Ильичев (Шатура, Московская область)

3. Максим Иванов (Рязань)

Александр Ильичев - серебряный призер соревнований.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Борьба за победу дуэта из Бронниц.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!