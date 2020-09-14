Бизнес-карты Прио-Внешторгбанка: удобство и простота использования

Фото: Прио-Внешторгбанк.

Банковская бизнес-карта для предпринимателей уже давно прочно вошла в повседневную жизнь бизнес-сообщества. Она отлично подходит для всех представительских расходов – командировок, деловых поездок, хозяйственных закупок, возвращения аванса по упрощенной схеме, если партнер не исполнил своих обязательств и многих других служебных необходимостей.

Но помимо основной бизнес-карты в Прио-Внешторгбанке можно заказать неограниченное количество так называемых карт самоинкассации и использовать их для внесения выручки.

Чтобы было понятно, приведем пример. У организации много торговых точек и салонов по всему городу - ежедневно там идет торговля, предоставляются услуги. В конце рабочего дня продавец может сам внести выручку на карту самоинкассации в ближайшем банкомате с функцией cash-in. Такая процедура выйдет для организации дешевле, чем заказывать инкассаторскую машину. Но, в отличие от бизнес-карты, с карты самоинкассации снять наличные нельзя. Впрочем, за товары и услуги безналично можно расплачиваться и ей.

Как самостоятельно пополнить бизнес-карту через интернет-банк:

- перевести на нее деньги с расчетного счета в Прио-Внешторгбанке – бесплатно;

- внести наличные через банкоматы Прио-Внешторгбанка и его партнеров - ВТБ и «Почта Банк». При этом способе будет взиматься следующая комиссия:

- в банкоматах Прио-Внешторгбанка для MasterCard Standard – 0,1%, для MasterCard GOLD – 0%;

- в банкоматах ВТБ и «Почта Банк» - 0,65%.

Если предпринимателю — держателю бизнес-карты понадобятся наличные, то снять их можно в банкоматах и кассах Прио-Внешторгбанка, ВТБ и «Почта Банк»:

- до 100 тысяч рублей в день;

- до 1,5 млн рублей в месяц.

Если сумма до 150 тысяч рублей, то комиссия за снятие наличных в банкоматах Прио-Внешторгбанка составит 0,8%. В банкоматах и кассах банков-партнеров - 1,35 % при снятии до 500 тысяч рублей.

Контролировать свои расходы поможет интернет-банк и услуга «СМС-инфо». Для этого нужно подключить информирование, и тогда владелец карты будет получать СМС-сообщения обо всех операциях по бизнес-карте с указанием доступного остатка в реальном времени. Что касается переводов с бизнес-карты, то он возможен только на ваш расчетный счет в Прио-Внешторгбанке.

Где оформить в Рязани бизнес-карту Прио-Внешторгбанка:

- карту международной платежной системы Mastercard можно оформить в центральном офисе Прио-Внешторгбанка по адресу: улица Есенина, 82/26 и в офисе на проезде Завражнова, 5а.

Кроме того, принимаются заявления на выпуск бизнес-карт в районных офисах Прио-Внешторгбанка, а также в офисах Москвы, Троицка и Воронежа. Изготовление карт займет 5-10 дней.

КУДА ЗВОНИТЬ?

За дополнительной информацией обращайтесь в контакт-центр Прио-Внешторгбанка по телефону: (4912) 200-003.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Лицензия ЦБ РФ № 212. Основан 6 декабря 1989.

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