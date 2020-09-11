Татьяна Тимофеевна и Сергей Васильевич Андреевы – жители Скопина, которых опекает волонтер «Хеседа» Людмила Юдаева.

Еврейский общинный культурный центр «Хесед-Тшува» оказывает помощь пожилым людям разных национальностей не только в Рязани, но и в нескольких районах нашей области.

В июне 2020г организация, как рассказала ее директор Людмила Захарова, выиграла грант Благотворительного фонда «CAF», средства которого идут на оказание помощи рязанским пожилым людям и инвалидам в период и после пандемии коронавирусной инфекции.

Милосердие и сострадание – не пустой звук

Главная цель проекта, реализуемого с помощью гранта Благотворительного фонда развития филантропии «CAF», как рассказала директор РОО «ЕОКЦ РО «Хесед-Тшува», это адаптация пожилых людей и инвалидов, относящихся к группам риска и не выходящих из дома, к условиям, связанным с вынужденными ограничениями и новыми санитарными требованиями, с наименьшим ущербом для их физического здоровья и психологического состояния.

- Тратим выигранные средства на приобретение и доставку на дом продуктов питания, предметов домашнего обихода и средств индивидуальной защиты, средств для антисептической обработки квартир наших клиентов, получающих услуги по уходу на дому, на социальную и психологическую поддержку, консультирование и помощь в уходе, - говорит Людмила Захарова, директор Хеседа.

В организации, которую возглавляет Людмила Ароновна, трудятся и с ней сотрудничают много специалистов и волонтеров. Мы познакомились с Людмилой Юдаевой, профессиональной патронажной сестрой, проживающей в Скопине.

- Милосердие – это свойство души! Это целиком и полностью относится к нашей Людмиле Семеновне. В благотворительной организации другие люди просто не задерживаются, - охарактеризовала специалиста по патронажу Людмила Захарова.

Директор РОО «ЕОКЦ РО «Хесед-Тшува» предложила посетить нескольких подопечных Людмилы Юдаевой. В ходе этой поездки мы убедились, что понятия милосердия и сострадания для нее реально не пустой звук.

Помощь никогда не бывает лишней

По дороге в Кораблино и Скопин Людмила Юдаева рассказала много интересного и о себе, и о том деле, которому она посвящает свое личное свободное время.

- Под опекой у меня 20 человек, одна из них лежачая, а работаю я в «Хесед-Тшува» с 2003 года. И хочу сказать, старики же они как дети, а я 8 лет проработала в детском инфекционном отделении скопинской районной больницы, - с доброй улыбкой отметила Людмила.

На вопрос, что именно доставляют пожилым людям волонтеры и специалисты по патронажу Хеседа, она ответила:

- У нас продуктовые наборы, которые, по договору с крупным рязанским торговым центром, включают в себя обязательно белковосодержащие продукты, такие как рыба, курица, сыр, сливочное масло, бобовые, то есть, наборы из того, чего сейчас не хватает нуждающимся из-за вынужденной экономии.

Первая семья, которую мы навестили в Кораблино, встретила Людмилу весьма радушно, что называется, с распростертыми объятиями. Подопечная – Наталья Шаликовна Мурадова, которая живет с мамой и братом. С порога стало понятно, что Людмила у них в доме – самый желанный гость.

Наталья – поэтесса, сборники стихов которой издаются не где-нибудь, а в Германии и в Соединенных Штатах. Она инвалид 1 группы, но все-таки занимается общественной деятельностью, принимает участие в творческих заседаниях литературного объединения «Проталины», встречается со школьниками.

Дальше мы поехали в Скопин и навестили семью Андреевых – Татьяну Тимофеевну и Сергея Васильевича.

- Приезду Людмилы мы всегда очень рады, дай Бог ей здоровья! - сказала Татьяна Тимофеевна.

Затем мы заехали к Марии Михайловне Генераловой, уроженке Украины, которая уже 50 лет живет в Скопине.

Сейчас пенсия у нее не превышает 16 000 рублей, и всякую помощь, безусловно, Мария Михайловна принимает со словами благодарности.

– Наша Людмила очень отзывчивая и доброжелательная, - говорит она и добавляет. - Всем, кто работает в еврейской организации, большое спасибо.

В случае привлечения дополнительных средств, как рассказала уже после нашего возвращения в Рязань Людмила Захарова, директор РОО «ЕОКЦ РО «Хесед-Тшува», количество благополучателей увеличится на 60 человек.