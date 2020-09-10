Артём Никитин: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стала сильнее, ответив на вызов пандемии

Артем Никитин.

Господдержка бизнеса – долгосрочный вклад в человека

Прежде всего было необходимо обеспечить стабилизацию на рынке труда и не допустить потерю доходов рабочего населения. Наиболее действенным способом решения этой задачи, наряду с прямыми социальными выплатами, стало оказание мер государственной поддержки предприятиям, компаниям и организациям, занятым в производственном секторе.

На площадке Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области по инициативе главы региона, члена Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николая Любимова был создан Экономический информационный центр. За время его работы на горячую линию поступило более 1300 обращений от юридических лиц. Вопросы работодателей в основном касались порядка получения мер господдержки с тем, чтобы перепрофилировать производства, обеспечить занятость, избежать вынужденных сокращений. Исчерпывающие консультации получили и обратившиеся за помощью рязанцы, оказавшиеся в условиях пандемии без работы.

С уходом остроты ситуации был взят курс на активизацию работы в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Из 93 промышленных предприятий региона, подпадающих под его критерии, мероприятия нацпроекта развернуты сегодня на 38 производственных площадках. К 2024 году мы планируем вовлечь в эту работу всех.

Выход на более высокие производственные показатели откроет предприятиям возможности для увеличения объемов производства, выгодной кооперации, участия в корпоративных программах, выпуска новых видов продукции. В том числе расширятся перспективы получения льготного кредитования и иных финансовых мер государственной поддержки.

В регионе создана мощная инфраструктура поддержки бизнеса. Выступая на недавнем деловом форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области», губернатор Николай Любимов охарактеризовал меры господдержки бизнесу как беспрецедентные. Это реально действующие механизмы реализации политики занятости, которые на практике доказывают свою эффективность в вопросах восстановления ее уровня, а также доходов населения.

Это и надежная основа для обеспечения условий экономического роста, развития промышленного и агропромышленного сектора, дальнейшего продвижения рязанских товаров и услуг на экспорт.

В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» у нас есть все предпосылки к концу 2024 года значительно увеличить рост объемов промышленного и агропромышленного экспорта и географию их поставок. Достижение этой цели возможно также за счет предоставления экспортно ориентированным предприятиям мер финансовой и нефинансовой поддержки.

Развитая экономика региона – это залог устойчивости бюджетной сферы. Заработная плата работников стратегически важных социальных отраслей – образования и здравоохранения – должна стать не ниже среднеобластного уровня. При этом доля высококвалифицированных кадров во всех социальных отраслях должна также расти.

Значимость решения этого комплекса задач для нас не только неоспорима, но и приоритетна.

Цифровизация для всех и каждого

В числе приоритетных для нас и решение амбициозной задачи по цифровой трансформации региона, которая заявлена в июльском указе Президента страны Владимира Владимировича Путина о национальных целях развития России до 2030 года.

Цифровизация экономики и социальной сферы – это мощный рывок в сторону повышения качества жизни за счет обеспечения доступности всех категорий граждан ко всему спектру услуг во всех сферах жизнедеятельности. В том числе и для жителей малонаселенных и отдаленных пунктов.

В регионе разработан проект масштабного развития телекоммуникационной инфраструктуры. В ближайшие годы высокоскоростной доступ к сети интернет станет реальностью для 923 социально значимых объектов нашей области. Таким образом технические возможности доступа к Всемирной паутине будут обеспечены для 97% домовладений региона. Такой цифровой прорыв позволит, в том числе, отрегулировать систему удаленной работы, дистанционного обучения, обеспечения равного доступа к получению государственных услуг онлайн.

Очень просто быть занятым, очень сложно быть эффективным

Эта фраза однажды понастоящему перевернула мое сознание. Мне бы очень хотелось, чтобы эффективность каждого члена нашей Партии на своих профессиональных рабочих местах была предельно высокой. Вызовы времени раз за разом повышают меру ответственности каждого не только за свой труд и вовлеченность, но за благополучие всех рязанцев, которые доверяют нам и голосуют за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», голосуют за сохранение стабильности и дальнейшее развитие Рязанской области.

ryazan.er.ru

Оплата данной публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».