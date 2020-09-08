Прогресс по-рязански: чиновники тормозят модернизацию и предлагают вложить миллионы в устаревший турбоагрегат

Основная дискуссия шла между представителями администрации Рязани и Ново-Рязанской ТЭЦ - Иваном Нелиным (второй слева) и Геннадием Козьминым (крайний справа).

2 сентября в Рязани состоялись публичные слушания по проекту обновленной Схемы теплоснабжения. Документ стратегический и рассчитан до 2034 года. По сути, это дорожная карта для всех, кто несет в дома горожан тепло или влияет на этот процесс, в том числе для профильных чиновников.

Каждый год что-то меняется, а значит, Схема должна проходить актуализацию, при которой участники теплоснабжения вносят свои предложения. Прежде всего, это предложения по реконструкции и модернизации оборудования генерирующих мощностей и тепловых сетей. Затраты предприятий затем учитываются при расчете тарифов.

10 МИЛЛИАРДОВ НА ТЕПЛОСЕТИ

- Суммарные затраты по программе технического перевооружения, модернизации и реконструкции систем теплоснабжения составят порядка 16 млрд рублей, - рассказал на слушаниях представитель Всероссийского теплотехнического института (разработчика Схемы - Ред.) Алексей Желнов.

Сумма немалая, но стоит помнить, что программа рассчитана на 24 года. Львиную долю этих денег планируют извлечь из оплаты населения за тепло и горячую воду. Притом конкретно для потребителей МУП «РМПТС» разработчик прогнозирует ежегодный рост тарифов в пределах 5%.

Проект обновленной Схемы теплоснабжения Рязани представил Алексей Желнов из Всероссийского теплотехнического института.

Главная проблема и основная статья расходов - это тепловые сети, ведь 69% трубопроводов по городу отслужили 30-летний нормативный срок. Поэтому не удивляйтесь: на долю РМПТС из 16 млрд рублей приходится почти 10 млрд. Сюда помимо ремонта, замены и реконструкции теплосетей заложены прокладка труб к новым объектам и переключение потребителей от изношенных котельных на систему централизованного теплоснабжения. Как следствие - источники должны производить все больше тепла, однако, ресурс и производительность оборудования не бесконечен, и уже к 2026 году в Рязани прогнозируется дефицит тепловой мощности в зоне централизованного теплоснабжения.

«Значит, ее нужно наращивать?» - спросите вы. И вот здесь начинаются проблемы.

ОБРЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Актуализация Схемы теплоснабжения редко проходит с принципиальными разногласиями. Но на сей раз они возникли, и вышедшая за пределы кабинетов и официальной переписки дискуссия, похоже, далека от завершения. Впереди неизбежны судебные разбирательства.

ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», как арендатор оборудования, для предотвращения дефицита тепловой мощности в зоне централизованного теплоснабжения, настаивает на выводе из эксплуатации доживающей свой век муниципальной турбины №2 выпуска 1959 года и строительстве новой - гораздо более надежной, мощной и эффективной, а администрация Рязани требует продолжить использование устаревшего и изношенного агрегата только потому, что он останется в муниципальной собственности.

Еще в декабре 2019 года руководство города поддержало вывод турбины №2, но буквально через полгода «переобулось в воздухе». Хотя мероприятие уже было согласовано в Минэнерго РФ и подкреплено распоряжением администрации Рязани. Муниципальные чиновники и руководство РМПТС вдруг передумали и приостановили свое ранее принятое решение о включении вывода турбины №2 в Схему теплоснабжения Рязани. Сегодня они требуют от Минэнерго России отменить приказ о выводе из эксплуатации старой турбины. На публичные слушания Схема теплоснабжения была внесена без предложенных арендатором мероприятий по обновлению устаревшего агрегата.

Заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Иван Нелин попытался объяснить:

- У турбоагрегата №2 есть остаточный ресурс 40 тыс. часов или 4,5 года непрерывной работы. Взамен него предполагалось строительство новой турбины за 1 млрд 275 млн рублей. На наш взгляд, оптимальным вариантом будет загрузить существующую машину - подвести новые паропроводы, чтобы снимать с нее тепло для города.

Дело в том, что турбина №2 не работает с февраля текущего года из-за невостребованности на рынке электроэнергии ввиду своего морального устаревания и крайней неэффективности, но даже когда она включалась, то обеспечивала теплом не город, а предприятия Южного промузла. Давать тепло городу она если и сможет, то только после дорогостоящих проектных изысканий и гигантских капитальных вложений в сотни миллионов рублей.

И это вливания в турбину, которой по нормативу осталось служить меньше 5 лет! Источником «инвестиций» в морально и физически изношенный турбоагрегат станут тарифы для населения.

- Чтобы просто сохранять турбину №2 в работоспособном состоянии, тоже потребуются значительные затраты. Неминуемо произойдет снижение эффективности производства энергии, ухудшение экономичности потребления топлива, и это, в конечном счете, полностью ляжет на плечи потребителей, - внес ясность помощник исполнительного директора - начальник производственно-технического отдела Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Геннадий Козьмин.

В слушаниях по актуализации Схемы теплоснабжения приняли участие представители общественности.

УГРОЗА НАДЕЖНОМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

Защищая свою ретроградную позицию, горадминистрация активно спекулирует тем фактом, что в случае строительства новой турбины она будет принадлежать ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», тогда как муниципальную придется отправить в утиль на переплавку. Город потеряет имущество и арендные платежи. Может быть, частник торопится избавиться от городского имущества ради собственной выгоды?

- Конечно, это не так. Могу привести в пример турбину №9. Она тоже муниципальная, но постоянно в работе. Более того, в рассматриваемой Схеме теплоснабжения запланирована предложенная нами масштабная реконструкция этой турбины, - ответил Геннадий Козьмин. - Муниципальные агрегаты, которые эффективны, мы «холим и лелеем».

Представитель НР ТЭЦ на слушаниях уже объявил, что в случае строительства новой турбины №2 в тариф за тепловую энергию для населения ляжет только половина расходов. Остальные 50% оплатит ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» за счет своей прибыли на рынке электроэнергии. В любом случае, по оценкам специалистов, рост тарифа на горячую воду от ТЭЦ не выйдет за рамки установленных пределов (не более 5%, которые прогнозируются сейчас).

Остается вопрос, зачем тогда чиновникам тормозить развитие системы теплоснабжения и заставлять арендатора вкладывать миллионы в устаревшее оборудование? Ведь сиюминутная экономия, о которой говорят представители власти, в будущем обернется еще большими затратами, а в самом худшем случае - еще и авариями, нештатными ситуациями в зимний период. Примеров аварий изношенного оборудования на ТЭЦ и ГЭС в России с трагическими последствиями было предостаточно. Неопровержимым доказательством и памятником несвоевременно принятым решениям об откладывании масштабных инвестиций в замену трубопроводов служит теплосетевое хозяйство Рязани - одно из самых изношенных и ненадежных в стране.

Избранная администрацией города и давно подтвердившая свою неэффективность политика «латания дыр» и недальновидная экономия на вложениях в реконструкцию и модернизацию энергооборудования противоречит самой идее Схемы теплоснабжения. Важнейший документ, который должен работать на будущее, с каждым отложенным в долгий ящик амбициозным проектом рискует превратиться в летопись упущенных возможностей.

И еще один интересный для потребителей тепловой энергии факт, озвученный на публичных слушаниях: все деньги в тарифе, которые высвобождаются в связи с исключением инвестиционных мероприятий Ново-Рязанской ТЭЦ из Схемы теплоснабжения, будут перераспределены в пользу МУП РМПТС и направлены на ремонт и реконструкцию изношенных тепловых сетей. Это означает, что снижения тарифов на тепловую энергию для конечных потребителей в Рязани ни сегодня, ни в перспективе ожидать не приходится.

КСТАТИ

Опыт вывода из эксплуатации устаревшего муниципального оборудования с заменой на более эффективное без избыточных тарифных последствий в Рязани уже был. В 2017 году на той же Ново-Рязанской ТЭЦ успешно реализовали заложенный в Схему теплоснабжения инвестиционный проект на сумму более 1 млрд рублей по строительству новой турбины №4. Ее тепловая мощность позволяет дополнительно обеспечить теплом более 75 стоквартирных жилых домов. В отличие от прежнего агрегата, который, как и турбина №2, вынужденно простаивал несколько лет, новая турбина №4 эффективно работает по 3000 часов в год.

Еще один пример работы на будущее: в 2017-м Дягилевская ТЭЦ (филиал ПАО «Квадра») запустила новую высокоэффективную парогазовую установку мощностью 115 мегаватт. Благодаря увеличению тепловой мощности ТЭЦ появилась возможность подключить к централизованному теплоснабжению проектируемый жилой микрорайон в поселке Семчино на 10 тыс. человек.