Какие изменения ждут ипотеку в сентябре 2020 года?

Если сейчас вы можете приобрести жилье в одном из наиболее благоприятных для жизни кварталов - СМАРТ квартале Бульвар Оптимистов всего под 2.7% годовых, то скоро такой возможности не будет. Дело в том, что под аккредитацию ипотечной программы будут попадать дома только до 5 этажей, а это значит, что рязанцам больше не будет доступна ипотека по беспрецедентно низкой ставке в 2.7%.

Сельская ипотека нашла положительный отклик у рязанцев. Многие воспользовались программой для покупки именно квартиры в новостройке, а не частного дома. Рязанцам особенно понравился СМАРТ квартал «Бульвар оптимистов» от «Капитал-строитель жилья!» и, согласно нашим данным, этот объект пока лидирует по темпам продаж и оформлению сельской ипотеки.

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