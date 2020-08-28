Генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков: Наша задача - повысить надежность сетей и улучшить качество воды для рязанцев

Фото: ГК «Росводоканал».

17 августа крупный частный оператор ВКХ «Росводоканал» предложил взять в концессию объекты водоснабжения и водоотведения Рязани. Редакция обратилась к первоисточнику, чтобы разобраться, может ли новое партнерство решить проблемы водопроводно-канализационного хозяйства города? На наши вопросы ответил генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

«Рассчитываем на эффективное партнерство с администрацией города и его жителями»

- Это не первый раз, когда «Росводоканал» решил взять в управление водоканал Рязани. Прошлая так и не состоялась. Почему еще раз решили предпринять попытку такого сотрудничества?

- Прежде, чем ответить на вопрос, хочу поблагодарить за возможность донести нашу позицию до жителей Рязани.

За 5 лет многое изменилось. Сегодня «Росводоканал» - это современные технологии и новые компетенции, апробированные практики в области очистки стоков, воды, борьбы с запахами, постоянного лабораторного контроля, автоматизации производственных процессов. Отдельным направлением стало развитие экологических проектов. Сегодня мы успешно работаем в семи регионах, в каждом из которых планируем применять наиболее передовые экологические технологии.

В ближайшие месяцы мы завершаем строительство опытной установки по каталитическому окислению осадка сточных вод. В основе технологии – разработка новосибирских ученых, благодаря которой, огромные поля накопившегося, дурно пахнущего осадка, хранящегося на иловых полях годами, можно переработать, освободить огромные территории и в разы минимизировать экологический ущерб региону, в частности, значительно улучшить состояние воздуха. В тех городах, где «Росводоканал» уже работает, мы реконструируем и строим новые сложные инфраструктурные объекты, в первую очередь, крупные очистные комплексы. На наш взгляд, этот опыт может быть востребован и в Рязани. Так что надеемся, что у нас есть все основания построить эффективное партнерство с администрацией города и его жителями на долгие годы.

ГК «Росводоканал».

- Традиционно с приходом инвестора у горожан есть опасения перехода такого важного объекта под контроль частного собственника, а «Альфа-Групп» ведет свой бизнес и за рубежом.

- Концессионный договор предполагает передачу объектов оператору исключительно в управление. Пожалуй, сегодня это наиболее прозрачный правовой механизм взаимодействия всех участников такого соглашения, где детально прописано каждое мероприятие, адрес, объем финансирования, сроки. Что важно, это публичный документ, доступный любому жителю.

«Альфа-Групп» действительно большой международный консорциум, но ГК «Росводоканал» - полностью российская компания, эта информация также открыта и доступна. Наш базовый принцип – оставаться налогоплательщиком и социально-ответственным работодателем в том регионе, где мы работаем. В период пандемии мы сохранили все рабочие места, ни разу не задержали выплаты зарплат.

«Наша финансовая модель ориентирована на минимальный рост тарифа»

- Вы заявляете, что тарифы будут изменяться в пределах прогнозных показателей инфляции Минэкономразвития. Что это значит для абонентов? Изменятся ли тарифы ЖКХ для рязанских потребителей?

- Это значит, что наша финансовая модель уже сейчас ориентирована на минимальный рост тарифа. Прогноз министерства также является открытой и публичной информацией и учитывается регулятором, которые устанавливает тарифы на услуги ЖКХ. Сегодня это не больше 4% в год. Принимая во внимание экономические последствия пандемии, сложное положение, в которое попали и предприятия, и те, кто потерял работу, мы считаем, что, взяв на себя финансовую нагрузку, мы сможем обещать жителям Рязани стабильные тарифы на жизненно важную услугу в течение многих лет. На наш взгляд, это уникальное предложение для города, а для нас – большая ответственность и мы к ней готовы.

- Многие уверены, что водоканал Рязани и сейчас неплохо справляется с поставленными задачами, и не понимают, зачем городу концессия?

- Мы тоже считаем, что городской водоканал Рязани – устойчивое муниципальное предприятие. Тем не менее, есть довольно большой потенциал для развития и решения тех проблем, которые сегодня существуют и не решаются в течение ряда лет. Объективно у предприятия есть долги, прибыльность, о которой все говорят, под большим сомнением. В отчетных финансовых документах мы видим лишь сводный результат, хотя в соответствии с 416-ФЗ учет текущих расходов и капитальных вложений должен вестись раздельно. Только так можно корректно определять эффективность расходования тарифных и целевых источников финансирования. Другими словами, ситуация, связанная со строительством новых объектов, реконструкцией и модернизацией основных фондов не является понятной и прозрачной. Сегодня на сайте ФАС обозначен убыток МП «Водоканал» в 230 млн рублей за 2019 год. На мой взгляд, данное расхождение требует детального анализа хозяйственно-финансовой деятельности и использования предприятием средств, в том числе целевого назначения. Хочу отметить, что целевые денежные средства должны направляться предприятиями ЖКХ строго на реализацию мероприятий инвестиционного характера и развития инфраструктуры.

Фото: ГК «Росводоканал».

Мы уже говорили про запах, на который жалуются пользователи, также остается высокой изношенность сетей – более 75%. Это распространенные проблемы, с которыми мы работаем уже много лет в регионах нашего присутствия, и теперь готовы внедрить наши лучшие практики в Рязани. Также отмечу, что последние годы мы активно развиваем клиентские сервисы, в первую очередь, цифровые, чтобы в водоканал можно было обратиться за любой услугой, связанной с водоснабжением или водоотведением. В частности, наше мобильное приложение позволяет общаться с предприятием дистанционно, а проект по развитию онлайн платформы ASKeDO предлагает более 120 услуг для населения. Другими словами, мы формируем в «Росводоканале» новую культуру, где в центре внимания - клиент. Уверен, в рамках концессионного сотрудничества мы сможем приумножить и развить достижения муниципального водоканала Рязани и вместе с администрацией города модернизировать систему водно-канализационного хозяйства.

«Основные мероприятия направлены на реконструкцию и модернизацию водопроводных сетей»

- Вы готовы более детально рассказать, что включает предложение? - Хотелось бы узнать те мероприятия, которые, в случае подписания концессионного соглашения, будут проводиться для повышения качества питьевой воды и снижения аварийности сетей в Рязани.

- За период концессии мы планируем вложить в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения 49,3 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Основные предложенные мероприятия направлены на реконструкцию и модернизацию водопроводных сетей, объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их автоматизацию, проектирование и строительство новых канализационных сетей и объектов. Наша задача - повысить их надежность, улучшить качество воды и применить лучшие практики для минимизации воздействия на окружающую среду. Конкретных мероприятий довольно много, они будут доступны на сайте администрации, если наше предложение будет опубликовано. Также в процессе переговоров адресная программа по согласованию с городом может быть скорректирована. Например, наше текущее предложение включает строительство нескольких водоводов, строительство станции обеззараживания, гидроизоляцию и модернизацию 34 резервуаров чистой воды, реконструкцию очистных водопроводных станций и многое другое. Все свои предложения мы передали на рассмотрение в администрацию Рязани.

Хочу отметить, что мы приглашаем к открытому диалогу все стороны, заинтересованные в успешной работе водоканала в интересах жителей города. Мы направили письма на имя Председателя Рязанской городской Думы с просьбой организовать консультации с депутатами Думы и руководителями депутатских фракций для обсуждения нашего предложения и ответов на возникающие вопросы.

- 25 августа в администрации города Рязани состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению концессионного соглашения от группы компаний «Росводоканал». На мероприятии чиновники заявили, что мероприятия в рамках предлагаемого соглашения имеют расхождения с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения города, имеются несоответствия в перечне объектов, принадлежащих муниципальному предприятию, отсутствует ряд справок, которые должны быть приложены согласно законодательству. Кроме того, по словам специалистов, некоторые финансовые обязательства могут повлечь дополнительную нагрузку на бюджет города. Прокомментируйте, пожалуйста, данное заявление.

- На мой взгляд, комментарии должны опираться на факты. В данном случае, это положения закона, которые четко указывают, что потенциальному концессионеру достоверную информацию по объекту потенциальной концессии должна предоставить администрация города. Дождемся конкретных замечаний и представим соответствующие комментарии. В случае необходимости, мы внесем в наше предложение изменения в установленном законом порядке.

«Предприятия группы являются добросовестными налогоплательщиками»

- По информации контрольно-аналитического управления, организация-концессионер ООО «РВК-Центр» – вновь созданная компания, зарегистрированная в Омске в апреле текущего года с уставным капиталом 10 тыс. рублей и активами по балансу на сумму 154 тыс. руб., что несет определенные риски… Какие гарантии вы можете дать администрации города Рязани и всем жителям областного центра?

- Конечными собственниками ООО «РВК-Центр» являются российские инвесторы, которые также владеют всей группой компаний «Росводоканал». Предприятия группы являются добросовестными налогоплательщиками во всех регионах присутствия и в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства.

Практика, когда под каждый отдельный проект создается новое юридическое лицо – общепринятая и законная. После согласования условий концессионного соглашения ООО «РВК-Центр» будет перерегистрировано в городе Рязани.

- И каковы ваши ожидания?

- На этапе работы комиссии мы рассчитываем на возможность представления нашей точки зрения в медиа-поле Рязани. Также мы считаем, что даже в предвыборную пору участникам обсуждения предложения несправедливо вводить жителей города в заблуждение, рассчитывая на незнание законодательства. Мы же готовы к диалогу и рассчитываем, что после того, как наше предложение будет изучено, мы сможем сформировать основу для долгосрочного, эффективного сотрудничества и с городской властью, и с жителями города.

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