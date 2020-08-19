СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ презентовала рязанцам пять социальных законов

Фото: СР.

Ключевая проблема России

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Рязанской городской Думе Александр Кривов подчеркнул, что партия считает бедность одной из главных проб– лем современной России.

– Реальные доходы падают, оптимизация медицины привела к ее полному развалу, антинародная пенсионная реформа, от которой пострадали миллионы наших граждан – все это только усугубляет ситуацию. Официально в России 23 миллиона бедных, 35,2% работающих получают зарплату ниже 20 тысяч рублей и находятся в группе риска. Эти люди вынуждены ограничивать себя в питании, одежде, досуге, медицинской помощи и многом другом, – отметил Александр Кривов и сообщил, что партия на федеральном уровне предложила пакет реальных мер поддержки граждан.

Среди них государственный контроль цен на товары первой необходимости, прогрессивная шкала налогообложения и налоговые каникулы для граждан с доходами ниже прожиточного минимума, увеличение размера потребительской корзины до 31 тысячи 87 рублей, а прожиточного минимума – до 24 тысяч 260 рублей. Также СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает необходимым снизить пенсионный возраст и заморозить пенсионную реформу.

Фото: СР.

Законы, которые помогут многим рязанцам

Председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Пупков рассказал, что региональное отделение в развитие федеральной программы разработало проект пять справедливых законов и кратко описал суть каждого из них:

- Закон о возврате всем людям предпенсионного и пенсионного возраста 50% от суммы коммунальных платежей;

- Закон об ограничении доли расходов на коммуналку в 15% от бюджета любой семьи;

- Закон о финансировании наказов избирателей;

- Закон об обнулении транспортного налога;

- Закон о том, чтобы во всех районах новой застройки сразу же строили сады, больницы и школы.

По словам лидера рязанских справедливороссов, в основу инициатив лег опыт пятилетней работы Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» в Рязанской области, предложения экспертов и общественности региона, а также его собственные наработки в качестве депутата и Председателя Комитета по социальным вопросам Рязанской областной Думы.

– Сейчас мы выходим на общественное обсуждение данных законопроектов. Если предложения соберут достаточное количество подписей, мы планируем вносить их на рассмотрение в региональный парламент, – сообщил Сергей Пупков.

Фото: СР.

НАША СПРАВКА

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ официально презентовала доклад лидера партии Сергея Миронова «Борьба с бедностью: когда победим?» Это серьезный труд с кропотливым анализом причин колоссального расслоения нашего общества, причин падения доходов у большинства и систематического обогащения за их счет меньшинства. С региональным проектом пять справедливых законов можно ознакомиться на сайте 5zakonov.ru5zakonov.ru.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области».