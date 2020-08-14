«Все можно преодолеть». Рязанская пенсионерка победила рак и посвятила врачам прыжок с парашютом

«Я не боюсь ни высоты, ни самого прыжка, просто хотела доказать всем и самой себе, что все возможно преодолеть и начать жизнь заново». Фото: издательство «Пресса».

Пенсионерка из поселка Выша Шацкого района 70-летняя Валентина Синегубова победила рак, а потом впервые в жизни прыгнула с парашютом.

В ноябре 2017 года женщина проснулась среди ночи и поняла, что не может встать с постели – отказали ноги. Почти месяц она пролежала в рязанской больнице – все болело, спать приходилось на животе. А спустя несколько месяцев женщине поставили диагноз - онкология с поражением мягких тканей костей таза. Прогнозы врачей были самими неутешительными, и Валентина Александровна готовилась к худшему.

Но постепенно болезнь стала отступать. Женщина встала на ноги, но домой вернулась на двух костылях и с 1-й группой инвалидности. Радовалась, что победила рак, вот только прежней активной жизни не хватало.

— Ко мне на помощь пришла подруга Людмила, которая сказала, что 2020 год я должна встретить без костылей, — вспоминает Валентина Синегубова. — Она заставляла меня каждый день проходить по 2,5 километра.

И это помогло. Сначала пенсионерка избавилась от одного костыля, а на Новый 2020 год, как и велела подруга, отложила в сторону и второй.

Но на этом Валентина Александровна не остановилась. На праздник Ивана Купала она вместе с преданной подругой пошла купаться. Для женщины это было рискованно, ведь врачи ее предупреждали: может свести ноги. Но ничего плохого не произошло.

Женщина посвятила прыжок врачам, благодаря которым смогла не просто ходить, но и воплощать мечты.

После этого женщина решила исполнить свою давнюю мечту – прыгнуть с парашютом.

— Я не боюсь ни высоты, ни самого прыжка, просто хотела доказать всем и самой себе, что все возможно преодолеть и начать жизнь заново, — говорит пенсионерка.

Спустя некоторое время ее мечта исполнилась.

— Я посвятила этот прыжок врачам, благодаря которым могу не просто ходить, но и воплощать мечты, вести активную жизнь, — говорит Валентина Александровна издательству «Пресса».

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