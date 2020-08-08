Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Рязанский облизбирком зарегистрировал список кандидатов от КПРФ на выборах в Рязанскую областную Думу

Ранее процедуру регистрации успешно прошли все кандидаты-одномандатники
КомментироватьОставить комментарий
Фото: kprfrzn.ru

Фото: kprfrzn.ru

7 августа на заседании Рязанской областной избирательной комиссии был зарегистрирован список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением – Рязанское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Ранее процедуру регистрации успешно прошли все кандидаты-одномандатники.

Общерегиональная часть:

Сидоров Денис Сергеевич

Малюгин Виктор Герасимович

Внутрирегиональная группа № 1:

Волков Сергей Иванович

Гайдеров Константин Константинович

Грачев Сергей Дмитриевич

Внутрирегиональная группа № 2:

Колосов Владимир Михайлович

Соколов Сергей Геннадьевич

Тарасова Елена Олеговна

Внутрирегиональная группа № 3:

Поленкова Наталья Анатольевна

Миронов Иван Валерьевич

Данилин Геннадий Александрович

Внутрирегиональная группа № 4:

Храмова Алена Витальевна

Макеев Анатолий Александрович

Блинов Александр Николаевич

Внутрирегиональная группа № 5:

Дроздова Надежда Ефимовна

Кузнецов Сергей Анатольевич

Желнеев Сергей Николаевич

Внутрирегиональная группа № 6:

Вереин Роман Георгиевич

Сорокин Владимир Иванович

Башлыкова Марина Александровна

Бакланов Николай Дмитриевич

Внутрирегиональная группа № 7:

Субботин Виктор Николаевич

Кузьмин Андрей Васильевич

Мамонтов Владимир Михайлович

Внутрирегиональная группа № 8:

Митрофанов Николай Владимирович

Кондрашов Иван Петрович

Голиков Александр Николаевич

Луконин Сергей Васильевич

Внутрирегиональная группа № 9:

Харламов Константин Сергеевич

Попов Андрей Александрович

Ванюшкин Дмитрий Сергеевич

Саморуков Дмитрий Васильевич

Внутрирегиональная группа № 10:

Ковригин Сергей Николаевич

Климкин Александр Викторович

Митичкин Владимир Николаевич

Внутрирегиональная группа № 11:

Холопов Сергей Алексеевич

Соколов Антон Валентинович

Агапов Александр Алексеевич

Кашина Зинаида Сергеевна

Внутрирегиональная группа № 12:

Волкова Эвелина Николаевна

Тарасов Иван Эдуардович

Михеев Валерий Алексеевич

Милюков Денис Олегович

Внутрирегиональная группа № 13:

Иваничкин Дмитрий Владимирович

Кохов Юрий Викторович

Карпычева Ольга Викторовна

Черненко Виктория Александровна

Внутрирегиональная группа № 14:

Пыленок Петр Иванович

Орлов Виталий Иванович

Бабенышев Владимир Николаевич

Красавчикова-Митяева Наталья Александровна

Внутрирегиональная группа № 15:

Зерицкий Сергей Викторович

Ворнаков Алексей Владимирович

Казакова Наталья Викторовна

Фомичева Ирина Михайловна

Внутрирегиональная группа № 16:

Максаков Александр Сергеевич

Таиров Рафаэль Наилевич

Рощин Виктор Викторович

Арефьев Сергей Алексеевич

Внутрирегиональная группа № 17:

Морозов Евгений Николаевич

Кашин Сергей Михайлович

Евдокимов Александр Александрович

Внутрирегиональная группа № 18:

Костенко Александр Яковлевич

Корнюхин Александр Сергеевич

Володин Игорь Вячеславович

Внутрирегиональная группа № 19:

Земнухов Андрей Юрьевич

Стручков Денис Аркадьевич

Галин Владимир Владимирович

Ларин Виктор Николаевич

Внутрирегиональная группа № 20:

Кривцова Лилия Матвеевна

Стежкин Александр Николаевич

Панкратов Владимир Николаевич

Родин Василий Николаевич

Одномандатный избирательный округ №1: Грачев Сергей Дмитриевич

Одномандатный избирательный округ №2: Колосов Владимир Михайлович

Одномандатный избирательный округ №3: Будукин Владимир Николаевич

Одномандатный избирательный округ №4: Блинов Александр Николаевич

Одномандатный избирательный округ №5: Дроздова Надежда Ефимовна

Одномандатный избирательный округ №6: Сорокин Владимир Иванович

Одномандатный избирательный округ №7: Субботин Виктор Николаевич

Одномандатный избирательный округ №8: Гнускина Галина Николаевна

Одномандатный избирательный округ №9: Попов Андрей Александрович

Одномандатный избирательный округ №10: Ковригин Сергей Николаевич

Одномандатный избирательный округ №11: Холопов Сергей Алексеевич

Одномандатный избирательный округ №12: Михеев Валерий Алексеевич

Одномандатный избирательный округ №13: Сидоров Денис Сергеевич

Одномандатный избирательный округ №14: Бабенышев Владимир Николаевич

Одномандатный избирательный округ №15: Ворнаков Алексей Владимирович

Одномандатный избирательный округ №16: Максаков Александр Сергеевич

Одномандатный избирательный округ №17: Морозов Евгений Николаевич

Одномандатный избирательный округ №18: Володин Игорь Вячеславович

Одномандатный избирательный округ №19: Земнухов Андрей Юрьевич

Одномандатный избирательный округ №20: Малюгин Виктор Герасимович

На правах рекламы.

Интересное