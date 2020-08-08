Рязанский облизбирком зарегистрировал список кандидатов от КПРФ на выборах в Рязанскую областную Думу

Фото: kprfrzn.ru
7 августа на заседании Рязанской областной избирательной комиссии был зарегистрирован список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением – Рязанское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Ранее процедуру регистрации успешно прошли все кандидаты-одномандатники.
Общерегиональная часть:
Сидоров Денис Сергеевич
Малюгин Виктор Герасимович
Внутрирегиональная группа № 1:
Волков Сергей Иванович
Гайдеров Константин Константинович
Грачев Сергей Дмитриевич
Внутрирегиональная группа № 2:
Колосов Владимир Михайлович
Соколов Сергей Геннадьевич
Тарасова Елена Олеговна
Внутрирегиональная группа № 3:
Поленкова Наталья Анатольевна
Миронов Иван Валерьевич
Данилин Геннадий Александрович
Внутрирегиональная группа № 4:
Храмова Алена Витальевна
Макеев Анатолий Александрович
Блинов Александр Николаевич
Внутрирегиональная группа № 5:
Дроздова Надежда Ефимовна
Кузнецов Сергей Анатольевич
Желнеев Сергей Николаевич
Внутрирегиональная группа № 6:
Вереин Роман Георгиевич
Сорокин Владимир Иванович
Башлыкова Марина Александровна
Бакланов Николай Дмитриевич
Внутрирегиональная группа № 7:
Субботин Виктор Николаевич
Кузьмин Андрей Васильевич
Мамонтов Владимир Михайлович
Внутрирегиональная группа № 8:
Митрофанов Николай Владимирович
Кондрашов Иван Петрович
Голиков Александр Николаевич
Луконин Сергей Васильевич
Внутрирегиональная группа № 9:
Харламов Константин Сергеевич
Попов Андрей Александрович
Ванюшкин Дмитрий Сергеевич
Саморуков Дмитрий Васильевич
Внутрирегиональная группа № 10:
Ковригин Сергей Николаевич
Климкин Александр Викторович
Митичкин Владимир Николаевич
Внутрирегиональная группа № 11:
Холопов Сергей Алексеевич
Соколов Антон Валентинович
Агапов Александр Алексеевич
Кашина Зинаида Сергеевна
Внутрирегиональная группа № 12:
Волкова Эвелина Николаевна
Тарасов Иван Эдуардович
Михеев Валерий Алексеевич
Милюков Денис Олегович
Внутрирегиональная группа № 13:
Иваничкин Дмитрий Владимирович
Кохов Юрий Викторович
Карпычева Ольга Викторовна
Черненко Виктория Александровна
Внутрирегиональная группа № 14:
Пыленок Петр Иванович
Орлов Виталий Иванович
Бабенышев Владимир Николаевич
Красавчикова-Митяева Наталья Александровна
Внутрирегиональная группа № 15:
Зерицкий Сергей Викторович
Ворнаков Алексей Владимирович
Казакова Наталья Викторовна
Фомичева Ирина Михайловна
Внутрирегиональная группа № 16:
Максаков Александр Сергеевич
Таиров Рафаэль Наилевич
Рощин Виктор Викторович
Арефьев Сергей Алексеевич
Внутрирегиональная группа № 17:
Морозов Евгений Николаевич
Кашин Сергей Михайлович
Евдокимов Александр Александрович
Внутрирегиональная группа № 18:
Костенко Александр Яковлевич
Корнюхин Александр Сергеевич
Володин Игорь Вячеславович
Внутрирегиональная группа № 19:
Земнухов Андрей Юрьевич
Стручков Денис Аркадьевич
Галин Владимир Владимирович
Ларин Виктор Николаевич
Внутрирегиональная группа № 20:
Кривцова Лилия Матвеевна
Стежкин Александр Николаевич
Панкратов Владимир Николаевич
Родин Василий Николаевич
Одномандатный избирательный округ №1: Грачев Сергей Дмитриевич
Одномандатный избирательный округ №2: Колосов Владимир Михайлович
Одномандатный избирательный округ №3: Будукин Владимир Николаевич
Одномандатный избирательный округ №4: Блинов Александр Николаевич
Одномандатный избирательный округ №5: Дроздова Надежда Ефимовна
Одномандатный избирательный округ №6: Сорокин Владимир Иванович
Одномандатный избирательный округ №7: Субботин Виктор Николаевич
Одномандатный избирательный округ №8: Гнускина Галина Николаевна
Одномандатный избирательный округ №9: Попов Андрей Александрович
Одномандатный избирательный округ №10: Ковригин Сергей Николаевич
Одномандатный избирательный округ №11: Холопов Сергей Алексеевич
Одномандатный избирательный округ №12: Михеев Валерий Алексеевич
Одномандатный избирательный округ №13: Сидоров Денис Сергеевич
Одномандатный избирательный округ №14: Бабенышев Владимир Николаевич
Одномандатный избирательный округ №15: Ворнаков Алексей Владимирович
Одномандатный избирательный округ №16: Максаков Александр Сергеевич
Одномандатный избирательный округ №17: Морозов Евгений Николаевич
Одномандатный избирательный округ №18: Володин Игорь Вячеславович
Одномандатный избирательный округ №19: Земнухов Андрей Юрьевич
Одномандатный избирательный округ №20: Малюгин Виктор Герасимович
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