2020-08-05T15:21:20+03:00
Общество

Подрядчик, напортачивший со скейт-площадкой в ЦПКиО, появился в 2020 году

Впрочем, по мнению депутата гордумы Дениса Сидорова, виноват не только он, а городские власти
Антон КОНОВАЛОВ
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1 августа в Центральном парке культуры и отдыха состоялось открытие нового скейт-парка. Но уже на следующий день новую площадку в спешном порядке закрыли.1 августа в Центральном парке культуры и отдыха состоялось открытие нового скейт-парка. Но уже на следующий день новую площадку в спешном порядке закрыли.
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На днях городские власти в Рязани оскандалились со скейт-площадкой, которая позиционировалась как щедрый подарок к 925-летию города, но в итоге была забракована любителями спорта. Как уже сообщалось, на бетонном покрытии сразу же появились вмятины, образовалась огромная лужа, да и сама конструкция вызвала немало нареканий.

- Все, кто катается, приехали в парк сразу после открытия и ужаснулись тому, что увидели, - сказал один из спортсменов. – Как за такие огромные деньги можно было сделать подобное?! Ребят, которые были активистами и предлагали изменения в проект, так и не услышали. В итоге мы получили еще один никому не нужный проект и выброшенные на ветер деньги.

Электронный аукцион, размещенный на сайте госзакупок, выиграло ООО «Спортформат». По данным из открытых источников, эта фирма зарегистрирована в январе 2020 года и ни одного объекта по муниципальным или госконтрактам до скейт-площадки не построила. А победила она, скинув цену с 9,1 млн до 6,3 млн рублей, то есть на 30%! Деньги выделялись по программе «Формирование современной городской среды города Рязани».

По поводу сложившейся ситуации своим мнением поделился депутат Рязанской городской Думы Денис Сидоров:

- Скейт-парк, который с громкими фанфарами и барабанной дробью открыли 1 августа, закрыли. Причина - масса недочетов по покрытию, которое не выдержало и трех суток. К тому же и освещение подвело. Ну не могут наши ручные подрядные организации сделать качественно и с гарантией то, что урезано по факту в финансировании ровно настолько, чтобы «не обидеть» чиновника, который дал им этот подряд. Сколько подрядчику денег заплатят, ровно на столько он и сделает. Что в данном случае и произошло. Хочется думать, что все недочеты устранят, покрытие будет лучше, свет - ярче, а чиновники - скромнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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