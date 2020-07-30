2020-07-30T16:35:08+03:00
Политика

В регионах развивают детский спорт

В Рязанской области создается спортивная инфраструктура
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Фото: er.ruФото: er.ru
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Самоизоляция спровоцировала развитие двух противоположных тенденций — с одной стороны, спортивные клубы и секции на время закрыли, с другой — возрос спрос на физическую активность: и среди взрослых, и среди детей. При этом, по мнению экспертов, существует опасность, что люди не вернутся в спорт — по большей части из-за того, что отвыкли заниматься, выпали из режима. И тут все зависит не только от вовлеченности тренеров, но и от того, в каком состоянии находится собственно спортивная инфраструктура.

На необходимость развивать детский спорт — особенно активно в условиях выхода из самоизоляции — указывал президент Владимир Путин. Он поручил кабинету министров нацеливать региональные и муниципальные власти на развитие спорта и строительство инфраструктуры.

«Нужно этим заниматься постоянно. Держать это в поле зрения, в фокусе нашего внимания, не упускать из вида. И обращать на это внимание коллег на всех уровнях», — сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, назвав развитие спортивной инфраструктуры для детей одним из приоритетов работы.

При этом создание спортивной инфраструктуры — это работа не сугубо административная. Значительную роль в ней играют общественные институты. К примеру, в партии «Единая Россия» развитием детского спорта занимается прославленная фигуристка, депутат Госдумы и координатор одноименного партийного проекта Ирина Роднина. Она отмечает важность физической активности не только с точки зрения ставшего модным ЗОЖ, но и воспитания, и социализации детей.

«Спорт — большая социальная программа. Это не только здоровье, но и занятость, умение работать на результат и в команде, умение владеть собой», — уверена Ирина Роднина.

Задача партийного проекта — соединять запрос населения и возможности власти. В том числе, контролировать создание спортивной инфраструктуры — с момента формирования заявки до получения федерального финансирования и завершения работ. Направлений много — от ремонта спортзалов в сельских школах до строительства крупных физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов при вузах.

Ирина Роднина отмечает, что запрос на строительство поступает непосредственно от жителей. «У меня не было ни одной встречи, чтобы не задавали вопрос, где можно спортом заниматься», — говорит она.

По словам регионального координатора проекта «Единой России» «Детский спорт» Татьяны Пыжонковой, для создания доступной спортивной инфраструктуры для детей и молодежи в рамках партпроекта за 2018-2020 годы на ремонт спортивных залов в сельских школах и в малых городах, возведение уличных спортивных площадок выделено порядка 35 млн рублей.

«Это позволило отремонтировать 26 спортивных залов в сельских школах региона, оснастить оборудованием и инвентарем 9 плоскостных сооружений, что, безусловно, увеличило количество детей и молодежи, занимающихся массовым спортом», — подчеркнула Татьяна Пыжонкова.

Она добавила, что в 2020 году в рамках проекта в Шиловском районе создается физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) и строится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в рабочем поселке Старожилово. Общий объем финансирования на эти цели составляет 45 и 140 млн рублей соответственно.

«Введение в строй ФОКОТа позволит заниматься футболом, легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, готовиться и сдавать нормы ГТО. В ФОКе Старожилово дети и молодежь смогут заниматься в тренажерном зале, бассейне. Также предполагается на базе ФОКа открыть детскую спортивную школу, где дети будут заниматься плаванием, боксом, волейболом, футболом», — рассказала Татьяна Пыжонкова.

В общей сложности за два года регионы получили из федерального бюджета порядка 6 млрд рублей на все работы, которые курирует партпроект «Детский спорт». Тысячи жителей получили возможность заняться спортом в комфортных условиях и приобщить к этому детей. В настоящее время в «Единой России» собирают заявки на объекты 2021 года.

Напомним, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что партия будет формировать свою предвыборную народную программу на основе предложений граждан — и строительству спортивных объектов в документе будет отведено особое место.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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