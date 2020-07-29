При реставрации Торговых рядов в Касимове возникли новые проблемы

Работы на реставрируемом корпусе №1 Торговых рядов в Касимове не будут завершены к 30 октября 2020 года. Член президиума общественного совета партийного проекта «Историческая память» Игорь Егоров заявил, что контракт с подрядчиком нужно расторгать.

27 июля в рамках региональной недели депутат Государственной Думы от Рязанской области Андрей Красов с рабочей поездкой посетил город Касимов. Вместе с членами общественного совета проекта «Единой России» «Историческая память» он оценил ход и качество работ на корпусе №1 объекта культурного наследия федерального значения «Три корпуса Торговых рядов» XIX века.

Затем состоялось совещание с участием министров культуры и туризма, финансов, строительного комплекса, ТЭК и ЖКХ Рязанской области, секретаря местного отделения «Единой России» Олега Семенова, представителей администрации муниципалитета, городской Думы, подрядной организации, авторского и технического надзора, общественности. Обсудили планируемые сроки завершения реставрационных работ на корпусе №1 Торговых рядов, ликвидацию задолженности по заработной плате рабочим, накопившуюся с января 2020 года, подключение инженерных коммуникаций, исполнение протокольных поручений.

Вновь возник вопрос с качеством покраски фасада здания — это было одной из причин, по которой в конце 2019 года не был подписан акт о завершении работ по первому контракту, стоимость которого порядка 130 млн рублей. Все недоделки начали исправлять только с наступлением тепла. Однако на момент проведения выездного заседания у контролирующих ведомств осталось немало претензий к качеству.

«Такие работы приняты не будут», — заявила сотрудник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Татьяна Лунева. Также она отметила, что на объекте работает недостаточное количество специалистов.

В рамках исполнения второго контракта должны будут проведены вентиляционная, отопительная, противопожарная, электрическая системы, водоснабжение и канализация, подключено видеонаблюдение, установлены новые окна и двери, произведена полная внутренняя отделка. По факту ко многим работам подрядчик еще не приступал. Отставание по срокам составляет 1-1,5 месяца. При этом дата завершения второго контракта — 30 октября 2020 года.

Представители подрядной организации ООО «НСТ» в свое оправдание приводили немало доводов: это и вымораживание здания в холодный период из-за неподключенного газоснабжения, и необходимость проработки проектных решений, и период пандемии, из-за которого к работам на объекте смогли приступить только в июне.

«Время уговоров прошло. Нужно переходить к тотальному жесткому контролю», — заявил Андрей Красов.

Депутат Государственной Думы напомнил, что строителям, помимо всего прочего, необходимо исполнить гарантийные обязательства по выполнению контракта прошлого года: завершить фасадные работы и выложить брусчатку вокруг здания.

«Уже пора площадь благоустраивать и переходить на II и III корпуса. А вы третий год все не завершите реставрацию I корпуса», — сказал Андрей Красов, обращаясь к заместителю по разработке проектов ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».

Секретарь местного отделения «Единой России» города Касимова Олег Семенов отметил, что партийцы совместно с администрацией города регулярно проводят общественный и депутатский контроль этапов работ.

«Со стороны администрации было приложено немало усилий, чтобы подготовить документацию и согласовать с проектировщиками расположение технических коммуникаций. Были выполнены все условия, чтобы подключить помещения к наружным инженерным сетям и автономному тепловому пункту. Однако подрядная организация не выполнила техусловия, и Ростехнадзор не подписал разрешение на подключение газа», — добавил Олег Семенов.

По его мнению, основной причиной несоблюдения сроков исполнения контракта является раскоординированность действий подрядчика и различных ведомств.

Член президиума общественного совета партпроекта «Историческая память» Игорь Егоров предложил рассмотреть вопрос по расторжению государственного контракта с компанией «НСТ».

Отдельно обсудили подключение корпусов к сетям электро-, газо- и водоснабжения. На это требуется 24,6 млн рублей. Министр финансов Рязанской области Марина Наумова рассказала, что в региональном бюджете на это заложено 11,9 млн рублей, остальные средства город может получить в виде бюджетного кредита.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Андрея Устинова, проект инженерных сетей для Торговых рядов сейчас готовят. При соблюдении всех регламентов к выполнению работ можно будет приступить не раньше ноября 2020 года.

Все замечания были внесены в протокол. Андрей Красов рекомендовал подрядчикам ответственно отнестись к выполнению заявленных обязательств.

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