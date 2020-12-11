Главный тренер ХК "Рязань" Сергей Решетников: В этом матче молодежь зажгла!

Молодежь не подвела! Фото: Павел АВЕРИН

Не смотря на то, что ХК "Рязань" уступил "Ростову" на домашнем льду в серии буллитов, наставник хозяев льда Сергей Решетников, давая интервью после матча, был настроен оптимистически:

- Молодежь зажгла: дала больше энергии и позитива. Они выиграли свой микроматч, забили. Я благодарен им. Думаю, что впоследствии будем их больше привлекать.

Красотки радуют глаз болельщиков во время рекламной паузы. Фото: Павел АВЕРИН

Молодой форвард "Рязани" Ростислав Халиуллин счет открыл, но через 19 секунд Савва Андреев его сравнял:

- Наигрываете или "Рязань" помогла?

- Все сложилось: и раскатились правильно, и партнер пас отдал хорошо. Все в совокупности.

А затем гости - Роман Опалев в большинстве, а Владислав Туник в меньшинстве - обеспечили преимущество гостей в две шайбы.

- Игра уже сделана?

- Нет, конечно. Еще третий период - надо просто отработать полностью, - ответил капитан команды "Ростов".

Николай Полунин сократил отставание, а Никита Куракин перевел встречу в овертайм за 2 (!) секунды до окончания основного игрового времени. В овертайме Петр Кочетков проявил свои лучшие профессиональные качества, не единожды выручил "Рязань" от, казалось бы, неминуемого гола.

Преданные болельщики в трудную минуту не отвернулись от команды. Фото: Павел АВЕРИН

Тренеры "Ростова" поменяли голкипера перед буллитами: рязанские нападающие так и не смогли пробить Никиту Масленникова. Вратарь был хорош, а "буллитеры" - по-младенчески беззубы.

- При буллите уже не волновался, не повезло, да и вратарь у "Ростова" хороший, - поделился впечатлениями капитан рязанской "молодежки" Леон Замбахидзе, на этот раз сыгравший в основном составе.

Главный тренер команды-победительницы Григорий Пантелеев так подвел итог:

- Обидно немножко, такие матчи нужно доводить до конца в основное время. «Рязань» - хорошая команда, вопросов нет. Но по той игре, какую мы сегодня показывали, я считаю, мы должны были доводить все до логического конца. Просто две грубейших ошибки у нас – и все, соперник сравнял счет.

Удивительный факт: в Рязань приехала даже пресс-служба ростовского клуба. Фото: Павел АВЕРИН

Не взирая на то, что завоевано лишь одно очко из трех возможных, наставник "Рязани" не выглядел удрученным:

- Спасибо ребятам, что в третьем периоде смогли найти в себе силы. Да, у нас есть некоторые проблемы сейчас, но я думаю, что мы их преодолеем и станем еще сильнее. Спасибо за поддержку болельщикам, спасибо за их добрые слова! Сейчас в этой игре произошел такой переломный момент, и после этого все должно вернуться на круги своя - мы, проигрывая, вытянули игру.

Завтра, 12 декабря, ХК "Рязань" принимает соседей из Тамбова, жаждущих реванш за прежнее свое поражение.