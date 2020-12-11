ХК "Рязань" уступил "Ростову" в серии буллитов [ВИДЕО]

Роман Опалев выводит "Ростов" вперед. Фундамент победы гостей заложен.
Фото: Павел АВЕРИН
Противостояние на рязанском льду 10 декабря между "горожанами" и ростовским клубом стало настоящим триллером в ВХЛ.
Ростислав Халиуллин в составе молодежной пятерки счет открыл - еще не стих шум трибун, как через 19 секунд Савва Андреев зажег 1:1. Во втором периоде Роман Опалев и Владислав Туник закрепили успех "Ростова".
Главком и его рязанская рать заряжены на борьбу.
Фото: Павел АВЕРИН
Счёт 1:3 продержался до середины заключительной двадцатиминутки, когда Николай Полунин сделал его "скользким".
Хозяева льда бесконечно рады. Счёт 2:3.
Фото: Павел АВЕРИН
В последние пять минут хозяева закружились метелью у ворот Данила Кудашева. Оставалось две (!) секунды, когда Никита Куракин отправил команды в овертайм.
В течение дополнительной пятиминутки неоднократно блеснул мастерством Петр Кочетков - гости так и не смогли, хотя шансы были, отпраздновать победу.
В серии буллитов голкипер "Рязани" отразил шесть буллитов (один раз "ростовчанин" бросил мимо), но перехитрить опытного Туника не смог. Вратарь "Ростова" Никита Масленников (тренеры поменяли голкиперов) остался непробиваем.
- Спасибо ребятам, что боролись до конца. В этой игре произошел перелом в команде - уверен, что в субботу победим, - главный тренер Сергей Решетников, несмотря на поражение, был доволен. - А все штатные "буллитеры" у нас, к сожалению, в лазарете.
2:3, и завтра, 12 декабря, заключительный матч домашней серии с "Тамбовом".
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