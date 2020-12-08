Поезда в Крым из Рязани: в 2021 году до Черного моря будет добраться проще

На железных дорогах страны вводится новый график движения поездов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приближается второе воскресенье декабря. А это значит, на железных дорогах страны вводится новый график движения поездов, который будет действовать до 11 декабря (включительно) 2021 года. Что нас ожидает?

Во-первых, для дачников сюрпризов не будет. Хотя несколько электричек незначительно поменяют свой график – буквально на 1-3 минуты. Поэтому не стоит приходить впритык к отправлению.

Во-вторых, поездов в Крым станет больше. Севастопольский будет ходить ежедневно круглый год. Плюс добавится еще один, не фирменный, но через день. С мая по октябрь пойдут дополнительные поезда – два до Евпатории и два до Феодосии.

Поезда из Рязани в Севастополь будут ходить ежедневно круглый год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, благодаря одному из таких крымских поездов у рязанцев будет возможность попасть… в Псков — в состав поезда Евпатория – Санкт-Петербург будут включены два беспересадочных вагона до этого города.

В-третьих, попасть на побережье Азовского моря напрямую из Рязани второй год подряд будет невозможно. Поезда до Ейска снова пойдут в обход нашего города.

В-четвертых, выведен из постоянного курсирования дневной поезд Москва – Тамбов с сидячими местами. Вместо него в графике имеется поезд Москва – Пенза, но, особого назначения.

В остальном радикальных изменений в новом графике нет.

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