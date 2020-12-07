Как в Рязани выживает дом, брошенный всеми управляющими компаниями

Трубы на чердаке потекли - потолок в коридоре обвалился. Хорошо, что без жертв обошлось. Фото: Павел АВЕРИН

Проезд Грибоедова, 16 Б. Старенький дом среди современных высоток в глубине квартала – «вдали от шума городского». Остатки стройматериалов после капремонта кровли; контейнерная площадка для мусора, а впритык – минимизированная донельзя детская площадка; запах депрессии и обочины дороги жизни. На другой стороне, у тех самых высоток, припаркованы дорогие иномарки.

НЕРЕНТАБЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

А внутри холод. Нет, не душевный, а самый что ни на есть физический: мы в конце октября рассказали на сайте KP.КU о том, как в «двушке», одну из комнат в которой так и не смогли отремонтировать после залития, потихонечку замерзали мать Надежда и ее дочь, инвалид-колясочник Оксана Эрбес. И только после предельно резкого репортажа «Комсомолки» городские власти зашевелились. Но проблемы оказались глобальнее.

Выяснилось, что дом 16 Б на проезде Грибоедова не обслуживает никто – управляющие компании от него отказались. Причина банальна – нерентабельно. А то, что в нем живут люди, мало кого интересует. В том числе тех, кому положено заботиться в силу функциональных обязанностей – чиновникам из городского управления энергетики и ЖКХ.

Часть квартир – муниципальных, а часть приватизирована. Сразу скажем, за содержание жилья собственники не платят – рады бы, да некому. А вот за муниципальное жилье по статье «социальный найм» Эрбесы денежки, хоть и небольшие, вносят регулярно. Они поступают в адрес как раз того самого «коммунального» горуправления. Однако чиновники не исполняют статью 65 Жилищного кодекса РФ, чем нарушают Федеральный закон – прокуратура безмолвствует.

ПЛАТИТЬ ОБЯЗАНЫ!

Теперь про деньги собственников жилья. Соседка Эрбесов со второго этажа, Татьяна Осипова демонстрирует нам октябрьскую платежку за тепло, выставленную РМПТС. Сумма на ней немаленькая – девять с лишним тысяч рублей. Но все дело в том, что мы были в этом доме 28 октября – трубы отопления были холодными!

- Соседка Людмила звонила в РМПТС, спрашивала, почему должны платить за услугу, которой в октябре не было, - рассказала Татьяна Ивановна. – На том конце женщина ответила: «Тепло к дому было подведено – будете платить как все, с 4 октября!». И бросила трубку.

Еще один сосед, не поленился – съездил в ресурсоснабжающую организацию. Разговор короткий: платить обязаны!

Увидеть «экскурсию» по дому, состояние инженерных сетей в котором вызывает тревогу даже у неискушенного тонкостями ЖКХ человека, можно на сайте KP.RU, сканируя указанный QR-код.

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно ст.65 ЖК РФ наймодатель обязан:

- осуществлять капремонт жилого помещения;

- принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в МКД, в котором находится сданное в наем помещение;

- обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг надлежащего качества.

КОНКРЕТНО

«Обещали многие – не помог никто»

Зато прокуроры, соблюдая букву закона, запретили возводить пандус, чтобы, говоря сухим языком, «маломобильная гражданка» Оксана Эрбес смогла выезжать на улицу и возвращаться без особых затруднений. Сейчас это весьма проблематично. Мать, женщина в возрасте, однажды не удержала инвалидную коляску, Оксана упала и сломала ногу.

- К кому мы только не обращались: обещали многие – не помог никто, - в словах Надежды Эрбес звучит неприкрытая безнадега. – И городские чиновники приезжали, смотрели, говорили, что решат нашу проблему… Этим вопросом занимались и члены правозащитной организации «Мемориал» – все тщетно. Не смогли пробить стену равнодушия и косности тех, кто получает зарплату за то, чтобы жители областного центра жили в комфорте. Через газету хотим обратиться, зная ее отзывчивость, лично к главе администрации Рязани Елене Сорокиной за помощью в решении этого вопроса.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Инвалид-колясочник замерзает в «ничейном» доме в центре Рязани

Жильцы дома 16 Б по улице Грибоедова не только мерзнут, но еще и… платят. Неизвестно кому, и непонятно, за что (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!