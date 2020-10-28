Инвалид-колясочник замерзает в «ничейном» доме в центре Рязани

Оксане жизненно необходимо тепло. Для занятий на шведской стенке. Фото: Павел АВЕРИН

Грибоедова, 16 Б. «Двухэтажечка» среди современных высоток. Остатки стройматериалов после ремонта кровли вокруг; контейнерная площадка для мусора, а по соседству минимизированная донельзя детская площадка. Запах уныния и обочины жизни, на другой стороне которой, у тех самых высоток, припаркованы дорогие иномарки. А внутри – холод; нет, не душевный, а самый что ни на есть физический.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ЖИВА ОСТАЛАСЬ. ОСТАЛЬНОЕ – ДЕЛО НАЖИВНОЕ»

Коридорная система. В двух комнатах на первом этаже живет Оксана Эрбес с мамой. Переехали сюда в 1982 году, как только наша героиня появилась на свет. Семь лет назад мир сузился для молодой, с выразительными глазами, женщины как раз до размера этих крохотных комнаток. Оксана передвигается на коляске, но не унывает:

- Самое главное, что жива осталась. Остальное – дело наживное.

По словам Оксаны, коммунальные неприятности начались лет пять назад, как раз в это время дом «бросила» УК «ЖЭУ№20» под руководством Наталии Гурской. Два года назад случился «водопад» из кипятка – одна комната до сих пор не отремонтирована.

Именно сейчас Оксана не может выйти на улицу потому, что до сих пор в коридоре не настланы полы после замены труб – на коляске не проехать, да и эпидемии коронавируса опасается.

- Сложно мне выходить на улицу на коляске: пандуса нет, двор весь разбит, - не жалуется, просто перечисляет ровным тоном свои проблемы молодая женщина с веселенькой мягкой "бабочкой" на голове. – Куда только не обращались – толку никакого.

Отопление в буквальном смысле нужно Оксане физически. В коридоре стоит шведская стенка (нужно стоять и поддерживать тонус мышц ног, чтобы они совсем не атрофировались). Также наша героиня ходит по коридору на ходунках в специальной обуви. А обувь на шерстяной носок не налезает… Замкнутый круг получается.

После водопада из кипятка ремонт так и не сделан. Фото: Павел АВЕРИН

НИЧЕЙНЫЙ ДОМ В ЦЕНТРЕ РЯЗАНИ

Мы проговорили и с соседкой Оксаны - Татьяной Осиповой.

- УК от нас отказалась. Дом получается ничейный, мы на балансе ни у кого не стоим. Деньги платим, а куда – неизвестно.

- А за содержание жилья платите?

- Мы платим.

- А кому? Кто содержит?

- А кто знает? Без понятия…

Вполне себе аутентичный подвал. Правда - бесхозный. Фото: Павел АВЕРИН

Побывали мы и в подвале – красноречивые кадры можно посмотреть на видео.

Шум вокруг этого дома СМИ подняли еще в понедельник, 26 октября. Мы были на Грибоедова, 16 Б ближе к полудню в среду – 28 числа. Но там, как говорят в народе, «и конь не валялся». Хотя в управлении энергетики и ЖКХ города перед поездкой нас уверяли совершенно в другом.