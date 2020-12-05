Что произошло после матча НМХЛ «Рязань-ВДВ» - «Динамо-Юниор» (Санкт-Петербург)

Лед и пламень в одном кадре. Фото: Павел АВЕРИН

Мы уже рассказали об основных моментах противостояния «Рязани-ВДВ» и питерского «Динамо-Юниор». А теперь подробности. Хозяева счет открыли, но закрепить успех так и не смогли.

- Не хватает стопроцентных моментов, - сказал юный форвард «десантников» Николай Симон в перерыве. - Много бегаем – нужно реализовывать моменты, которые создаем. Послушаем сейчас в перерыве тренера и будем атаковать ворота больше.

Наставник в игре так и не сумел докричаться до своих подопечных. Фото: Павел АВЕРИН

Почувствовав некую шаблонность в действиях хозяев площадки, и то, что некоторые игроки перешли от командных действий к показу индивидуального мастерства, гости игру выровняли. А затем и реализовали свой шанс. Шайба, которую Шалойко хотел эффектно «смахнуть» ловушкой, парашютом оказалась в его воротах. Стало очевидно, что в перерыве питерские игроки получили определенное указание от тренеров – динамовцы усилили прессинг.

- Мы поддавили во втором периоде – сыграли по заданию, - утвердил наши предположения форвард гостей и автор заброшенной шайбы Николай Шибаев. – Делали смены по ходу атаки, и все получилось.

Третий период был за «десантниками». Они по-хозяйски чувствовали в зоне Святослава Кудина, но их броски так и не заставили затрепыхаться сетку за его воротами.

Ну какое же противостояние без потасовки: судьи удалили по два игрока. Фото: Павел АВЕРИН

В овертайме казалось, что выигрыш неминуем – «Рязань-ВДВ» играла в формате 4х3. И все же… Лишь в серии буллитов хозяева льда сумели одержать пятнадцатую кряду победу. Голкипер рязанцев компенсировал свой промах - отразил все пять штрафных бросков.

- Большие перерывы между играми сказываются негативно, поэтому так трудно далась победа – то неделя между матчами, то два дня, настроить молодых игроков трудно. Но ведь выиграли, спасибо за это игрокам и болельщикам за их поддержку, - подвел итог главный тренер «десантников» Алексей Храмцов.

Третий матч домашней серии состоится 11 декабря.

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