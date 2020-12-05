МХК "Рязань-ВДВ" 4 декабря одержал пятнадцатую кряду, юбилейную обеду

Гости не всегда атаковали чисто по-спортивному. Фото: Павел АВЕРИН

МХК "Рязань-ВДВ" в розыгрыше Кубка НМХЛ принимал на своем льду питерский клуб "Динамо-Юниор" и одержал победу в серии послематчевых штрафных бросков.

На восьмой минуте Денис Фадеев открыл счет.

Шайба в воротах. Единственная за все игровое время. Фото: Павел АВЕРИН

И как отрезало: хозяева долго и упорно атаковали ворота - Святослав Кудин был непробиваем.

- Вратарь питерцев сыграл надежно, но и нападающие бросали ему "в пузо", поэтому результат такой, - констатировал наставник "десантников" Алексей Храмцов после матча.

В середине второго периода Григорий Шибаев счет сравнял 1:1. Не смотря на усилия подопечных Храмцова-Барсукова, цифры на табло не изменились до финальной сирены. Овертайм оказался также безрезультатным.

В серии буллитов единственное точное попадание было у Данила Глухих.

Буллит Данила Глухих принес победу "десантникам". Фото: Павел АВЕРИН

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