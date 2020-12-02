Фото: дилерский центр Чехия Авто.

НОВАЯ SKODA OCTAVIA раскрывает настоящие ценности SKODA. Каждая деталь создана с неподдельной заботой и особым вниманием к водителю и каждому пассажиру, чтобы вы могли испытывать настоящее удовольствие ото всех поездок. Ведь с АБСОЛЮТНО НОВОЙ SKODA OCTAVIA ценно настоящее!

Современный дизайн матричных фар мгновенно привлекает внимание. Виртуальная приборная панель и десятидюймовый дисплей впечатляют не только эргономичностью, но и эстетичностью. А превосходная динамика и отличная управляемость обеспечивают настоящее удовольствие от вождения! Кто то уже успел увидеть автомобиль на видеопрезентации. А теперь дилерский центр Чехия Авто ждет вас всей семьей в своем шоу-руме, чтобы познакомиться с новой SKODA OCTAVIA лично.

Каждый день, начиная с 5 декабря по 13 декабря, вы можете прийти в наш дилерский центр и записаться на пробную поездку. Дилерский центр SKODA Чехия Авто приглашает пройти тест-драйв на новом автомобиле, зарядиться положительными эмоциями, поучаствовать в увлекательных мастер-классах, получить на память яркие и незабываемые фотографии, подарки, а также угощения. Записаться на тест-драйв SKODA OCTAVIA вы можете на нашем сайте: https://chehia-avto.ru/test-drive , по телефону 8 (4912) 95 55 58 и, придя в наш дилерский центр лично, по адресу улица Есенина, дом 1 Б.

Хотим отметить, что несмотря на сложное время, у нас есть возможность проводить тест-драйвы, и мы делаем это максимально безопасно, обрабатывая автомобиль перед каждым тест-драйвом и держа наготове санитайзеры и маски!

Каждому прошедшему тест-драйв с 5 по 13 декабря дилерский центр Чехия Авто приготовил памятные подарки.

Ждем вас всей семьей на ДНИ АБСОЛЮТНО НОВОЙ SKODA OCTAVIA!

Официальный дилер SKODA «Чехия Авто» Адрес: ул. Есенина, дом 1 Б. Телефон 8 (4912) 95 55 58.

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