Проект «Активная самоизоляция» представил комплекс общеукрепляющих упражнений

Фото: РОО "Единая Россия".

«Самоизоляция, на которой сейчас вынуждены находиться граждане старше 65 лет, может быть активной», – уверена председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова. Она напомнила, что проект сторонников «Активная самоизоляция» предлагает жителям региона узнать о том, как с пользой провести время.

27 ноября на сайте сторонников «Единой Росси» и на страницах Центра поддержки гражданских инициатив в социальных сетях вышел очередной видеоролик. Он посвящен лечебной физкультуре. Медицинская сестра ЛФК Комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани Татьяна Масаева показывает комплекс общеукрепляющих упражнений.

«В рамках проекта «Активная самоизоляция» прошел мастер-класс по изготовлению поделки со множеством мелких деталей, что полезно для развития мелкой моторики, видеоурок психолога о влиянии мыслей и слов на здоровье человека», – рассказала региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица.

Она отметила, что проект будет развиваться – в разработке находится инициатива, которая предусматривает публикацию роликов, рассчитанных на людей разных возрастов.

В ноябре рязанские сторонники партии «Единая Россия» реализуют на территории региона проект «Активная самоизоляция». Из-за сложной эпидемиологической обстановки акция проходит в онлайн-формате. Серия видеороликов не только размещается на сайте сторонников партии и на страницах Центра поддержки гражданских инициатив в социальных сетях, но и демонстрируется в социальных учреждениях региона.

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