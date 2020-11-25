Аист, как тебя зовут?

Белый аист населяет юго-западные области России и часто гнездится вблизи человека. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Когда мы слышим слово «аист», то нам представляется большая белая птица на длинных красных ногах с широким размахом белых с черной окантовкой крыльев. Именно такими привыкли их видеть жители средней полосы России. А вот на Дальнем Востоке, например, если, вы попросите ребенка нарисовать аиста, то удивитесь, потому что крылья у него будут черные, а вокруг глаз красное кольцо. А вы знаете, что аисты бывают с оранжевой или вовсе лысой головой и с ярко-желтым клювом?

Кто вообще такие аисты? Эти крупные болотные птицы обитают в сухих и влажных регионах, хотя предпочитают более сухие места гнездования. Семейство аистовых охватывает шесть родов и девятнадцать видов. Оно распространено не только в умеренных тропиках и субтропиках, но и в умеренных зонах.

В России можно встретить три вида аистов. Наиболее известен белый аист, населяющий юго-западные области и часто гнездящийся вблизи человека. Черный аист распространен более широко и встречается в лесной зоне от западных границ до Сахалина, но держится в лесах скрытно и редко попадается на глаза. На Дальнем Востоке, в Приамурье, живет самый редкий вид — дальневосточный аист. Он очень похож на белого, но крупнее его, отличается черным клювом и серыми продольными полосками на маховых перьях. Белые аисты европейского подвида живут по всей Европе. От Пиренейского полуострова до Кавказа и городов Поволжья. Белых аистов можно встретить в Эстонии и Португалии, Дании и Швеции, Франции и на территории России. Благодаря продолжающемуся расселению птиц данного вида аисты стали гнездиться в городах западной Азии, В Марокко, Алжире и Тунисе. А также аистов можно встретить в Закавказье. Там эти птицы обычно зимуют. Белые аисты европейского подвида живут по всей Европе. От Пиренейского полуострова до Кавказа и городов Поволжья. Белых аистов можно встретить в Эстонии и Португалии, Дании и Швеции, Франции и на территории России. Благодаря продолжающемуся расселению птиц данного вида аисты стали гнездиться в городах западной Азии, В Марокко, Алжире и Тунисе. А также аистов можно встретить в Закавказье. Там эти птицы обычно зимуют. В нашей стране аисты долгое время населяли на территорию Калининградской области.

Но и есть и такие виды, практически не встретить которые на территории нашей страны. Например, африканский клювач и африканский марабу. Давайте рассмотрим их повнимательнее.

БЕЛЫЙ АИСТ

Встречается в Азии, Африке и на большей части Восточной и Центральной Европы. Четверть популяции обитает в Польше и частично в Западной Азии. Размах крыльев у этой птицы до 1,1 м.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АИСТ

Дальневосточный аист. ФОТО: Spaceaero2

Крупная белая птица имеет черные крылья с размахом 2,2 м. Глаза окружены красной кожей, что отличает дальневосточного аиста от европейского белого. Когда-то птицы этого вида были широко распространены в Японии, Китае, Корее и России.

ЧЕРНЫЙ АИСТ

В России черный аист населяет территорию от Балтийского моря через Урал по 60-61 параллели и всю Южную Сибирь до Дальнего Востока, включая остров Сахалин. Отдельная популяция обитает на юге России, в лесах Чечни, Дагестана, Ставропольского края. Наибольшее количество птиц в России гнездится в районе Приморья. Самая большая в мире популяция черного аиста обитает на территории заказника Средняя Припять, находящегося в Белоруссии. Распространен в Европе (особенно в восточной и центральной частях Испании) и на тихоокеанском побережье Азии. Европейские птицы стаями мигрируют в Африку. Размер тела взрослых черных аистов – 93-97 см. У них черное оперение с белыми нижними перьями, красный клюв и длинные красные ноги. Свои гнезда черные аисты устраивают вблизи водно-болотных угодий, где питаются моллюсками, мелкой рыбой, рептилиями и насекомыми.

АФРИКАНСКИЙ АИСТ-РАЗИНЯ

Африканский аист-разиня. ФОТО: Lip Kee Yap

Оперение у взрослых особей темное, с глянцево-коричневыми, зелеными и фиолетовыми оттенками в районе груди. Клюв у этого аиста крупный, коричневой окраски. Птицы обитают в районе Африки к югу от Сахары, от Сенегала и Эфиопии до ЮАР. Африканский аист-разиня селится вблизи водно-болотных угодий, где питается мелкими амфибиями, рыбой и моллюсками.

АМЕРИКАНСКИЙ КЛЮВАЧ

Сам он белый, а хвост и часть перьев на крыльях черные. У молодых птиц клюв желтый, а у взрослых особей – черный. Этот вид аистов встречается в тропическом и субтропическом регионе Америки и Карибского бассейна. Постоянно он обитает в Южной Америке, а птицы из Северной Америки обычно мигрируют на юг.

ИНДИЙСКИЙ КЛЮВАЧ

За красочные розовые нижние перья у взрослых особей его называют пестрым. Для взрослых птиц этого вида характерно белоснежное тело и красно-оранжевая голова. На крыльях у этих аистов имеется черная полоса с белыми чешуйчатыми отметинами. Живет птица на водно-болотных просторах тропической Азии. Ареал его обитания простирается от южных Гималаев до Юго-Восточной Азии. Свою пищу эти птицы добывают на мелководье озер.

СЕРЫЙ КЛЮВАЧ

Серый клювач. ФОТО: Lip Kee Yap

Птица небольшого размера из семейства аистовых обитает в прибрежных мангровых зарослях Юго-Восточной Азии. Интересно, что, несмотря на свое видовое название, клювача отличает белоснежная окраска, за исключением задних перьев и крыльев. Размах крыла у него достигает 43-50 см, а длина от головы до хвоста составляет 17 см.

БЕЛОШЕЙНЫЙ АИСТ

Обитает на пресноводных болотах в азиатском регионе между Индией и Индонезией и частями тропической Африки. Для белошейного аиста характерно блестящее черное тело с белой шеей и брюшком. Встречаются эти птицы преимущественно на болотах, сельскохозяйственных угодьях, вблизи оросительных каналов и рек.

АФРИКАНСКИЙ КЛЮВАЧ

Второе название этого вида – желтоклювый аист (из-за окраски клюва). У него белый окрас перьев, и только хвост черный. Среди других отличительных особенностей красная кожа на лбу и вокруг глаз. Встречается он к югу от Сахары и на Мадагаскаре. Длина его тела составляет 0,88-1 м.

ИНДИЙСКИЙ АИСТ-РАЗИНЯ

Обитает в Юго-Восточной Азии и на Индийском субконтиненте. Тело у него серебристо-белое с частично черными крыльями и хвостом. У взрослых особей клюв отличается непропорциональными формами. Питаются эти птицы на болотах, а вот рек и озер они обычно избегают.

БЕЛОБРЮХИЙ АИСТ

Белобрюхий аист. ФОТО: Gediminas

Один из самых маленьких видов этих болотных птиц. Птица отличается черной окраской тела, белоснежным брюшком и серыми крыльями. Передняя часть глаза покрыта красной кожей, которая приобретает синий оттенок в брачный период. Ареал распространения этого вида – от Восточной до Южной Африки. Питается он саранчой, гусеницами, мышами, крабами и маленькими рептилиями.

АФРИКАНСКИЙ МАРАБУ

Этот вид аистов обитает в районе Африки к югу от Сахары. Его можно заприметить во влажных и сухих районах вблизи населенных пунктов. Вес птицы может достигать до 9 кг. Аистов этого вида легко определить по лысой голове и шее и черной спине. У них огромный клюв и черные ноги.

ЯВАНСКИЙ МАРАБУ

Яванский марабу. ФОТО: Crisco 1492

Довольно крупная птица с лысой шеей и головой. Она во многом похожа на индийского марабу, но немного меньше и отличается наличием заостренного клюва. Верхняя часть оперения у яванского марабу темная, тогда как брюшко и грудь белые. Эта птица семейства аистовых встречается в некоторых районах Азии, от Индии и Юго-Восточной Азии до Явы. Яванский марабу – птица-одиночка, предпочитающая жить вблизи водно-болотных угодий.

МАЛАЙСКИЙ ШЕРСТИСТОШЕЙНЫЙ АИСТ

Малайский шерстистошейный аист. ФОТО: SandyCole

У этого аиста черное оперение и бело-черная шея. Кожа на голове у него оранжевая с желтыми кольцами вокруг глаз, а клюв – розовато-красного цвета. Этот вид аистов обитает в тропических лесах юга Таиланда, Малайзии и Индонезии. Он относится к числу редких видов, его популяция насчитывает менее 500 особей.

АМЕРИКАНСКИЙ АИСТ

Американский аист. ФОТО: Luis Argerich

Живет в водно-болотных угодьях Южной Америки. Внешне он похож на белого аиста, но немного превышает его габариты. Взрослые особи отличаются белым телом с черными перьями и разветвленным черным хвостом. Из-за значительной массы тела эти птицы обычно делают 3-4 прыжка перед тем, как взлететь.

СЕДЛОКЛЮВЫЙ ЯБИРУ (АФРИКАНСКИЙ СЕДЛОКЛЮВ)

Седлоклювый ябиру. ФОТО: Nori Almeida

Это один из наиболее высоких видов аистов с размахом крыла до 2,7 м. У него длинный красный клюв размером от 27 до 36 см. Оперение у этих птиц белое, за исключением крыльев, хвоста, шеи и головы. Этот вид аистов обитает в Восточной, Южной и Западной Африке. Основную их добычу составляют крабы, лягушки, рыба, мелкие рептилии и птицы.

БРАЗИЛЬСКИЙ ЯБИРУ

Эти аисты распространены в некоторых регионах Бразилии, Парагвая, Мексики и Аргентины. Бразильский ябиру – самая высоко летающая птица Центральной и Южной Америки. Самцы обычно более массивны и могут весить на 25% больше самок. Длина клюва у них может достигать 35 см. Оперение у этих аистов белое, за исключением головы, клюва и шеи черного цвета, а также характерной красной полоски на горле.

ИНДИЙСКИЙ МАРАБУ

У него массивный клиновидный клюв, лысая голова и наличие подшейного мешочка. Взрослые особи отличаются темным окрасом крыльев со светлой нижней частью. Когда-то этот вид аистов был широко распространен по всему азиатскому континенту, а сейчас ареал его распространения ограничен Индией и Камбоджей. Эти птицы собираются в стаи в брачный период и живут поодиночке после его завершения. В отличие от яванского марабу, эти птицы питаются падалью, подобно стервятникам.

АЗИАТСКИЙ ЯБИРУ (ЧЕРНОШЕЙНЫЙ АИСТ)

Птица распространена в Юго-Восточной Азии и на Индийском субконтиненте. Селятся эти аисты у водно-болотных угодий, особенно в регионах с плантациями риса и пшеницы, где они могут охотиться на мелких амфибий, рептилий и насекомых. Спины у этих птиц белые и блестящие, а головы и шеи голубовато-черной окраски.

НА ЗАМЕТКУ

Познакомиться поближе с жизнью представителя традиционного для нашего региона белого аиста вы можете зайдя в группу во ВКонтакте www.vk.com/rznaist или приехав в Рязанский дом белого аиста, который расположен в селе Кораблино Рязанского района.

Проект реализуется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».