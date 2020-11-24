Что произошло после матча ХК "Рязань" - ХК "Челмет" (Челябинск)

Голы обеих команд были "трудовыми". Фото: Павел АВЕРИН

ХК "Рязань" принимал 23 ноября на своем льду молодой и задорный "Челмет" под руководством Алексея Тертышного.

Первыми отличились хозяева площадки - поиграли в меньшинстве, а затем, уже в равных составах Станислав Кондратьев забросил шайбу после перепасовки с партнером.

- Наигрывали этот момент?

- Нет, он был довольно-таки произвольный. Выход два в один - обычный игровой момент.

В самом начале второго периода Чечелев был бессилен после броска Никиты Язькова. Прошло чуть более двух минут, как Николай Полунин после щелчка Павла Лукина переправил шайбу в ворота.

- Делаем то, что приносит нам результат. И не собираемся от этого отказываться, - прокомментировал этот эпизод Лукин.

А за пару минут до сирены капитан "Челмета" Александр Тридчиков сократил разрыв до минимума.

- Последуют примеру своего капитана товарищи по команде?

- Конечно, будем надеяться. В третьем периоде будем продолжать нагнетать, обострять. Сейчас наступает решающая двадцатиминутка.

Алексей Тертышный не выглядел особо расстроенным на пресс-конференции:

- Хорошая игра, тяжелый матч. Выражаю слова благодарности ребятам. Счет был 3:1, понимали, что такой отрыв у соперника, но все равно старались гнуть свою линию. Были хорошие моменты, надо было забивать, но соперник хорошо работал в обороне, вратарь хорошо сыграл, и он удержал этот счет. Были ошибки, над которыми будем работать. Готовимся к следующим играм.

Даниил Чечелев сыграл надежно. Фото: Павел АВЕРИН

"Рязань" неоднократно не смогла реализовать численное преимущество. Болельщики шутят: желательно "горожанам" играть в меньшинстве - так у них лучше получается.

- Работаем, но тяжело под соперников в такой короткий период перестраиваться - каждый в меньшинстве играет по-своему, - ответил на животрепещущий вопрос наставник ХК "Рязань" Сергей Решетников.

О том, как проходила игра, можно подробно прочитать здесь.

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