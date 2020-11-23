ХК "Рязань" выиграл у "Челмета" на домашнем льду

Одна из стремительных атак "Рязани". Фото: Павел АВЕРИН

ХК "Рязань" принимал 23 ноября на своем льду молодой и задорный "Челмет" под руководством Алексея Тертышного.

Первыми отличились хозяева площадки - поиграли в меньшинстве, а затем, уже в равных составах Станислав Кондратьев забросил шайбу после перепасовки с партнером. Не успел начаться второй период, как гости отыгрались. Чечелев был бессилен после броска Никиты Язькова.

Прошло чуть более двух минут, как Николай Полунин после щелчка Лукина переправил шайбу в ворота Александра Судницина. 2:1, и челябинцы снова в роли догоняющих. Затем "горожане" - редкий случай - реализовали большинство. Виталий Кудрин закрепил успех команды 3:1.

Болельщицы довольны развитием событий. Фото: Павел АВЕРИН

А за пару минут до сирены капитан "Челмета" Александр Тридчиков сделал счет "скользким" 2:3. Третий период начался стремительными атаками челябинских игроков. "Рязань" постепенно погасила их наступательный порыв, а концовку встречи провела традиционно сильно. Хотя шайба могла побывать в воротах обеих команд, цифры на табло не изменились.