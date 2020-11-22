Болельщик ХК "Рязань" Александр Логинов: Счет, как говорится, не пахнет!

Георгий Сергеенко измотал защиту соперников. Фото: Павел АВЕРИН

В очередном туре ВХЛ "горожане" под управлением Сергея Решетникова принимали по-спортивному злую курганскую команду "Зауралье". "Рязани" практически весь матч пришлось находиться в роли догоняющих. Но за их старание Фортуна отплатила им сполна: две заброшенные шайбы в течение 15 секунд (!) в самой концовке встречи подарили им восторг трибун.

После первого периода (0:1) рязанские болельщики раздавали комплименты гостям и сетовали на необъективное, по их мнению, судейство - курганцы открыли счет в большинстве. Отметим, что все диалоги и монологи полностью можно посмотреть на видео под этим текстом.

Игроков даже увозили со льда - борьба была жесткой. Фото: Павел АВЕРИН

Уравнять шансы соперников в конце второй двадцатиминутки сумел Александр Репьях:

- Понимаю, что это важная шайба. Сравняли счет в конце периода. Думаю, в третьем надо еще добавить в скорости и все получится.

В третьем периоде не получалось до последней минуты. "Зауралье" было впереди 2:1. Решетников взял тайм-аут, что говорил он в этот момент игрокам, не знаем. Но две влетевшие шайбы в ворота Ярославцева стали воплощением его наставлений.

Что сейчас говорит игрокам главный тренер?! Фото: Павел АВЕРИН

- Мы с ребятами верили, выходили на третий период и говорили: "Давайте, братцы, будем верить в победу!". Мы выиграли - повезло где-то, но везет сильнейшим. Самое главное: когда ротация состава идет, и тренеры это заметили, ребята, которые отдыхали, выходят и забивают важные и нужные голы, - поделился мыслями после игры капитан рязанской команды Владимир Карпов.

Отметим надежную игру на последнем рубеже вратаря хозяев льда Даниила Чечелева. Еще юный голкипер показывает вполне взрослую игру.

- Готов играть две-три игры подряд. Функционал хороший, предсезонка (предсезонная летняя подготовка - прим. авт.) была полноценная. Да и команда помогает.

Даниила Чечелева нельзя упрекнуть за пропущенные шайбы. В целом он был надежен. Фото: Павел АВЕРИН

А болельщик со стажем Александр Логинов, отец "Гриба Бори" - до недавнего времени талисмана рязанской дружины, просто слов не находил от радости такой неожиданной победы.

- Игра не великолепная - победа великолепная. А, как говорится, счет - он не пахнет.