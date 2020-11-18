Доказано: вклад в здоровье может оказаться выгоднее многих материальных приобретений

Сотрудники клиники «Альфа-стоматология» - это коллектив единомышленников в деле развития инновационной медицины.

В условиях экономической нестабильности многие рязанцы, чей доход хоть немного превышает средние показатели по региону, озадачены тем как бы им выгоднее сохранить, а еще лучше приумножить свои сбережения. Понятно, что речь сейчас не идет о тех, кто сводит концы с концами или же наоборот, получает доход в сотни раз превышающий МРОТ. Говорим мы о простых людях, имеющих пускай и не слишком большой, но зато стабильный материальный доход.

Недвижимость может расти и падать в цене

Для этой категории граждан рынок в основном предлагает стандартный набор инструментов, многие из которых, увы, но уже значительно потеряли свою привлекательность. Как пример рассмотрим инвестиции в недвижимость.

Чаще всего, соотечественники, выбирающие квартиру как способ вложения своих средств, планируют сдавать ее, а потом, когда цены на недвижимость подрастут, выгодно продать жилплощадь. Есть даже такая схема: взять ипотеку и на вырученные от аренды деньги гасить кредит.

Но цена на квартиру может, как расти, так и падать. И она не обязана соответствовать вашим представлениям и идти только вверх. Стоимость квартир в нашей стране растет только в рублях, а если считать в долларах, то она падает. Кроме того, всегда необходимо помнить, что даже после самых идеальных арендаторов жилплощадь со временем приходит в негодность: ломается техника и мебель, требуется обновление ремонта. Все это ложится на плечи, а вернее, на кошелек собственника жилья. Поэтому насколько такое вложение окупится, и окупится ли вообще остается только гадать. Скорее всего, если бы человек купил валюту и просто подождал бы пять лет, то получил бы доходность выше, чем от вложения в квадратные метры.

Наперегонки с инфляцией и биржевая рулетка

Другой вариант - это различные финансовые инструменты, начиная от банковских вкладов и заканчивая, к примеру, покупкой акций. Но здесь существует ряд «НО», которые могут негативно отразиться на выгодности такого вложения. Не секрет, что последние время ЦБ значительно уменьшил ключевую ставку и как следствие банки вынуждены были сократить ставки по депозитам. В итоге найти вклад, доходность которого превышает 5% годовых, крайне сложно. А учитывая курсовые колебания и инфляцию, назвать такое вложение выгодным, увы, не получается.

С акциями ситуация несколько иная. Удачно купив ценные бумаги, вы можете легко умножить свои средства вдвое, а то и втрое, но это только в том случае если вам повезет. Если же динамика акций будет отрицательной (а продолжительность экономического кризиса никому неизвестна), то вы не только не приумножите свои деньги, но и вероятно их потеряете. Как правило, на ваших деньгах заработают только биржи и брокеры.

Еще вариант - покупка автомобиля. Ведь для российского человека приобретение машины тоже является своего рода инвестицией. Только ее целью является не сохранение и приумножение средств, а скорее удобство и статус. Ведь передвигаясь на автомобиле, можно «почувствовать себя человеком», а заодно посетить гораздо больше мест, а значит, и успеть намного больше. А в плане инвестиции, автомобиль рассматриваться не может, так как после покупки даже самое крутое авто сразу теряет в цене до 20%, а добавьте к этому налог, техобслуживание, цены на ГСМ, оплату парковок, и с грустью оцените выгоду такого вложения средств.

Выбирая здоровье сегодня, вы получаете право на завтра

А теперь давайте посмотрим на инвестиции с другой стороны. Но для этого прежде ответим на вопрос: что для любого человека самое главное? Не раздумывая, каждый скажет – здоровье. Ведь можно накопить сколько угодно денег, купить несколько квартир и машин, но здоровье не позволит этим благосостоянием воспользоваться.

С этим тезисом согласен главный врач клиники «Альфа-стоматология», врач-ортопед, врач-имплантолог Андрей Лавренюк:

- Вы правы по всем пунктам. Иначе и быть не может, я врач, я отвечаю за здоровье. Особенно это верно в том, что касается времени. Еще совсем недавно я учился в ВУЗе, жизнь казалась вечной, а сейчас понимаешь, что главное сохранить здоровье, восстановить то, что терялось годами, что время, отпущенное Всевышним, лучше провести максимально качественно. Это касается естественно не только стоматологии или медицины в целом.

Главный врач клиники «Альфа-стоматология», врач-ортопед, врач-имплантолог Андрей Лавренюк.

- Андрей Иванович, не секрет, что от здоровья зубов во многом зависит здоровье и пищеварительной системы, а как следствие, других важнейших показателей вашего организма.

- Вы не сказали еще о психологическом здоровье. Представьте ситуацию- хороший стол, вкусная разнообразная пища, а Вам предлагается условная кашка. Может это и полезно для желудка, но для психики точно нет. Пример конечно простейший, но смысл, думаю, ясен всем.

Добавьте к этому то, что открытая здоровая улыбка помогает обрести уверенность в себе. Ведь так гораздо проще договариваться с людьми, располагать к себе собеседника и добиваться большего. Людей неизменно будет подкупать красота и ухоженность. Не так давно даже появилось такое понятие, как «личный бренд», которое подразумевает, что если вы расположили к себе людей, то, чем бы вы ни занялись дальше, вы сохраните их лояльность к себе. Поэтому ровные белые зубы сегодня куда более выгодное вложение, чем дорогая машина или часы.

Красивая улыбка – ваш постоянный помощник в работе и в жизни. И если вы начнете следить за полостью рта прямо сегодня, то это действительно самая выгодная инвестиция. Прибылью от такого вклада Вы будете пользоваться уже сейчас, сэкономив возможные многотысячные траты впоследствии. Мы все живем сегодня с мыслью о будущем, ведь так?

Наша клиника тоже надеется на будущее, у нас большая клиентская база – это люди, которых мы не можем подвести, поэтому стоимость на услуги нами не меняется с лета 2019 года, несмотря на падение курса рубля. Понимаю, что долго так продолжаться не может, но пока получается. А вот у продавцов оргтехники или пищевых продуктов не получилось. Я сам потребитель, вижу разницу между весенними и осенними ценами. Поэтому, советую не откладывать запланированное лечение. Конечно, все можно пережить, но лучше это делать здоровым и с кошельком.

НАША СПРАВКА

Уже 17 лет в Рязани работает клиника «Альфа-стоматология». Здесь оказывают все виды стоматологической помощи взрослым и детям. Кабинеты оснащены оборудованием и материалами последнего поколения из Италии, Германии, Японии и США. В распоряжении врачей уникальный немецкий рентгенографический аппарат с невероятно высоким разрешением, позволяющим увидеть не только всю ротовую полость, но и пазухи головы, что дает возможность диагностировать не только стоматологические, но и ЛОР-заболевания. Но главное конечно, это коллектив. Это действительно единомышленники в деле развития инновационной медицины.

Адреса филиалов клиники:

- улица Дзержинского, дом 33 корп. 1 (на ремонте до 01.01.2021)

- площадь 50-летия октября, дом 2 (возле Дворца Молодежи на Полетаева)

Многоканальный телефон: +7 (4912) 505-202.

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